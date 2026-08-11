Бабушки чаще пап и мам переводят деньги детям с трогательными подписями

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В Сбере сообщили, что все денежные переводы между клиентами банка и оплата услуг ЖКХ в мобильном приложении стали полностью бесплатными. В компании объяснили, что нововведение стало следующим шагом в развитии сервисов для близких: там, где люди помогают друг другу каждый день.

В банке убеждены, что перевод денег перестал быть просто технической услугой. Он стал самым быстрым и понятным способом проявить внимание к близким. Это подтверждают проанализированные сообщения клиентов за последний год. Аналитики изучили 150 млн коротких сообщений, которые пользователи писали друг другу при переводах. Все данные к исследователям попали в обезличенном формате.

Почти треть переводов связана с семьей — это помощь родителям или деньги детям. Каждый пятый связан с благодарностью между друзьями. В 8% случаев перевод становится подарком к празднику или дню рождения. Каждый десятый перевод — другие проявления заботы. Например, поддержка близкого человека, помощь в бытовых ситуациях, совместные покупки и другие личные поводы.

В сообщениях чаще всего пользователи пишут «спасибо» — оно встретилось около 18 млн раз. Более 12 млн сообщений содержали поздравления: «Поздравляю с днем рождения», «С днюхой» и «С прошедшим». В любви признавались («Люблю», «Люблю тебя», «С любовью» и т.д.) в 3 млн сообщений.

Разобрали аналитики и семейные подписи адресантов переводов. Чаще всего встречались варианты «От бабушки» — более 1,2 млн сообщений, «От мамы» — около 900 тыс., «От папы» — почти 500 тыс.

Коммунальные счета — такая же часть повседневной жизни. Поэтому кроме переводов сделал бесплатным и этот регулярный платеж. Ранее стандартный бесплатный лимит переводов на Сбер составлял 50 тысяч рублей в месяц, а при оплате коммунальных услуг могла взиматься комиссия. Изменения уже работают для переводов между клиентами и оплаты ЖКХ в приложении по умолчанию. Клиентам не нужно подключать специальные подписки или выполнять дополнительные условия.

— За сухими транзакциями всегда стоят человеческие отношения. Перевод близкому — это возможность вовремя поддержать родителей, ребёнка или супруга, а оплата коммунальных платежей — регулярная забота о доме и семье, — рассказал первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Кирилл Царёв.

В банке отметили, что за простотой ежедневных переводов и платежей стоит многоуровневый контур защиты — от предупреждения о подозрительном звонке до проверки операции в момент ее совершения. ИИ-алгоритмы в реальном времени анализируют переводы и выявляют признаки мошенничества. С начала 2026 года банк помог клиентам предотвратить хищение более 180 млрд рублей.