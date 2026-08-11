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Звезды11 августа 2026 15:36

«Это не просто книга!»: SHAMAN рассказал о редком подарке Сергея Лаврова

Певец SHAMAN показал фото подарка от Сергея Лаврова
Алина ЧЕРНОВА
Певец SHAMAN показал фото подарка от Сергея Лаврова

Певец SHAMAN показал фото подарка от Сергея Лаврова

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Вот так иногда, совершенно случайно, политика пересекается с музыкой. Об этом поведал своим поклонникам в соцсетях певец SHAMAN. На своей страничке в блогосфере Ярослав Дронов (SHAMAN) поделился фото титульной страницы автобиографии политика Сергея Лаврова.

«Дорогой Ярослав, передаю на добрую память как искренний почитатель Вашего таланта!» — подписал артисту свои мемуары Сергей Лавров.

Фото: личный архив SHAMAN

Фото: личный архив SHAMAN

— Родные! Тот самый случай, когда дипломатия говорит языком поэзии. Это не просто книга, а по-настоящему ценный подарок: сборник стихов с личным посвящением, который я получил из рук автора — главы МИД РФ Сергея Лаврова. Сергей Викторович, очень польщен и благодарен за внимание! — написал в своем блоге SHAMAN.

Напомним: в одной из бесед с KP.RU артист не отрицал, что не исключает для себя политической карьеры.

— Всё возможно. Но в ближайшие годы я хотел бы заниматься творчеством, давать концерты, писать новые песни и дарить людям эмоции со сцены. Сейчас моя трибуна — это сцена, — говорил «Комсомолке» SHAMAN. — Понятно, что я не занимаюсь политикой в чистом виде, но у меня репертуар с чётко выраженной гражданской позицией. В этом есть и политическая подоплёка, и патриотическое воспитание. В общем, вектор правильный, я надеюсь.

На вопрос, какой бы вопрос он сейчас задал Владимиру Путину, SHAMAN тогда ответил кратко: «Спросил бы: "Чем я ещё могу быть полезен для страны?"»