Посетил центр науки, дал поручения и пообщался с жителями: как прошла поездка Владимира Путина в Новосибирск

Владимир Путин во время встречи со студентами, аспирантами и молодыми учеными в учебно-научном центре Новосибирского национального исследовательского государственного университета. Фото: Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МЕСТА СТУДЕНТА

Путина здесь ждали. Кортеж президента летел по улицам наукограда, а на тротуарах собирались люди, махали руками, у некоторых были даже флажки. Ждали и в специализированном учебно-научном центре Новосибирского госуниверситета.

В России создается 25 университетских кампусов. Один и них - как раз в Новосибирске. Он уже почти готов, о чем министр науки Валерий Фальков президенту и доложил. Сначала на макете, а потом и лично провел с библиотеку и спортзал. В последнем студенты играли в баскетбол.

- Физкульт привет!, - поздоровался президент.

- И вам физкульт привет!, - ответили парни.

- Нравится (зал - ред.)?

- Да-а, - один голос выдохнули студенты. И чиновники за спиной Путина тоже выдохнули.

Президент в спортзале кампуса Новосибирского национального исследовательского государственного университета. Фото: Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

В библиотеке президенту представили «автоматизированное оборудование, которое автоматизирует процесс выдачи и возврата библиотечного фонда» (именно так объяснили аппарат, который встречает посетителей при входе в библиотеку). Благодаря этому «оборудованию» библиотека стала работать дольше, нагрузку с людей немного сняли. Но душа любой библиотеки - библиотекарь, слава богу, никуда не делся. Они просто превратились больше в гидов по миру научных книг для всех сюда входящих. Да и кто еще прикрикнет «тишина должна быть в библиотеке»? Не бездушная машина же.

ИИ НЕ СДЕЛАЕТ НАС ГЛУПЫМИ?

Собственно об оптимизации, автоматизации и инновации как раз и говорили на каждой встрече Владимира Путина. Сначала со студентами, аспирантами и молодыми учёными универститета, с которыми он побеседовал:

- Какие угрозы нам создает искусственный интеллект? - спросил президент у них.

- Владимир Владимирович, честно скажу: вам нечего бояться… - ответил из преподавателей со знанием дела.

- А я никогда ничего не боялся, - сходу ответил российский лидер.

- …угроза есть в том, что люди перестают делать что-то самостоятельно, - продолжил молодой человек. - Но мы, как молодые преподаватели, пытаемся перевоспитать их, чтобы больше люди думали своим умом, а не искусственным интеллектом.

- Есть угроза, что будет формироваться интеллектуальная элита с одной стороны и люди, которые просто нажимают кнопочки и ни о чем не думают, а их серое вещество скукоживается, как шагреневая кожа? - продолжил уже серьезно Владимир Путин.

- А это уже вопрос о роли преподавателя и образования. Мы должны избежать такого в современном обществе и выстроить инфраструктуру так, чтобы молодые люди думали своей головой, - заключил преподаватель.

Владимир Путин во время беседы об искусственном интеллекте с молодыми учеными и преподавателями. Фото: Кристина Соловьева/POOL/ТАСС

Диалог захватил президента.

- А это возможно? - вывел он разговор на философский уровень.

- Мы постараемся сделать все, что в наших силах.

СДЕЛАЛИ САМИ

- От скорости создания и внедрения инноваций в современном мире зависит буквально, без всякого преувеличения, всё, - уже через несколько часов Путин говорил на заседании Совета по науке и образованию.

Здесь как раз говорили о том, как развивать новые технологии, как их внедрять. Конечно, и искусственному интеллекту было посвящено немало времени.

Но перед началом заседания президент осмотрел Центр коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов».

СПРАВКА КП

«Сибирский кольцевой источник фотонов» (СКИФ) - лучший в мире источник такого излучения в среднем энергетическом диапазоне. Он позволит проводить научные исследования на пучках синхротронного излучения и получать сверхточные данные о структуре вещества, поведении на атомарном уровне.

Возможности этой установки позволяют не только проводить теоретические изыскания, но и заниматься практическими разработками – в частности, создавать новейшие лекарства – и исследовать древние артефакты, не угрожая их целостности.

Решение о создании подобных проектов было принято здесь же в Новосибирске в 2018 году. И вот спустя всего 8 лет (это очень мало для такого огромного проекта) она уже готовится к запуску.

Владимир Путин и и. о. директора Института ядерной физики имени Г.И. Будкера Павел Логачев во время посещения Центра коллективного пользования "Сибирский кольцевой источник накопления фотонов". Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

- Решения были связаны с вашими запросами - с тем, что вы считали наиболее перспективным, важным и для фундаментальных исследований, и для прикладной составляющей, - обратился Путин к участниками Совета. - Вот всё удалось. Я сейчас посмотрел эту установку. Это реально впечатляет. Мы продолжим эту работу.

Президент подчеркнул, это один из самых мощных в мире (а по некоторым параметрам не имеющий аналогов) ускоритель частиц. Первые исследования на нем должны проводиться уже к концу года. Чтобы это все заработало, «Россия самостоятельно создала около 30 позиций критически важного оборудования».

КАКИЕ ЗАДАЧИ ПОСТАВИЛ ПРЕЗИДЕНТ

- От скорости создания и внедрения инноваций в современном мире зависит буквально, без всякого преувеличения, все. Наш суверенитет, развитие экономики, решение гражданских и важнейших оборонных задач, которые сейчас в технологическом плане сильно переплетаются между собой. И в фундаментальных исследованиях всегда было и есть измерения, связанные с обеспечением обороны и национальной безопасности страны, с разработкой перспективных технологий, техники, вооружений.

Путин - на заседании Совета по науке и образованию: "От скорости создания и внедрения инноваций в современном мире зависит буквально, без всякого преувеличения, всё". Фото: Кристина Соловьева/POOL/ТАСС

- Следует продолжить взятый курс на формирование передовых, действительно сильных университетов и научных центров в регионах. Где целесообразно - совместить учреждения науки и высшей школы, решающих близкие задачи, чтобы повысить качество образования, создать современные условия для работы преподавателей и учёбы студентов, нарастить меры поддержки талантливым исследователям, лучшим кафедрам и лабораториям, сильным коллективам, которые способны добиваться весомых результатов, вести научный поиск и обучать студентов и аспирантов на стыке самых различных научных направлений.

- Нужно нацелить на решение приоритетных задач стратегические научные активы России. Это исследовательские школы и передовые цифровые вычислительные ресурсы. Это уникальные, заложенные ещё Николаем Вавиловым (другими нашими выдающимися учёными) биоресурсные коллекции. И в советское время это всё развивалось. Наверное, не лишним будет вспомнить период Великой Отечественной войны, когда учёные Ленинграда умирали, но ни одного зёрнышка не съели, ни одного картофеля. Вот всё это из поколения в поколение, столетиями, десятилетиями собиралось.