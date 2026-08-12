Сергей Лазарев: Талант сам по себе ничего не значит. Если не работать каждый день, ничего не получится

Сергей Лазарев. Фото: Даниил ВЕЛИЧКО

На этой неделе Сергея Лазарева мы увидим на телеканале «Россия» в завершающем выпуске проекта «Ну-ка, все вместе! Народный кастинг». Параллельно со съемками на ТВ артист готовится к важному событию. Этой осенью он установит рекорд в российском шоу-бизнесе - соберет подряд пять больших концертных залов в столице. Сайт KP.RU обсудил с Сергеем Лазаревым рабочие и личные рекорды.

Фото: Даниил ВЕЛИЧКО

«Хочу, чтобы талант оценивали справедливо»

- Пока некоторые ваши коллеги отменяют концерты, так как не могут собрать и один зал, или спорят, кто собрал больше зрителей на единственный большой концерт, вы оперативно продали четыре подряд зала в Москве по 11 тысяч зрителей каждый. И объявили пятый концерт. Как вы объясните такую востребованность у зрителя?

- Мне кажется, секрет очень простой - уважение к зрителю. Я никогда не выхожу на сцену спустя рукава. Каждый концерт для меня - событие, независимо от того, выступаю я в небольшом городе или на огромной арене. Я никогда не воспринимал любовь зрителя как что-то само собой разумеющееся. Каждый концерт для меня - это экзамен. Люди покупают не просто билет, они доверяют тебе свой вечер, свои эмоции, иногда последние свободные деньги. Это огромная ответственность.

Поэтому мы с командой всегда стараемся сделать больше, чем от нас ожидают. Думаю, зритель чувствует это отношение, чувствуют честность. Они знают, что если придут на мой концерт, то увидят настоящее большое шоу: живой вокал, эмоции, постановку, внимание к каждой детали. Мы много лет шаг за шагом строили доверие. Не было какого-то волшебного момента, когда все резко изменилось. Это результат очень долгой работы.

Конечно, мне невероятно приятно, что сейчас интерес к концертам такой высокий. Пять концертов в Москве - 22, 23, 24, 25, 26 октября, и три шоу в Санкт-Петербурге - 9, 10, 11 октября: для меня это не повод расслабиться, а, наоборот, огромная ответственность. Значит, нельзя снижать планку. Наоборот - нужно удивлять еще. Такого количества концертов подряд в этих залах никто никогда не делал.

- Вы этим летом получили премию «Лучший концертный тур» за шоу «Шоумен». Судя по видео, люди вас тепло встречают, как-то по-родственному. Вы могли бы далеко и не ездить со своими декорациями, полно регионов рядом с Москвой, и у вас аншлаги, хоть каждый месяц давай концерты. Но вы едете. Почему?

- Потому что зритель в любом городе достоин увидеть концерт именно таким, каким мы его задумали. Красивое полноценное шоу. Я никогда не делил зрителей на столичных и региональных. Для меня нет «главных» и «второстепенных» городов. Есть люди, которые любят мою музыку. Иногда они ждут этого концерта несколько лет. Поэтому мне важно привезти к ним красивое шоу. Да, это сложно, дорого, иногда кажется почти невозможным. Но когда после концерта люди говорят: «Мы даже не ожидали, что к нам привезут шоу такого масштаба», - тогда понимаю, что все было не зря. Я благодарен своей публике по всей стране и за эту многолетнюю любовь, и за аншлаги в каждом городе, куда приезжает «Шоумен».

- Зрители в регионах обычно очень душевные, благодарные. Что люди вам приносят в подарок на концерты? У нас ведь принято, как на «Поле чудес», на концерт к звезде с подарками. Душевная такая традиция.

- Портреты, цветы, поделки, сувениры. Но самый лучший для меня подарок - это конверты, в которых лежат переводы в благотворительные фонды, это наша традиция с моими поклонниками по всей стране. Вместо цветов они переводят любую сумму в любой благотворительный фонд, а чек о переводе кладут в конверт и дарят мне. И за это огромное спасибо.

- Согласны, что некоторые зрители пришли к вам «из телевизора», влюбившись в вас как в главу жюри «Ну-ка, все вместе!» на телеканале «Россия»? Вы там такой настоящий герой - заступаетесь за тех, кого незаслуженно другие члены жюри обделяют баллами, отчитываете, если вдруг кто-то из коллег накосячил, поддерживаете людей. Так много всего было - сериал можно снять. Лично для вас какой герой и история стали самым эмоциональным и важным сюжетом в этом проекте?

- Этот проект вообще очень эмоциональный. Потому что за каждым участником стоит судьба, годы работы, надежды. Наверное, больше всего меня трогают истории людей, которые уже почти перестали верить в себя. Когда человек выходит на сцену после множества отказов, а потом получает признание - это очень сильный момент. Наверное, именно поэтому я иногда так эмоционально реагирую. Мне хочется, чтобы талант оценивали честно. Если я вижу несправедливость, не могу молчать. Такой уж характер.

Вместе с Николаем Басковым на съемках проекта «Ну-ка, все вместе! Народный кастинг». Канал «Россия 1»

- Проект «Ну-ка, все вместе!» стал рейтинговым долгожителем. В чем секрет этого успеха, на ваш взгляд, изнутри проекта? Талантов меньше не становится? На этой неделе в эфире завершающий этап «Народного кастинга», скоро 8-й сезон шоу.

- В искренности. Никто заранее не знает, как сложится выступление. Невозможно написать сценарий человеческих эмоций. Именно поэтому зрители нам верят. И еще меня поражает, сколько невероятно талантливых людей живет в нашей стране. Каждый сезон кажется: ну всё, уже всех нашли. А потом приходят новые участники - и снова удивляют. Мне кажется, талантов меньше точно не становится. Впереди новый, восьмой сезон, который, я уверен, будет еще более захватывающим, чем предыдущие.

«Мама сделала для меня невероятно много»

Большая семья артиста: его мама Валентина Викторовна, сын Никита и дочь Аня, племянница Алина, тетя и дядя. Личный архив Сергея Лазарева

- Сколько бы ни было рабочих успехов, больше всего лайков в соцсетях набирают у вас сюжеты с детьми. И сын, и дочь занимаются у вас и вокалом, и танцуют. Что понятно - гены. Никите 11 лет, Ане 7 лет - чем они увлечены, какие кружки и секции, помимо творческих, они посещают?

- Конечно, музыка и танцы занимают большое место в их жизни. Но мне очень важно, чтобы они росли разносторонними людьми. Дети занимаются английским, Аня посещает уроки игры на фортепиано и рисование, а Никита ходит еще на футбол. У каждого есть свои интересы, свои увлечения, которые со временем меняются. И я стараюсь их в этом поддерживать. Мне важно не навязывать собственную профессию, а помочь найти то, что действительно приносит им радость. Если дети когда-нибудь захотят связать жизнь со сценой - замечательно. Если выберут совершенно другой путь - я тоже буду счастлив.

- В нашем детстве была другая жизнь и другие возможности у родителей. Расскажите, как вашей маме удавалось сделать ваше детство насыщенным возможностями, занятиями? Вы ведь не с «серебряной ложкой во рту» родились…

- Мама сделала для меня невероятно много. Мы не жили роскошно. Все, чего удалось добиться, было достигнуто огромным трудом. Она работала, искала возможности, верила в меня даже тогда, когда было очень сложно. Наверное, именно тогда я понял, что талант сам по себе ничего не значит. Если не работать каждый день, ничего не получится. Это правило сопровождает меня всю жизнь.

«Дети учатся не по словам, а по поступкам взрослых»

- Ваша дуэтная с Полиной Гагариной песня «Хэппи Энд» сейчас в топе. Чтобы получился гармоничный и успешный дуэт, надо дружить в жизни?

- Для хорошего дуэта прежде всего нужно взаимное уважение. Мы давно знакомы, прекрасно понимаем друг друга как артисты. Конечно, это помогает. Но самое главное - мы оба очень серьезно относимся к музыке. Нам хотелось сделать красивую историю, а не просто записать совместную песню ради громкого имени. Мне кажется, именно поэтому «Хэппи Энд» так полюбился слушателям.

- Кстати, Полина Гагарина, выпускница Школы-студии МХАТ, недавно снялась в сериале. Вы профессиональный драматический артист - выпускник той же Школы-студии. Понятно, что вы не снимаетесь в кино из-за гастролей. Из Театра им. Пушкина вы недавно ушли по этой причине. Какой сценарий сериала вас мог бы заинтересовать так, что вы бы взяли перерыв в гастролях на полгода и снялись?

- Наверное, это должен быть проект, ради которого действительно стоит остановиться. Сильный сценарий, глубокий персонаж, история, которая цепляет с первой страницы. Я очень люблю актерскую профессию и до сих пор скучаю по ней. Но сегодня музыка занимает практически все мое время, и решение отказаться от театра было очень даже непростым.

- Этим летом вас отметили на одной из премий за фильм «Волонтеры» 6+ в цикле «Разговоры о важном». Вы рассказывали в этом проекте о волонтерской помощи приютам для животных. Своих детей вы как приобщаете к историям о взаимопомощи?

- Дети всегда учатся не по словам, а по поступкам взрослых. Можно долго говорить о сострадании, но гораздо важнее вместе поехать в приют, помочь животным, поддержать тех, кому сейчас трудно. Мне хочется, чтобы Никита и Аня понимали: возможность помочь - это не обязанность, а счастье. Если ты можешь сделать чью-то жизнь хоть немного лучше, значит, это обязательно нужно делать. Я надеюсь, что именно такие простые человеческие ценности останутся с ними на всю жизнь.

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