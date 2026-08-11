15 августа в Москве под руководством председателя Национального антитеррористического комитета, Директора ФСБ России Александра Бортникова прошло заседание НАК.
В заседании участвовали члены Комитета, Генеральный прокурор Российской Федерации, полномочные представители Президента России в федеральных округах, руководители федеральных органов исполнительной власти, представители спецслужб и правоохранительных органов.
Они рассмотрели вопрос обеспечения защиты объектов транспортного, топливно-энергетического и атомного энергопромышленного комплексов, а также определили приоритетные задачи по повышению ее эффективности в условиях динамично меняющейся оперативной обстановки.
Очевидно, что противники России не снижают активности террористических атак, нередко ему удается преодолевать систему защиты нашей инфраструктуры и поражать их не только рядом с линией соприкосновения, где идут боевые действия, но и на значительном расстоянии от нее.
Для реализации своих замыслов украинские спецслужбы модернизируют беспилотники, вербуют российских граждан и пытаются забрасывать в нашу страну диверсионные группы.
- Только в этом году правоохранительными органами предотвращено 49 диверсионно-террористических актов на объектах транспорта и 17 – на объектах топливно-энергетического комплекса, задержано 150 лиц, причастных к их подготовке и совершению, пресечено три попытки проникновения диверсантов на нашу территорию, - подчеркнул Александр Васильевич Бортников.
Он добавил, что необходимо повысить эффективность обеспечения комплексной безопасности объектов.
Также будет организован действенный контроль за исполнением на местах установок и рекомендаций НАК, федеральных и региональных органов власти и эффективностью принимаемых мер.
Директор ФСБ Александр Бортников заявил, что за подготовку подрывов и поджогов объектов транспорта и энергетики в 2026 году задержано 150 человек