Последствия ликвидировали 45 пожарных и 13 единиц техники Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

По мессенджерам растиражировали информацию, что украинские дроны атаковали НПЗ в Комсомольске-на-Амуре. Пролетели около 6700 км и ударили по объекту. Как выяснили журналисты «Комсомольской правды» в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа» , направленного на выявление фейков, это ложь.

Сведения о случившемся появились утром во вторник, 11 августа. Авторы вброса опубликовали кадры с места событий, где, действительно, заметно возгорание. Но ничего не свидетельствует о том, что сюда прилетели беспилотники.

В пресс-службе правительство Хабаровского края подтвердили данные о происшествии. Но БПЛА киевского режима к нему не имеют отношения.

«Сегодня утром на территории Комсомольского нефтеперерабатывающего завода произошла разгерметизация колонны одного из цехов, что привело к возгоранию. На место незамедлительно прибыли экстренные службы», - прокомментировали там.

Последствия ликвидировали 45 пожарных и 13 единиц техники. Огонь оперативно потушили. К счастью, обошлось без пострадавших. На самом предприятии добавили, что не зафиксировано и превышение предельно допустимых концентраций.

Важно, что ЧП не сказалось на работе завода. Ничего не остановилось, а функционировало в стандартном режиме.

«Никаких отклонений от производственных процессов и отгрузки топлива не зафиксировано. Работа завода не прекращалась, выпуск продукции осуществляется в полном объеме», – сообщил министр энергетики края Герман Тютюков.

Сейчас на НПЗ специалисты продолжают ремонтные работы. До конца 11 августа их планируют завершить. А специально созданная комиссия выясняет, почему именно начался пожар, какую площадь он охватил, к каким последствиям привел и остальные параметры ЧП.

Власти призывают не вестись на сомнительные источники, а доверять только проверенным и официальным каналам.