Я к вам пришел на ветке поселиться: Самое необычное жилье, которое можно арендовать в России

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Сладко зевнув, я вышел из ананаса. Речка плещется, птички поют, ящерки двухметровые бегают, фрукты размером с дом по травке раскиданы... Ну что еще нужно простому человеку для счастья?

Было это не под пивом, а под Бангкоком. В знаменитом некогда отеле Baan Phasawan. Кроме ананаса, там были домики в виде арбуза, дыни, дуриана, рамбутана и прочих тропических фруктов. Хотите туда? Не получится: уже лет десять как этот отель закрыт, а домики-фрукты снесены: «внезапно» выяснилось, что построили его на заповедной территории. Такая дальняя земля и такие знакомые проблемы...

Но есть и хорошие новости: в России такой «экзотики» тоже хватает! Ананасами, может, и не богаты, но и у нас можно арендовать очень нестандартное жилье. Были бы деньги и желание. Вот KP.RU и составила подборку самых необычных вариантов, которые можно снять на день, неделю или месяц.

Чудо-юдо рыба-дом

Что: особняк в форме кита

Где: Московская область, Красногорск, коттеджный поселок «Николина Поляна»

Почем: 780 000 руб. в месяц

«Мы навеки остаться могли бы в животе удивительной рыбы», - помните эту песенку пиратов из «Приключений капитана Врунгеля»? Так вот, обошлось бы им такое «удовольствие» в 240 млн рублей. За эти деньги в Подмосковье продается четырехэтажный дом в 410 квадратов, построенный как раз в форме удивительной рыбы.

Если же вы хотите не оставаться там навеки, а пожить временно - это тоже можно. За 780 тысяч рублей в месяц к услугам рыбожителей - участок в 24 сотки, камин, баня, бассейн в плавнике. Стены особняка отделаны речной и морской галькой. Плюс итальянские окна, испанская плитка, немецкая сантехника, австрийский паркет - все как в лучших рыбах Парижа.

Грибы - отсюда

Что: домик в форме гриба

Где: Московская область, Богородский городской округ

Почем: от 8000 руб. в сутки

Интернет-сервис для размещения объявлений

Как все-таки иногда хочется махнуть на все рукой и махнуть в какое-нибудь грибное место! Дня на три. Только чтоб грибы там были большие-пребольшие.

Так вот, два таких гостевых грибка вымахали (видать, дожди прошли хорошие) в часе езды от столицы. Оба трехэтажные, площадью в 80 квадратов. Стоят они, как и полагается, на опушке леса: можно из гриба отправиться за грибами и потом прямо в грибе приготовить грибы. И вы будете в грибе, и грибы будут в вас. По гриб жизни такое не забудете!

Мой слон – моя крепость

Что: дом в форме слона

Где: Московская область, Чеховский район, деревня Попово

Почем: от 8000 руб. в сутки

dom_slon/VK

Если вы не готовы провести месяц внутри рыбины, присмотритесь к слону: он сдается посуточно! И куда дешевле в пересчете на один день. Оно и понятно: слон ведь меньше кита. На 300 квадратных метров.

По рассказам слоностроителя Сулеймана Алишейхова, создать такой необычный дом его надоумил знакомый индиец. Потому что слон - символ мудрости, достатка и... деторождения. В общем, вы поняли: снимать необычный отель можно для самых разных целей.

Гнезда бы делать для этих людей!

Что: домик на дереве в виде гнезда

Где: загородный клуб «Утрау», Татарстан, Зеленодольский район

Почем: от 15 000 руб. в сутки

© Загородный клуб «Утрау»

Домиком на дереве сейчас никого не удивишь: такие варианты размещения есть во многих регионах.

А как насчет настоящего гнезда? Этот необычный домик построен на дереве и полностью окутан сплетенными ветками. При этом солнечного света в нем достаточно, благо окна панорамные.

Да, все это немного закрывает обзор на окружающий живописный лес. Зато при помощи всех этих веточек создатели отеля заботливо оградили гостей от чужих любопытных глаз и клювов. Да и кукушонка вам никто не подбросит. А то плати потом за его проживание.

Властелин жилец

hobbit.land/VK

Что: домик хоббита

Где: Московская область, Можайский район, экоотель «Хоббитлэнд»

Почем: от 6500 руб. в сутки

hobbit.land/VK

В начале статьи мы говорили, что ради необычного домика можно не ехать в Таиланд. А можно сэкономить еще больше - и не съездить аж в Новую Зеландию! В этой стране снимали культовый «Властелин колец», и со всего мира туда слетаются фанаты саги, чтобы поглазеть на домики-норы хоббитов, оставшиеся после съемок.

Так вот, точно такое же жилье можно не только увидеть, но и заселить собой всего в сотне километров от столицы. Здесь раскинулась целая деревня этих домиков, в которой за умеренную плату даже орк из Мордора может почувствовать себя хоббитом. Все по Толкиену, в самых бюджетных норах даже ведро для переноса воды предоставляется (а вы думали, у Фродо водопровод был?).

Вам шашлычки или ехать?

Что: автобус «Икарус», переоборудованный в дом для отдыха

Где: Тюменская область, Тюменский район, база отдыха «Гнездо»

Почем: от 8000 руб. в сутки

Как вам автобус, в котором нужно платить не за проезд, а за проживание? Такое чудо техники припарковано в 20 км от Тюмени. В салоне есть все, о чем мечтали пассажиры «Икарусов» во времена СССР: кровать, кухня, печка на дровах, а вместо ностальгических сидений в модном советском стиле «здравствуй, товарищ сколиоз» по полу раскиданы мягкие кресла-мешки.

Постояльцы могут пользоваться всеми развлечениями турбазы, включая метание ножей и стрельбу из лука (об этом пассажиры «Икарусов» тоже мечтали, особенно по дороге с фабрики домой в переполненном салоне). Один у автобуса минус - не едет. Хотя, может, оно и к лучшему. Зачем уезжать от мангала, гамака и баньки?

Фото: gnezdo.me

В своей тарелке

Что: гостиница «Тарелка»

Где: Карачаево-Черкесия, Домбай, склон горы Мусса-Ачитара

Почем: от 15 000 руб. в сутки

dombai_tarelka/VK

Как известно, интуристы (сокращенно от «инопланетные туристы») прибывают к нам не на «Боингах» каких-нибудь, а на НЛО. И селиться любят в горах. Потому что красиво! И лететь ближе.

Например, эта «летающая тарелка» еще полвека назад приземлилась на Домбае на высоте 2250 метров. Гостиница стала подарком, который президент Финляндии Урхо Кекконен сделал председателю Совета министров СССР Алексею Косыгину после совместного похода через Кавказский хребет. Первых гостей приняла в 1979 году.

Высота «тарелки» - 4 метра, ширина - 8. Рассчитана на шестерых. Внутри все, что нужно простому пришельцу: душ, туалет, кают-компания, кухня. И несколько спален, похожих (как сейчас помню) на каюты летающих тарелок: двухъярусные кровати, окна-иллюминаторы и столик, удобно «вырастающий» из закругленной стены.

Царские палаты с посуточной оплатой

Что: бутик-отель «Петровский путевой дворец»

Где: Москва, Ленинградский пр-т, 40

Почем: от 7700 руб. в сутки

АГН «Москва»

Отелей-дворцов и замков в России несколько. Но этот - особенный.

Петровский путевой дворец в неоготическом стиле был построен в конце XVIII века по приказу Екатерины Великой рядом с метро «Динамо» и бывшей редакцией «Комсомолки» (Екатерина, конечно, тогда об этом не знала). Останавливалась в нем и сама императрица, и почти все последующие российские монархи, а в сентябре 1812 года несколько дней в этих стенах провел Наполеон. О нем писал Пушкин, его писал Репин, здесь бывали Михаил Лермонтов и Льюис Кэрролл, давали концерты Антон Рубинштейн и Ференц Лист.

Вы поняли, чьи призраки бродят по коридорам дворца, часть помещений которого нынче отдана под отель? Только представьте себе, заходишь и думаешь: а может, именно на этой кровати спал император или великий поэт? Вот за этим столиком он пил кофий, под светом этого торшера читал свежий выпуск «Комсомольской правды», а вон там смотрел футбол и ругал барахлящий интернет...

Избушка, повернись ко мне скидкой!

Что: избушка на курьих ножках

Где: Московская область, Ленинский городской округ, поселок Мисайлово

Почем: от 12 980 руб. в сутки

Интернет-сервис для размещения объявлений

Знаете, чем отличается Иван-дурак от Ивана-царевича? Первый снимает домик в виде избушки на курьих ножках, заселяется и живет себе, в ус не дует. А второй как подойдет к домику, как приосанится, да как гаркнет во всю Ивановскую: «Избушка-избушка, повернись к лесу задом, ко мне передом!» И ка-а-ак получит дисконт в тыщу рублей!

Да-да, это не сказки: владелец отеля обещает, что если гость во весь голос выпалит такой промокод, то его ждет скидка. Дают ли дисконт при заселении с тещей на правах хозяйки, не уточняется.

Что же касается обстановки, то пусть в тесноте (площадь - девять квадратов), но не в обиде: душ и туалет имеются, есть и кухонный уголок с холодильником и плитой. Как видите, вопрос с провизией решен цивилизованно, так что по примеру Бабы-яги сажать детей на лопату и запекать в печи не придется.

«Як» душе угодно

Что: самолет, переделанный в дом для отдыха

Где: Волгоградская область, Камышин, парк-отель «Авиабаза»

Почем: от 14 000 руб. в сутки

© Авиабаза

© Авиабаза

Арендовать целый самолет - мечта любого отпускника! Кто летел на рейсе Москва - Анталья под пятичасовой аккомпанемент надрывающихся младенцев, не даст соврать...

Мечту эту можно воплотить в Волгоградской области, где три списанных самолета - Як-40, Bombardier CRJ 200 и Ил-18 - переделали в суперкомфортные «дома отдыха». В Анталью эти лайнеры вас, правда, не отвезут. Но зачем оно вам, если к вашим услугам бассейн, аквапарк, беседка, детский клуб, парковка. А главное - весь самолет в вашем распоряжении, включая кабину пилота!

К тому же где вы еще найдете самолет, в котором можно... Принимать душ? Готовить еду или разогревать ее в микроволновке? Спать, развалившись на широченной кровати? В конце концов, из которого в любой момент можно выйти покурить и вернуться обратно?

И что немаловажно, на борт здесь можно пронести не 0,1 л жидкости, а все 0,5!

Дом ты мой упавший

Что: дом вверх дном

Где: Калужская область, село Совьяки, парк-отель «Волшебная страна»

Почем: от 5 970 руб. в сутки

…И ладно бы в этом отеле только дом перевернули. Здесь опрокинули саму силу притяжения! Стол, кровать, кресло, стулья, новогодняя елка и даже кухонный гарнитур остались на потолке. Игрушки разбросаны вокруг потолочного светильника…

Фото: countryoz40.com

Но привыкшим к обычным законам физики постояльцам было несподручно пользоваться вещами, которые остались на потолке. Поэтому для их комфорта всю мебель и технику разместили на полу. На полу диван - и на потолке диван. Для обычного дома - странновато, для перевернутого - вполне логично.

Фото: countryoz40.com

Тут возникают два вопроса. Первый - как там идет вода, вниз или вверх? И второй - если утром открыл глаза, глядишь спросонья и видишь - а кровать-то над тобой! - то как удержать от сползания собственную крышу?

Вишенка на туристическом торте

Вице-президент Ассоциации туроператоров России по внутреннему туризму, гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин:

- Выбор туристов, как правило, достаточно консервативен. Они не хотят чего-то «фантастического» - обычно они просто рассчитывают, что отдых пройдет не хуже, чем год назад.

К тому же проживание в необычных отелях обычно дороже, чем в стандартных. Потому что сама постройка такого объекта технически сложнее, плюс в нашей отрасли есть зависимость прибыльности от числа номеров. Это связано с тем, что для их обслуживания нужен персонал, который будет готовить номера, делать уборку... Поэтому уникальные отели с малым количеством номеров или домиков сложнее окупить (и цены приходится ставить выше).

Есть и еще один фактор: чтобы заселиться в некоторые необычные объекты - например, домики на дереве, - люди должны быть физически здоровы. Это ограничивает клиентскую базу: пенсионерам, маленьким детям, людям с ограниченными возможностями сложнее туда попасть.

Поэтому любителей снимать подобное необычное жилье немного. Как правило, его арендуют молодые люди без детей, которые хорошо зарабатывают и не боятся экспериментов.

Тем не менее подобные варианты проживания нужны - для разнообразия, как изюминка, вишенка на торте. Да и в мире полно подобной экзотики. В разных странах есть возможность поселиться в бывшей тюрьме, грузовом вагоне поезда, библиотеке, оранжерее, пещере, маяке... Можно арендовать даже огромную винную бочку диаметром больше двух метров: ее кладут набок, внутри ставят две кровати, а дверь - в крышке, где раньше была пробка.

Думаю, со временем подобного необычного жилья у нас будет все больше. Но массовой историей это не станет. Инвесторы предпочитают вкладывать деньги в проверенные стандартные варианты, которые с большей вероятностью принесут доход. Да и турист устроен противоречиво. С одной стороны, он хочет новых впечатлений, необычного опыта. С другой - боится потерять привычный комфорт.