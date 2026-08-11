«Из кабинетов - за пульты БПЛА»: что скрывают распоряжения об обучении чиновников военным профессиям, распространяющиеся по России

В сети появились фейковые указы об обучении чиновников военным профессиям Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В региональных пабликах на днях стали массового распространять фото Указов, Постановлений и прочих распоряжений высших должностных лиц о том, что среди работников будет проводиться обязательное обучение военным профессиям. Как выяснили журналисты «Комсомольской правды» в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа» направленного на отсеивание лжи в Сети, этому нельзя верить.

В качестве доказательств - фальшивые документы

Снимки документов, действительно, буквально заполонили каналы в мессенджерах и соцсетях. Где-то их прикрепляют к комментариям, а где-то авторы ставят фальшивку прямо в основу публикации.

«Из кабинетов - за пульты БПЛА и на саперную подготовку… Сотрудников ведомств, муниципалитетов и подведомственных организаций предполагается направлять на обязательное обучение с отрывом от основной работы. Перечень специальностей совсем не похож на обычное повышение квалификации чиновников: операторы БПЛА, взрывотехники и тактические медики», - так, например, звучит подводка к соответствующей публикации в Тамбовской области.

И в «доказательство» тут же якобы постановление главы региона за номером 138, датированное 4 августа. Настоящее же с этими цифрами № 138 подписано 6 августа и говорится в нем о другом - установлении карантина в селе Искра в связи с бешенством животных. Соответственно, другое является просто выдумкой.

Аналогичная ситуация в Запорожской области. Там с опровержением уже выступила местная администрация.

«В украинских сообществах распространяют поддельный указ губернатора о “профессиональном обучении работников органов государственной и муниципальной власти”. Осваивать государственным служащим якобы предстоит управление БПЛА, тактическую медицину и минно-взрывное дело. Документ является фальшивым, его нет на официальном сайте Администрации губернатора и Правительства области», - прокомментировали там.

В Ярославле, казалось бы, важное решение тиражировали с фейковой страницы в комментариях к постам. В аккаунте у автора ни фотографий, ни публикаций, и всего четыре подписки на какие-то сомнительные сообщества. Разве можно такому верить? Более того, от имени губернатора на официальных ресурсах можно найти «Указы», а вот «Приказов», как в случае с подделкой, нет.

Хотят посеять панику

«Указ губернатора об обязательном профессиональном обучении работников государственного сектора с 31 августа распространялся через электронные почты администраций муниципальных образований. Фейк опасен созданием социальной напряженности среди жителей и дискредитацией военной политики РФ. На самом деле такой документ не регистрировался», - а это уже информация от ЦУР Орловской области, где также столкнулись с неприятной ситуацией.

В правительстве Архангельской области, которая тоже в «списке», целью таких вбросов назвали желание посеять панику и создать напряжение среди жителей.

Всего информационная атака пособников киевского режима затронула как минимум 10 субъектов РФ, помимо указанных это: Кубань, Мурманская и Воронежская области, ЛНР и Удмуртия.

Власти призывают жителей не реагировать на провокаторов, а ориентироваться только на проверенные и официальные источники.