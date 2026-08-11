Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.
Ольга Бузова сегодня принимала поздравления. Певице, телеведущей и актрисе вручили премию как от журнала Voice в номинации «Легенда», на церемонии вручения она присутствовать не могла, так как была в больнице с травмированной ногой. Также мероприятие посвятили обложке, на которой красуется Ольга Бузова.
Ольга Бузова после интервью поехала на репетицию — ставит хореографию к своему новому концертному шоу, которое состоится в этом октябре. Бузова ответила на вопросы журналистов, в том числе и корреспондента KP.RU.
- Вы сегодня обедали с коллегами в ресторане «Дачники». А сами дачу не приглядели себе в Подмосковье? Не хотите перебраться за город?
- Я шикарно отношусь к дачам. В будущем хочу иметь дачу обязательно. Я уже рассматривала вариант покупки где-то в Подмосковье дома и небольшого участочка земли. Но не нашла хорошего варианта, потому что дом смотрела сразу с ремонтом. Так как в ремонт я больше не вписываюсь. Вспоминаю три года ремонта (речь о ремонте в московской квартире — прим. Авт.) — это для меня сложно долго. Я не нашла хорошего варианта сразу с ремонтом. А потом я подумала — ну вот, приеду я одна на дачу...
- А если с подругами, которые тоже не замужем?
- В моем окружении все замужем и с детьми. Я уникальна в этом плане (Смеется). И когда я начинаю об этом задумываться, становится немного грустно, потому что я вам клянусь, я очень хочу создать семью. Вчера, когда заканчивала «моторы» (мы снимаем новое шоу для ТНТ), я зашла в гримерку в два часа ночи, и у меня просто вслух вырывается фраза «как бы хотелось, чтобы сейчас за мной мой парень заехал». Как чувствовала — так и сказала, потому что за моими стилистами заезжают мужья, а за мной заезжает водитель. В такие моменты становится по-настоящему грустно, но я не рефлексирую сильно. Я не нахожусь в состоянии потерянности и беспомощности. Я давно для себя определила, что в моей жизни у меня много ресурса, и если в какой-то сфере возникает пробел, то это временно, и тогда весь свой ресурс я концентрирую на важном на данный момент деле. На сегодняшний момент это мое концертное шоу, к которому я готовлюсь.
- Поклонников много. Как у любой звезды и критики есть. А что запоминается больше?
- У меня были три подряд шоу, три разных программы, три полных зала. Но три шоу подряд абсолютно разных еще никто не делал. Это было три года назад. И вот на одном из шоу к моей маме подошла женщина, обняла ее и сказала: «Спасибо вам за дочь». Мама, естественно, как врач, как эмпат, как любая мама спросила: «А почему вы так благодарны?» И женщина объяснила, что у нее есть сын, и творчество Ольги Бузовой его спасло в очень сложной ситуации, когда он не хотел жить. Когда мама рассказала эту историю в присутствии моей команды, то я услышала такую фразу — если хотя бы одному человеку ты спасла жизнь, то значит все было не зря, то значит твое творчество помогает людям…
Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.
Ольгу Бузову в этот день пришли поздравить многие друзья из шоу-бизнеса. Среди них был Прохор Шаляпин, который как всегда был на позитиве и поделился с нами хорошими новостями из своей новой успешной жизни: «Я купил чудесную дачу. Она в Коммунарке. У меня сорок соток земли. И два дома на участке, мой дом основной — 1100 кв м». На вопрос — зачем такой большой дом, Прохор отшутился: «А зачем мне маленький? Что, мне в конуре что ли сидеть? Нет, я буду гулять по прекрасному участку в сорок соток и отдыхать в большом доме».