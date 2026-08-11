Россияне рассказали, каким книгам отдают предпочтение

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Совокупный тираж книг и брошюр, изданных в России в первой половине года, упал на 12,6% в сравнении с тем же периодом 2025 года. Однако если бумажных книг становится меньше, то любовь россиян к ним не иссякает. Итоги опроса сайта KP.RU показали, что более половины россиян до сих пор при любой возможности отдают предпочтение печатной книге.

Фото: Наиль ВАЛИУЛИН. Перейти в Фотобанк КП

Так, 56% респондентов заявили, что обожают бумажные книги, что покупать их дороже, чем скачивать электронные, что носить с собой не так удобно, но ни один гаджет для них не заменит настоящую книгу с ее шуршащими страницами и атмосферой уюта.

«Только бумажный формат. Раньше читала электронными, когда они начали массово продаваться, но потом все равно вернулась к бумажным книгам», - делится участница опроса.

«От аудиокниг я засыпаю, если еще и голос рассказчика не очень нравится. А так предпочитаю бумажный переплет, такие книги приятнее и уютнее», - говорит другая.

При этом 26% россиян говорят, что отдают предпочтение электронным книгам, уж очень удобно их брать в дорогу, да и дешевле обходится такое хобби.

«Больше 20 лет читаю только электронные книги. У меня есть целых две электронки: большая для дома и компактная для поездок. Читаю очень много, поэтому в бумажном варианте книги мне не вариант покупать», - рассказывает участник опроса.

«Я тоже перешел на электронные версии, а то книги покупать дорого, да и хранить негде, хотя бумажный формат для меня все еще приятнее», - отмечает другой.

А вот 10% опрошенных россиян рассказали, что вообще больше любят аудиокниги. Чем самим ломать глаза и тратить время только на книгу, можно же совместить аудиопрослушивание с чем-то полезным, например, параллельно ехать за рулем или заниматься домашними делами, отмечают респонденты.

«Люблю аудиокниги, они для меня как фон, пока я работаю руками», - говорит участница опроса.

Еще 1% выбрали вариант «другое», отметив, что используют все форматы книг. Оставшиеся же 7% сообщили, что книги вообще не слушают и не читают.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. Участие в исследовании приняли 800 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10 лучших летних книг, которые зарядят солнечным настроением

Тайны главного храма, путешествие в СССР и уроки русского: Что почитать этим летом

Евгений Водолазкин: Взявшись за детектив, не хотел конкурировать с Агатой Кристи