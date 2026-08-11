Александр Бортников. Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

15 августа в Москве под руководством председателя Национального антитеррористического комитета, Директора ФСБ России Александра Бортникова прошло заседание НАК.

В заседании участвовали члены Комитета, Генеральный прокурор Российской Федерации, полномочные представители Президента России в федеральных округах, руководители федеральных органов исполнительной власти, представители спецслужб и правоохранительных органов.

Они рассмотрели вопрос обеспечения защиты объектов транспортного, топливно-энергетического и атомного энергопромышленного комплексов, а также определили приоритетные задачи по повышению ее эффективности в условиях динамично меняющейся оперативной обстановки.

Очевидно, что противники России не снижают активности террористических атак, нередко ему удается преодолевать систему защиты нашей инфраструктуры и поражать их не только рядом с линией соприкосновения, где идут боевые действия, но и на значительном расстоянии от нее.

Для реализации своих замыслов украинские спецслужбы модернизируют беспилотники, вербуют российских граждан и пытаются забрасывать в нашу страну диверсионные группы.

- Только в этом году правоохранительными органами предотвращено 49 диверсионно-террористических актов на объектах транспорта и 17 – на объектах топливно-энергетического комплекса, задержано 150 лиц, причастных к их подготовке и совершению, пресечено три попытки проникновения диверсантов на нашу территорию, - подчеркнул Александр Васильевич Бортников.

Он добавил, что необходимо повысить эффективность обеспечения комплексной безопасности объектов.

Также будет организован действенный контроль за исполнением на местах установок и рекомендаций НАК, федеральных и региональных органов власти и эффективностью принимаемых мер.