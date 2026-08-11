Во время ЧМ по бадминтону в Дели макак отпугнут специальные «люди-обезьяны»

Если макаки будут пробираться на корт во время матчей, турнир рискует быть сорванным. Фото: Soeren Stache/dpa/Global Look Press

Чемпионат мира по бадминтону, который пройдет в Нью-Дели с 17 по 23 августа, обещает превратиться в спортивное событие с элементами комеди-шоу. Дело в том, что организаторы столкнулись с неожиданной проблемой : обезьяны макаки-резусы, которых в индийской столице едва ли не столько же, сколько самих жителей, проявляют повышенный интерес к бадминтонным воланчикам и воруют их во время матчей.

После того, как во время прошедшего ранее в этом году Открытого чемпионата Индии, обезьяны разгуливали по трибунам и кортам, мешая игрокам и зрителям, было решено действовать на опережение.

ЛЮДИ ПРОТИВ МАКАК

Макаки-резусы — хитрые и наглые создания. Они воруют еду, забираются в дома и, судя по всему, обожают бадминтон. А точнее — воланчики, которые так и манят их своими яркими перьями. Если макаки будут пробираться на корт во время матчей, турнир рискует быть сорванным.

Но организаторы нашли гениальное и проверенное в Индии решение. Макаки-резусы страшно боятся более сильных и крупных обезьян с черной мордой - лангуров. Но поскольку использовать настоящих лангуров для отпугивания макак запретили еще в 2012 году (а раньше действительно была такая практика), то решили нанять нескольких профессиональных имитаторов. Эти люди умеют подражать звукам, которые издают лангуры.

«Обезьяны абсолютно боятся лангуров, поэтому имитация действует эффективно», - объясняет Зафар, профессиональный имитатор в третьем поколении.

ЛАНГУР - ЭТО ПРОФЕССИЯ

Да, в Индии это целая профессия, которая передается по наследству. Зафар говорит, что его семья занимается этим всю жизнь. Он работал в правительственных зданиях и даже резиденции премьер-министра. Его коллегу Джаббара и вовсе считают главным «обезьяньим шептуном» Дели.

Если вы услышите рядом со стадионом странные гортанные звуки — не пугайтесь, это просто специалисты работают. «Мы издаем эти звуки, и макаки убегают. Мы разгоняем их, чтобы они не мешали людям и не портили имущество», — рассказывает Зафар.

За свою необычную работу имитаторы получат от 20 000 до 25 000 индийских рупий за один выезд (примерно 23 000–29 000 рублей).

СПОРТСМЕНЫ ОДОБРИЛИ

Идея настолько проста и эффективна, что ее одобрили бадминтонисты, в том числе двукратный олимпийский призер и бывшая чемпионка мира из Индии Пусарла Венката Синдху.

«Вы можете смеяться над этим решением, но надо ценить их труд. Так много людей работают за кулисами, чтобы Индия была готова приветствовать мир в ходе чемпионата. Это решение уникально, так же как наши теплота, дух и гостеприимство», — написала спортсменка в соцсетях.

Но на всякий случай организаторы подстраховались: старые ворота стадиона заменили на современные - из сверхпрочного стекла и автоматической системой двойного входа, чтобы ни одна макака не проскочила.

УГРОЗА С НЕБА

Обезьяны — не единственная проблема грядущего чемпионата. В Дели еще живет несметное количество голубей, и иногда даже приходилось отменять мероприятия на стадионе имени Индиры Ганди из-за «украшенных» густым пометом трибун.

Теперь же организаторы запечатали вентиляционные отверстия, установили специальные сетки над кортами, а на козырек над трибунами нанесли специальный нетоксичный гель из касторового масла, чтобы голуби не садились. В целом на ремонт стадиона потратили около 240 миллионов долларов.

И если вдруг во время телетрансляции вы услышите странные гортанные крики — не удивляйтесь. Возможно, это просто Джаббар и его команда спасают турнир от обезьяньего беспредела.

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