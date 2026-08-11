Денис хочет доехать на велосипеде до Западной Гвинеи. Фото: блог Дениса Черновала

Большую поисковую операцию развернули в Таджикистане и в соцсетях - пропал 30-летний россиянин Денис Черновал родом из Саратова. Он не выходил на связь с родными и друзьями с 3 августа, когда пересек на велосипеде границу между Китаем и Таджикистаном. Оказалось, Денис продолжил свой путь и все это время у него не было интернета, поэтому он не мог сообщить о своем местоположении и отправить весточку родным. Журналисты KP.RU разобрались в истории.

ПОКАЗЫВАЛ КАЖДЫЙ СВОЙ ШАГ И ПРОПАЛ

Денис - велосипедист со стажем и ради своих длительных путешествий решается даже на увольнение с работы. Прежде, чем отправиться 19 июня в долгую поездку, за две недели до этого он подал заявление на увольнение и принялся готовиться. Велосипед со снаряжением протестировал заранее (дорога предстояла не из легких). Со слов самого велосипедиста, нынешний заезд уже пятый в его жизни. Судя по блогу Дениса, конечная точка, которую он хочет достичь - Западная Гвинея. К слову, там же, в своем блоге, он предложил единомышленникам присоединиться к его поездке.

Из Саратова путешественник выдвинулся в Казахстан. Часть пути по стране он провел в поезде, а дальше долгие дни на велосипеде, встречи с единомышленниками и старыми знакомыми, которые тоже отправились в очередное путешествие. К 28 июня Денис добрался до Кыргызстана. А почти через месяц, 27 июля, он уже переходил китайскую границу. К 3 августа доехал до Таджикистана и тут пропала связь.

СВЯЗЬ ТОЛЬКО ПОЯВИЛАСЬ

8 дней молчания после активного ведения блога, ни слова, ни фотографии, ни видео. Первыми забеспокоились родственники - почему нет вестей? Что-то наверняка случилось! Друзья и близкие уже подняли на уши власти и спасателей Таджикистана. Добрались даже до пограничной службы. И вот неожиданно днем 11 августа одно короткое сообщение в блоге: «Я живой».

Оказалось, что все эти дни у Дениса не было связи. Он просто не мог никому написать и сообщить, что с ним все в порядке и он движется по запланированному пути. После публикации некоторые знакомые парня даже поставили ему ультиматум: «Либо покажи себя, что это именно ты написал, либо мы не верим, что это написал именно ты!». Пришлось потеряшке подготовить доказательства - записать кружок.

- Я пока не прочитал все сообщения, но вот я, я живой, все хорошо. Я не знаю, чего тут искали меня, вообще, все так и планировалось по пути, так что зря паниковали, - сказал Денис.

Пропавший велосипедист из Саратова записал видео из Таджикистана

А чтобы уж точно успокоить перепугавшихся знакомых, Денис скинул свою геолокацию - сейчас он находится в селе Рушан, недалеко от границы Таджикистана с Афганистаном. Именно туда велосипедист отправится дальше.

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