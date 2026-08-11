Солнечное затмение 12 августа 2026 будут сопровождать сразу два мистических явления Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Что известно про солнечное затмение 12 августа 2026

Солнечное затмение 12 августа 2026 будут сопровождать сразу два мистических явления -в небе и на поверхности нашей планеты. Как только Луна начнет наползать на Солнце, а ее тень побежит по суше, небо над головами наблюдателей очистится. В местах, погружающихся во тьму - по всему пути следования тени, быстро улетучатся облака.

За час до затмения нечто странное и пока необъяснимое начнет происходить с деревьями. Они синхронизируют свои электрические сигналы.

Ученые планируют воспользоваться моментом – ниспосланной тьмой – и убедиться, что им «чудеса» природы не померещились.

Феномен с облаками во время солнечного затмения

Феномен с облаками, которому столетиями астрономы и метеорологи лишь дивились, смогли объяснить совсем недавно - в 2024 году - ученые из Королевского метеорологического института Нидерландов (Royal Netherlands Meteorological Institute) и Технологического университета Делфта (Delft University of Technology). Со своими доводами они выступили в журнале Nature Communications Earth and Environment.

Разобраться в сути мистического, по всем понятиям, явления помогло моделирование. В результате и был выявлен его механизм. Солнце, заслоненное Луной даже на короткое время, перестает нагревать поверхность Земли столь же интенсивно, как прежде. Поверхность охлаждается. В результате уменьшаются восходящие потоки теплого воздуха, которые несут влагу, поднимая ее на более прохладные высоты – туда, где водяной пар конденсируется в капли, образуя кучевые облака.

Лишившись восходящих потоков от остывшей поверхности, кучевые облака остаются без поддержки. Они быстро теряют влагу и тают буквально на глазах.

Во время затмения пропадут облака Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Облачность формируются снова тогда, когда солнечные лучи опять начинает непосредственно прогревать поверхность. Феномен возникает только над сушей, поскольку океан охлаждается недостаточно быстро, чтобы эффект успел проявиться.

С перистыми и слоистыми облаками ничего такого не происходит. До них, располагающихся гораздо выше кучевых облаков, не «достают» изменения в восходящих потоках.

Основу для моделирования ученые почерпнули из снимков, сделаннных со спутников во время нескольких затмений, лунные тени которых в разные годы «пробегали» по территории Африки. Кучевые облака начинали пропадать с неба, когда Луна закрывала Солнце всего на 15 процентов. Люди еще не замечали изменений в освещенности, а атмосфера уже реагировала.

Облака не появлялись вновь вплоть до окончания затмения.

Теория метеорологов подтвердилась, что называется, непосредственно на практике уже 8 апреля 2024 года в Северной Америке во время полного солнечного затмения. Потом - 17 февраля 2026 во время кольцеобразного солнечного затмения, частичные фазы которого можно было наблюдать в Южной Африке и Южной Америке.

Прогноз ученых: во время солнечного затмения 12 августа 2026 феномен исчезновения облаков можно будет зафиксировать над Испанией, вероятнее всего на севере страны. Или над ее центральной частью. Если облака там вообще будут до затмения.

Кстати, падение температуры, сопутствующее феномену, действительно бывает ощутимым - на суше составляет в среднем от 8 до 14 градусов. Но однажды – 21 июня 2001 года – в Замбии во время затмения похолодало аж на 15 градусов.

Насколько солнечное затмение охладит «перегретую» Испанию, пока можно только гадать.

Что будет с деревьями во время солнечного затмения 12 августа 2026

Деревья в лесу откуда-то знают, что Луна вот-вот закроет Солнце. Более того, они сообщают об этом «собратьям» - всем, кто еще не в курсе. Этот загадочный феномен впервые обнаружили ученые из Италии, Австралии и Великобритании в лесном массиве Доломитовых Альп во время солнечного затмения 25 октября 2022 года.

Исследователи в прямом смысле слова подключились ко множеству елей (Picea abies), расположенных в разных местах. К молодым, старым и даже «бывшим», которые давно стали пнями, они подсоединили специальные датчики с тонкими электродами, проникающими как во внешние, так и во внутренние слои самих деревьев, пней, их открытых корней и ветвей. Измерили электрические сигналы – так называемые биоэлектрические импульсы. Почти все живые организмы генерируют эти мизерные токи в процессе движения ионов через клеточные мембраны.

Обычно сигналы, исходящие от разных «источников», выглядят весьма хаотично. Что и фиксировали ученые, начав измерения задолго до солнечного затмения. Но примерно за час до него ситуация вдруг изменилась. Сигналы усилились, упорядочились и синхронизировались. Они сохранялись почти такими на протяжении всего затмения, которое длилось примерно час. Только ослабли. Деревья сначала будто бы громко и дружно вскрикнули, а потом чуть притихли. Словно испугались.

Природа каким-то образом предчувствует солнечное затмение Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Самое удивительное: первыми на приближающееся затмение реагировали старые деревья и … пни. У «старожилов», решили ученые, больше жизненного опыта, они помнят о предыдущих затмениях: «выработали механизмы предвидения таких событий, сохраняют свои экологические знания и передают их молодым деревьям».

А пни, подавая сигналы, намекают к тому же и на то, что они еще живы.

«Такое поведение отражает более широкую адаптивную стратегию, позволяющую справляться с быстрыми и непредсказуемыми изменениями, повышая устойчивость экосистем и подчеркивая важность синхронного поведения различных видов», - сделали вывод ученые в статье, которую опубликовали в прошлом году в журнале Royal Society Open Science.

Ученые признаются, что не знают, что именно вызывает синхронную и коллективную реакцию деревьев на солнечное затмение. Слишком фантастически было бы подозревать, что растения «кумекают» в астрономии. Скорее всего они «чуют» даже незначительные изменение то ли гравитации, то ли температуры, то ли освещенности. Ученые планируют прояснять ситуацию во время нынешнего затмения. Вдруг окажется, что растения и в самом деле обладают сознанием. Как предполагают некоторые.