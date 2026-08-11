Ольга Бузова сегодня получила премию как легенда нашей сцены. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Ольга Бузова сегодня принимала поздравления. Певице, телеведущей и актрисе вручили премию как от журнала Voice в номинации «Легенда», на церемонии вручения она присутствовать не могла, так как была в больнице с травмированной ногой. Также мероприятие посвятили обложке, на которой красуется Ольга Бузова.

Ольга Бузова после интервью поехала на репетицию — ставит хореографию к своему новому концертному шоу, которое состоится в этом октябре. Бузова ответила на вопросы журналистов, в том числе и корреспондента KP.RU.

- Вы сегодня обедали с коллегами в ресторане «Дачники». А сами дачу не приглядели себе в Подмосковье? Не хотите перебраться за город?

- Я шикарно отношусь к дачам. В будущем хочу иметь дачу обязательно. Я уже рассматривала вариант покупки где-то в Подмосковье дома и небольшого участочка земли. Но не нашла хорошего варианта, потому что дом смотрела сразу с ремонтом. Так как в ремонт я больше не вписываюсь. Вспоминаю три года ремонта (речь о ремонте в московской квартире — прим. Авт.) — это для меня сложно долго. Я не нашла хорошего варианта сразу с ремонтом. А потом я подумала — ну вот, приеду я одна на дачу...

- А если с подругами, которые тоже не замужем?

- В моем окружении все замужем и с детьми. Я уникальна в этом плане (Смеется). И когда я начинаю об этом задумываться, становится немного грустно, потому что я вам клянусь, я очень хочу создать семью. Вчера, когда заканчивала «моторы» (мы снимаем новое шоу для ТНТ), я зашла в гримерку в два часа ночи, и у меня просто вслух вырывается фраза «как бы хотелось, чтобы сейчас за мной мой парень заехал». Как чувствовала — так и сказала, потому что за моими стилистами заезжают мужья, а за мной заезжает водитель. В такие моменты становится по-настоящему грустно, но я не рефлексирую сильно. Я не нахожусь в состоянии потерянности и беспомощности. Я давно для себя определила, что в моей жизни у меня много ресурса, и если в какой-то сфере возникает пробел, то это временно, и тогда весь свой ресурс я концентрирую на важном на данный момент деле. На сегодняшний момент это мое концертное шоу, к которому я готовлюсь.

- Поклонников много. Как у любой звезды и критики есть. А что запоминается больше?

- У меня были три подряд шоу, три разных программы, три полных зала. Но три шоу подряд абсолютно разных еще никто не делал. Это было три года назад. И вот на одном из шоу к моей маме подошла женщина, обняла ее и сказала: «Спасибо вам за дочь». Мама, естественно, как врач, как эмпат, как любая мама спросила: «А почему вы так благодарны?» И женщина объяснила, что у нее есть сын, и творчество Ольги Бузовой его спасло в очень сложной ситуации, когда он не хотел жить. Когда мама рассказала эту историю в присутствии моей команды, то я услышала такую фразу — если хотя бы одному человеку ты спасла жизнь, то значит все было не зря, то значит твое творчество помогает людям…

Ольга Бузова рассказала, что пока своей семьи нет, она направляет всю энергию на подготовку к своему новому концертному шоу. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Ольгу Бузову в этот день пришли поздравить многие друзья из шоу-бизнеса. Среди них был Прохор Шаляпин, который как всегда был на позитиве и поделился с нами хорошими новостями из своей новой успешной жизни: «Я купил чудесную дачу. Она в Коммунарке. У меня сорок соток земли. И два дома на участке, мой дом основной — 1100 кв м». На вопрос — зачем такой большой дом, Прохор отшутился: «А зачем мне маленький? Что, мне в конуре что ли сидеть? Нет, я буду гулять по прекрасному участку в сорок соток и отдыхать в большом доме».