Александр Бортников. Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

На кадрах видео Национального антитеррористического комитета подросток бросает бутылку с зажигательной смесью, в следующую минуту здание уже охвачено огнем, на другом видео диверсант пытается подложить взрывчатку на железнодорожные пути, по которым вскоре проедет поезд, следующие кадры – молодой человек готовит теракт на кладбище. Все эти видео оканчиваются одинаково - террористов кладут лицом на землю, на запястьях защелкиваются наручники и теперь их ждут долгие годы за решеткой. И это не постановочные видео, это реальная работа Национального антитеррористического комитета.

Сегодня в Москве под руководством прошло заседание НАК.

В нем участвовали члены Комитета, Генеральный прокурор Российской Федерации, полномочные представители Президента России в федеральных округах, руководители федеральных органов исполнительной власти, представители спецслужб и правоохранительных органов.

Они рассмотрели вопрос обеспечения защиты объектов транспортного, топливно-энергетического и атомного энергопромышленного комплексов, а также определили приоритетные задачи по повышению ее эффективности в условиях динамично меняющейся оперативной обстановки.

- Только в этом году правоохранительными органами предотвращено 49 диверсионно-террористических актов на объектах транспорта и 17 – на объектах топливно-энергетического комплекса, задержано 150 лиц, причастных к их подготовке и совершению, пресечено три попытки проникновения диверсантов на нашу территорию, - подчеркнул председатель Национального антитеррористического комитета, Директор ФСБ России Александр Васильевич Бортников.

Очевидно, что противники России не снижают активности террористических атак, нередко ему удается преодолевать систему защиты нашей инфраструктуры и поражать их не только рядом с линией соприкосновения, где идут боевые действия, но и на значительном расстоянии от нее.

Для реализации своих замыслов украинские спецслужбы модернизируют беспилотники, вербуют российских граждан и пытаются забрасывать в нашу страну диверсионные группы.

Только недавние предотвращенные диверсии показывают, как противнику приходится действовать изощренно: завозить взрывчатку под видом испанской плитки, вербовать исполнителей на сайтах знакомств, обучать тех маскировке, а главное тратить огромные средства впустую. Ведь еще на этапе подготовки теракта все это становится известно нашим спецслужбам.

Александр Бортников добавил, что необходимо повысить эффективность обеспечения комплексной безопасности объектов. А за тем, как это будет исполняться на местах, организуют действенный контроль.