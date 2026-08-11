«Есть завод дронов – есть для него ракета»: политолог призвал отучить союзников от помощи Киеву

Киев. Пожарные на месте российского ракетного удара по украинской военной инфраструктуре. Фото: REUTERS.

В конце минувшей недели на пресс-конференцию лидеров Сербии и Украины Александра Вучича и Владимира Зеленского в Белграде представитель авторитетной немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung Михаэль Мартенс задал вопрос: «Можете ли вы сказать нам, европейцам, что конкретно мы можем сделать, чтобы помочь вам убить больше русских?» После короткой заминки добавил: «Больше русских солдат». В российском МИДе отреагировали резко. В самой Германии прозвучало предложение уволить журналиста-провокатора.

На Радио «Комсомольская правда» говорили с политологом, автором Telegram-канала «Пинта разума» Алексеем Пилько.

ОБИДА ВНУКА-НАЦИСТА

- В Германии уже прозвучали требования уволить скандального журналиста, спросившего в Белграде у Зеленского и Вучича про то, чем может помочь Европа в убийстве русских...

- А вы знаете, кем был дедушка этого журналиста? Ханс-Херманн Мартенс, фашист, член НСДАП, член штурмовых отрядов Рема и потом в годы войны офицер-штабист вермахта.

- Яблоко от яблони недалеко падает.

- Внуку обидно, что дедушка войну-то проиграл. Сейчас пытается переиграть.

Журналист Михаэль Мартенс в своей русофобии пошёл по стопам деда

- В Германии реваншизм так и не был искоренен за послевоенные десятилетия?

- В Восточной Германии, в целом, - да, искоренен. В Западной Германии - нет. Если до 1991 года, до распада СССР, западные немцы фотографии своих дедушек-нацистов предпочитали припрятывать, то после крушения СССР открыто стали говорить: да, действительно было такое. Но бог с ним, с этим господином-херром. Не от небольшого ума он это брякнул.

ЭЛИТЫ ПОТЕРЯЛИ БЕРЕГА

- В Европе какие мнения по данной ситуации?

- Они разные. Что касается Германии, то надо сказать, что немецкий народ нам не враг. А вот немецкие элиты потеряли берега. Надо их привести в чувство. Для этого у России есть все возможности. В том числе, и военного характера.

- Но прямое столкновение России и Германии сейчас представить нельзя.

- Сейчас – нет. Но такое столкновение было бы на руку, например, Штатам. При этом спускать Берлину то, что он делает сейчас, накачивая Украину, нельзя. Потому мы должны выйти на деэскалацию с Германией через... гиперэскалацию в отношении Германии.

- Это как?

- Показать им, что мы, действительно, можем существование этого государства существенно затруднить. Но не надо доводить до этого. Лучше договориться. Если не получится, что ж теперь нам, продолжать жертвовать своими людьми и тратить большие деньги? Если у власти в какой-то стране пришли конкретные идиоты, это проблемы идиотов.

НУЖНА ЛИ КОНТРЭСКАЛАЦИЯ?

- У нас началась эскалация, вызванная эскалацией с противной стороны?

- Сейчас благоприятный момент. Американская военная машина надломилась на Ближнем Востоке. В той же Европе дефицит ракет-перехватчиков. Потому возможна работа по военным целям на территории евросоюзников Украины. По тем предприятиям, которые производят беспилотники и ракеты, летящие по российским городам.

Дефицит ракет-перехватчиков сказывается на возможностях ПВО Украины Фото: REUTERS.

- Предлагаете приблизить войну с Европой самим?

- Нет, это эскалация ради того, чтобы избежать большой войны. Мы нарвемся на ядерную войну, если не будем эскалировать прямо сейчас. Необходимо было еще раньше начать работу по военным предприятиям в Европе, как только какая-то страна объявляет, что у них на территории строится завод по производству дронов. Завод построен - туда прилетает.

- Но существуют такие формы противодействия, как диверсии, и кабели на дне морском не вечны...

- Можно и так, но зачем? Лучше сразу наотмашь - это быстрее чистит мозги. Как только они поймут, что США не станут ввязываться в тотальную войну с Россией за Европу, сразу начнется отрезвление.

ЕСЛИ ЧТО НЕ ТАК

- Полагаете?

- Сразу начнется такая реакция: а как нам договориться с русскими? Нужны запредельные угрозы безопасности союзникам Украины в Европе. Чтобы они пошли с нами на договоренности о новой архитектуре европейской безопасности. Это мир через эскалацию.

- А если что-то пойдет не так?

- А что может пойти не так?

- Реакция может оказаться непредсказуемой...

- Если бы мы за месяц до СВО провели масштабные ядерные учения, а на следующий день после ввода войск на Украину их повторили, и сказали на политическом уровне: хоть одна военная поставка Киеву - сразу по вам полетит, и ударили бы показательно, если бы такие поставки все же случились, то мы бы сегодня не имели проблем на Украине...

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