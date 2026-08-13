Екатерина Рокотова: Основная цель отношений - создание семьи и рождение детей

Личный архив Екатерины Рокотовой

Женщины в форме - это всегда красиво. Красивые женщины в форме - это обезоруживает. Высокая голубоглазая блондинка Екатерина Рокотова достигла в этом искусстве совершенства: вот уже который сезон в сериале «Невский» (НТВ) исполняет роль обворожительной сотрудницы Следкома России Инги Крыловой, которая и непорядочных мужчин, и преступников умеет вывести на чистую воду. В преддверии премьеры нового сезона детектива сайт KP.RU побеседовал с актрисой о крови на съемочной площадке, побочных последствиях эффектной внешности, кинопробах в США, уходящем лете и предстоящем дне рождения.

«В определенных моментах женщины немножко хитрее»

- Катя, скажите, чему вы научились за годы съемок в «Невском» у своей Инги? Было чему поучиться?

- Спасибо за очень интересный вопрос. Я даже немного призадумалась. А вот чего во мне нет, что есть в героине Инге Крыловой? Чему бы мне хотелось у нее поучиться? Пожалуй, холодному рассудку, расчету, умению строить стратегию, продумывать свои действия на несколько шагов вперед. Я человек достаточно творческий, поэтому импульсивный - и все эмоции всегда отражаются на лице: оно у меня такое, с «субтитрами», - по мне сразу видно, нравится или не нравится, грущу или радуюсь. Все друзья говорят, что мне можно иногда даже ничего не говорить, чтобы было понятно, что я чувствую. Поэтому у Инги, наверное, хотелось бы поучиться контролю.

- Зачем?

- Потому что это помогает в жизни. Это пригождается - особенно когда нужно выстраивать долгосрочную стратегию. Я, к сожалению, таким самообладанием похвастаться не могу. Я человек очень импульсивный, но от этого и живой. И не считаю это недостатком.

- Часто ли узнают вас как сотрудницу СК РФ мужчины? Особенно в форме - полицейские, ДПС?

- Да, узнают очень часто, и иногда это бывает на руку, признаюсь честно (смеется). Особенно охрана практически любых объектов всегда узнает и всегда пропускает без пропуска. Просто расплываются в улыбке. Говорят: «Ой, здравствуйте. Это же вы? Проходите, проезжайте». Иногда прихожу на пробу, моя фамилия не внесена в список, но меня пропускают, потому что узнали. Так вот пользуюсь небольшой такой «привилегией». Сотрудники ДПС тоже узнают - но, во-первых, стараюсь не нарушать, а во-вторых, когда останавливают, крайне редко смотрят все документы - и говорят: «Очень похожи на актрису! Очень молодо выглядите». Я отвечаю: «Да, спасибо. Это пока мое достоинство». В повседневной жизни практически не крашусь и не выгляжу как экранная героиня. Сотрудники СК РФ тоже узнают и говорят, что я - их любимый следователь. Так вот в самолете познакомилась с настоящим следователем. Попросил сфотографироваться - и вот до сих пор общаемся.

- О как!

- Да. А недавно была на съемках в Абхазии и вышла после смены. Очень тяжелый был день, вышла вся незагримированная, уставшая, в капюшоне. Захожу в кафе, прошу: «Накормите меня, пожалуйста». Это было прямо перед вылетом. А они говорят: «Вы же актриса?» Я удивилась: «Вы как меня узнали?» Я выглядела просто ужасно замученной. А они отвечают: «Мы вас узнали по голосу». Для меня это очень приятно - мой российский зритель всегда останется для меня дорогим и любимым. Надеюсь, что мне удастся порадовать публику хорошими и интересными ролями в будущем. Какие-то бонусы профессия, конечно, дает, но я стараюсь и закон не нарушать, и жить на правах обычного человека, не пользоваться и не злоупотреблять своим положением.

- Есть ли место сексизму в органах внутренних дел, как считаете? Женщинам сложно работать в мужском коллективе? Третируют?

- Мне сложно говорить, как есть на самом деле, но по сюжету нашего сериала мужчины действительно считают, что женщина слабее. В жизни так далеко не всегда, разумеется. Я считаю, что женщины более выносливые, стрессоустойчивые, способные выстраивать шаги наперед. В определенных моментах женщины немножко хитрее (улыбается). Да, у нас в стране принято считать, что женщины - слабый пол. Что не всегда подтверждается реальностью.

- Вы бы сами смогли работать в силовом ведомстве? Задумывались об этом?

- Я думаю, что нет. Я бы не смогла там работать, потому что у меня очень развита эмпатия к людям, попадающим в разные тяжелые ситуации. Абсолютно не переношу насилие, не могу это все видеть, потому что всегда переношу на себя - думаю о том, что почувствовал этот человек в определенный момент в той или иной ситуации. Возможно, это уже профессиональная деформация. А службе в силовом ведомстве это, очевидно, помешает - сотрудник следственных органов или полиции должен смотреть на ситуацию извне, не погружаться и понять, как расследовать дело, при этом действовать очень быстро и осознанно. У меня такой черты в характере нет. Думаю, что мне было бы очень тяжело морально на службе. Я бы не выдержала. Даже в кино - в тех сценах, где кровь ненастоящая и убийства тоже, мне достаточно некомфортно. Я бы, наверное, даже не смогла присутствовать на месте преступления, потому что у меня другая психика - слишком восприимчивая.

В сериале «Невский» в роли следователя Инги Крыловой. Фото: НТВ

«Человеку нужен человек»

- Тогда насколько вы стрессоустойчивы - насколько сложно вас вывести из себя?

- Меня сложно вывести из себя. Я до последнего буду молчать, терпеть, потому что для меня открытый скандал или конфликт, особенно публичный, - это нечто за гранью. У меня никогда не было открытых конфликтов ни на съемочных площадках, ни в публичных местах. Я могу достаточно серьезно высказать что-то, но чтобы ругаться или повышать голос - нет. Близкие люди знают, что меня можно довести до определенного предела, и тогда лучше отойти подальше, потому что все будет лететь в разные стороны. Все, что накопилось, будет выливаться. Но это может происходить только с близкими людьми, которые входят в мой круг. Я сама осознаю, что не сдержаться могу только с ними. С посторонними иначе - поругаться в магазине или на улице уж точно ни с кем не смогу.

- От чего можете вспыхнуть как спичка?

- Больше всего меня расстраивает и выводит из себя вранье: когда я понимаю, что человек сидит и врет в глаза. А обмануть меня практически невозможно, поскольку я сама - дипломированный специалист по этому делу (Екатерина окончила Щукинское театральное училище и актерскую студию Иванны Чабак в Лос-Анджелесе. - Авт.). Простая ситуация: человек опаздывает. И открыто врет, что уже рядом. Хотя я слышу по телефону, что он еще из дома не вышел. Ну зачем? Вот такие ситуации из себя выводят. У меня аллергия на вранье - особенно близких людей. Я и сама этого не делаю. Вместо того чтобы юлить, лучше скажу правду прямо.

- Тогда давайте на прямоту! Вы признавались, что долго жили в тяжелых отношениях с патологической ревностью. Как это поменяло вас?

- Да, у меня были интересные отношения, похожие на американские горки - или качели. Иногда мы вместе делали «солнышко» (переворот качелей на 360 градусов), потому что, как уже сказала, я - человек импульсивный. В наших отношениях происходило много не самого приятного.

- Например?

- Потеря друзей. Да, головой понимала, что таких друзей лучше не иметь, но все равно, когда проживаешь предательство, это очень тяжело. Хочу ли я в такие отношения? Нет, конечно.

Сил и здоровья не хватит. Особенно учитывая, что сейчас я живу на несколько стран (Россию и США), у меня международные проекты, перелеты - и просто физически у меня не хватит сил, если и дома будет, скажем так, «очень интересно» и насыщенно.

- А что за съемки в США? И на что вы нацелены сами? Какой роли остро хотелось бы?

- У меня два агента: в России и Америке, где в настоящий момент активно идут пробы, потому что начался разгар сезона. У нас успела сняться в Абхазии в проекте для канала «Домашний», а потом для НТВ. Вообще мне хотелось бы получить роль в большом зарубежном проекте. Это не самый простой путь. Записываю пробы в России, которые отправляю в США, и прекрасно отдаю себе отчет, что пробы на родном языке и втором иностранном, даже если я очень хорошо им владею, - это совсем разное. Конечно, это не может не влиять на результат. Но я иду по пути развития: занимаюсь с преподавателем, который объясняет мне нюансы и тонкости.

«Радует отражение в зеркале»

- Супер! Тогда давайте снова о мужчинах. После прежних отношений к кавалерам присматриваетесь избирательнее?

- Я отношусь к ним не то что избирательно, а ОЧЕНЬ избирательно (смеется). Потому что, во-первых, да, был опыт не самых здоровых отношений, а во-вторых, мне не 20 лет, поэтому прекрасно вижу людей и понимаю, чего можно ожидать от человека. Ситуацию усложняет и то, что я живу на несколько стран, - так что к потенциальному партнеру, мужу, есть определенные критерии и ожидания, скажем так.

- Какие?

- В первую очередь это доброта. Очень не люблю жадных мужчин - я очень открытый человек, который любит дарить подарки и тепло. Могу запросто угостить или подарить человеку что-то просто так, без весомого повода. Есть такая русская черта во мне - хлебосольность, гостеприимство, щедрость (улыбается). Так что на первом месте для меня - доброта, интеллект и порядочность. Что в нашем современном мире достаточно сложно найти: многие пытаются найти во всем только личную выгоду. Но я искренне надеюсь, что такие люди существуют и мои критерии не фантазия.

- Значит, жмотов и ревнивцев сразу вычеркиваем?

- Исходя из того, что было в моей жизни, у всех моих партнеров, а их было очень мало, такая черта - чрезмерная ревность - увы, присутствовала. Потому что на меня обращают внимание другие мужчины, да. Что поделать? Наверное, нужно иметь нормальную, здоровую психику и адекватное восприятие себя - уверенность в себе как в мужчине, - чтобы сумасшедшей ревности не было. Патологические ревнивцы, мне кажется, это уже психически нездоровые люди.

- Допустим, мы подобрали идеального кандидата. Вас все устроило. Крепкие семейные отношения для вас? Или это анахронизм и прямой путь в обрутинивание?

- Я считаю, что крепкие семейные отношения, основанные на доверии, взаимоуважении и заботе, - это то, к чему нужно стремиться. Я по сути однолюб - и поэтому не понимаю: почему меня всегда все ревнуют (смеется)? Не даю для этого никакого повода. Ни в каких интригах, провокациях никогда не была замешана. Поэтому да: семейные отношения - это прекрасно. Другой вопрос, что не знаю, насколько для меня важно, чтобы они были официально оформлены.

- Вот оно что.

- Да, наверное, этот пункт является для меня не совсем обязательным. А вообще семья - это основа нашей жизни. Человеку нужен человек, человеку нужны отношения, человеку нужна семья. Это основа, это опора, это наш дом. Конечно, основная цель любых отношений - это создание семьи и рождение детей. Мне кажется, это прекрасно. Так всегда есть, было и будет.

- Ну, в наше время все меньше девушек так считают. Кстати, о поиске идеального мужчины: вы нередко выкладываете фото в купальнике. И понятно почему - можете себе позволить. А как блюдете форму? Есть ли строгие правила или запреты?

- Сейчас я полностью поменяла отношение к питанию - и начала считать не калории, а количество белка, который потребляю. Мы тут с искусственным интеллектом долго беседовали на эту тему, и выяснилось, что в день мне необходимо 80 граммов белка. Я начала считать и поняла, что катастрофически недобираю, поэтому появились протеиновые коктейльчики и прочее. Как только стала за этим следить, сразу заметила, насколько лучше стало тело. Насколько не хватало питательных веществ до этого.

Минуты отдыха бывают и такие. Фото: Личный архив Екатерины Рокотовой

- И все?!

- Конечно, занимаюсь спортом. Стараюсь практически каждый день сделать небольшую зарядку. С утра это дает и энергию, и бодрость. Ну и радует отражение в зеркале, конечно.

- Какой план на остаток лета? Есть ли задача, цель или место, которое обязательно надо успеть посетить? Чтобы сделать новые фото в бикини.

- План на остаток лета - работать. Это жаркая пора для работы актеров в России. Потом у меня начинаются проекты в Америке. Путешествовать не планирую - и даже больше скажу: не хочу. Очень устала от перелетов, оттого, что живу на разных континентах. Так что путешествий хватает. Наоборот, если есть возможность, стараюсь, наоборот, поменьше летать. Поэтому летом отпуск не планируется, не собираюсь ни на какое море, больше того - и не скучаю по пляжу. Хочу максимально продуктивно провести остаток лета - и сниматься по возможности вплоть до Нового года. А август проведу в России - скоро у меня день рождения (29 августа), планирую собрать всех близких, увидеться, посидеть. И побольше времени провести с семьей, потому что хочу уделить максимум внимания маме, папе и бабушке, которой недавно исполнилось 90 лет. Так что буду и с близкими, и с работой.

Вот такой план!

«Невский-8» 16+, НТВ, скоро

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