«Это не просто книга!»: SHAMAN рассказал о редком подарке Сергея Лаврова

Певец SHAMAN показал фото подарка от Сергея Лаврова Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Вот так иногда, совершенно случайно, политика пересекается с музыкой. Об этом поведал своим поклонникам в соцсетях певец SHAMAN. На своей страничке в блогосфере Ярослав Дронов (SHAMAN) поделился фото титульной страницы автобиографии политика Сергея Лаврова.

«Дорогой Ярослав, передаю на добрую память как искренний почитатель Вашего таланта!» — подписал артисту свои мемуары Сергей Лавров.

Фото: личный архив SHAMAN

— Родные! Тот самый случай, когда дипломатия говорит языком поэзии. Это не просто книга, а по-настоящему ценный подарок: сборник стихов с личным посвящением, который я получил из рук автора — главы МИД РФ Сергея Лаврова. Сергей Викторович, очень польщен и благодарен за внимание! — написал в своем блоге SHAMAN.

Напомним: в одной из бесед с KP.RU артист не отрицал, что не исключает для себя политической карьеры.

— Всё возможно. Но в ближайшие годы я хотел бы заниматься творчеством, давать концерты, писать новые песни и дарить людям эмоции со сцены. Сейчас моя трибуна — это сцена, — говорил «Комсомолке» SHAMAN. — Понятно, что я не занимаюсь политикой в чистом виде, но у меня репертуар с чётко выраженной гражданской позицией. В этом есть и политическая подоплёка, и патриотическое воспитание. В общем, вектор правильный, я надеюсь.

На вопрос, какой бы вопрос он сейчас задал Владимиру Путину, SHAMAN тогда ответил кратко: «Спросил бы: "Чем я ещё могу быть полезен для страны?"»