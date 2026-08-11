Торгуй, пока молодой: почему менеджер по продажам стал самой популярной профессией в России

Более 1,5 миллионов россиян с начала года отправили свои резюме на вакансию менеджера по продажам. Фото: TippaPatt/Shutterstock/Fotodom

В ДВА РАЗА БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВОДИТЕЛЕЙ

«Тебе повезло, ты не такой как все: ты работаешь в офисе!» - рекламировал профессию менеджера в своей песне Сергей Шнуров. Да так успешно, что теперь эта работа – самая популярная в России! По данным hh.ru, 1,6 млн россиян с начала года отправили свои резюме на такую вакансию. Администраторы, упаковщики и водители, которые идут следом, отстали почти в два раза (см. «Подробнее»).

- Менеджеры по продажам - по сути, это торговые работники, просто с красивым названием. Это может быть и обычный продавец в магазине. Мы можем встретить такого менеджера и в «Пятерочке», и в любом торговом центре, где продают ботинки или рубашки, - говорит профессор Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов.

Кроме того, под этой вывеской трудятся те, кто обзванивает клиентов, и сотрудники автосалонов. То есть профессия объединяет огромную армию людей, которые так или иначе что-то продают.

При этом, судя по количеству отправленных резюме, менеджер по продажам - самая вожделенная профессия у соискателей в возрасте от 19 до 30 лет. Становится тревожно: неужели молодежь не находит другого применения своим талантам и энергии?

- Менеджер по продажам - это профессия, которая не требует особых навыков. Обучение здесь проходит быстро. А когда человек хочет поскорее найти работу, он выбирает направление, где не нужна серьезная профессиональная подготовка. Логика понятная: занять позицию, куда легко войти, и получать какие-то деньги, - объясняет Александр Сафонов.

Профессор сравнивает это с такси: люди с инженерным образованием в трудные времена садятся за руль, потому что права есть у многих и «порог входа» низкий. Вот и в продажи идут не от хорошей жизни.

Но рекордное число резюме не означает, что работы хватит на всех. Скорее наоборот. По словам Александра Сафонова, спрос на новых работников снижается с конца 2025 года.

- Рабочих мест не хватает, соотношение между вакансиями и резюме ухудшилось, - говорит эксперт.

Проще говоря, желающих продавать гораздо больше, чем открытых позиций. Конкуренция на этом поле становится жесткой.

НАЧАЛЬНИКИ НИЖНЕГО УРОВНЯ

Вторая по популярности профессия - администратор. Кто он? Тоже сборный образ.

- Это младший управленческий персонал, - поясняет Александр Сафонов. - Администратор - это и работник гостиницы, хостела, и человек, который занимается административной работой в компаниях, и администратор ресторана, магазина.

Вторая по популярности профессия в России - администратор. Фото: fizkes/Shutterstock/Fotodom

Популярность профессии эксперт связывает с тем, что в торговле, где занято очень много людей, идет сокращение продавцов. Но остается нужда в тех, кто ими управляет.

- Торговля у нас одна из самых распространенных отраслей, поэтому и администраторов так много, - объясняет эксперт.

РОБОТОТЕХНИКА, АЙТИ И ДРУГИЕ МИРАЖИ

Глядя на список самых популярных профессий, невольно задумываешься: а куда вообще идет наш рынок труда? Неужели все будут продавать, упаковывать и развозить? Александр Сафонов призывает не обольщаться громкими заявлениями о профессиях будущего.

- Даже на пять лет вперед прогнозировать сложно. Мы не знаем, какой будет структура экономики, - признается он. - Недавно говорили, что нужны миллионы айтишников, а в 2024 году они уже с трудом искали работу. Из свежего: робототехника - перспективная профессия. Но с чего это взято? Мы не знаем, будем ли развивать свою робототехнику или станем закупать роботов из Китая.

По словам эксперта, для появления собственных высокотехнологичных специалистов нужны долгосрочные государственные программы и политическая воля развивать свое ядро, а не только покупать готовое. Иначе так и будем зависеть от политических событий.

Для появления собственных высокотехнологичных специалистов нужны долгосрочные государственные программы и политическая воля. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

КТО БУДЕТ НУЖЕН ТОЧНО

- Всегда будут востребованы специалисты в области здравоохранения, особенно с учетом старения населения. Геронтологи (врачи, работающие с пожилыми людьми), разработчики биопротезов, экзоскелетов - это перспективно, - прогнозирует профессор. - Но сколько именно их понадобится, зависит от того, какой объем производства мы оставим у себя. Учителя тоже никуда не денутся. Для населения профессия перспективна, а по заработкам - не всегда.

Врачи, учителя, военные, инженеры - это, по выражению Сафонова, «костяк безопасности».

Главное, что советует эксперт, - делать ставку не на узкую специализацию, а на фундаментальное образование.

- Система образования инерционна, она не может угадать, какой специалист понадобится через пять лет. Важно готовить базовых специалистов, которых потом можно будет дотачивать короткими программами переобучения. Узкий специалист должен появляться в процессе работы, за счет опыта и дополнительного обучения, - резюмирует Александр Сафонов.

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Фото: Наиль ВАЛИУЛИН. Перейти в Фотобанк КП

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