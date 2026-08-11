Командование ВСУ больше не сообщает ни количество запущенных Россией ракет, ни, тем более, число сбитых. Фото: Евгений Епанчинцев / ТАСС

Официальный представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат на днях очень сильно обиделся на украинские СМИ, которые после удара в ночь на 5-е августа написали, что украинская ПВО не смогла сбить ни одной российской ракеты. В результате было принято украинское «соломоново» решение: теперь командование ВСУ не сообщает ни количество запущенных Россией ракет, ни, тем более, число сбитых. А что, собственно, сообщать, если сбиваются сейчас только БпЛА и какое-то количество крылатых ракет, если Россия их использует, а она именно их стала использовать существенно меньше.

Вообще, складывается такое ощущение, что сама природа начинает восставать против бандеровцев на Украине и их европейских союзников. Судите сами – засуха и резкое обмеление европейских рек, в первую очередь, Дуная существенно снизили объемы перевозимого украинского зерна. Европа обеспечивает себя продовольственной пшеницей с избытком, но вот кормовое для скота она приобретала всегда у Незалежной. А теперь черноморские порты Украины простаивают, а по Дунаю идут баржи, заполненные, в лучшем случае, наполовину. Потому что при полной загрузке суда и баржи просто сядут на мели.

А в это время на Украине нашли сразу несколько очагов вспышек африканской чумы свиней (АЧС). Сначала вспышку зафиксировали в одном из сел Одесской области, через несколько дней количество таких сел увеличилось до трех. Зафиксирована вспышка АЧС и в одном селе Николаевской области, но там под контроль взяли уже 18 населенных пунктов. А теперь похожие сведения об АЧС пришли из нескольких сел с другого «фланга» Украины – из Харьковской и Сумской областей. АЧС не лечится – единственный выход в ситуации вспышки этого заболевания – установить жесткий карантин, уничтожить все свиное поголовье, сжечь трупы, использовавшийся инвентарь, остатки кормов и даже ветхие постройки. А еще провести трехкратную дезинфекцию, и запретить продажу, а также ввоз-вывоз продукции животноводства из региона. То есть фермеры, как правило, без господдержки после вспышки АЧС отправляются сразу на паперть, а в случае Украины – в ТЦК.

Засуха и резкое обмеление европейских рек, в первую очередь, Дуная, существенно снизили объемы перевозимого украинского зерна Фото: REUTERS.

То есть, следуя логике Банковой, любые сведения об АЧС и карантине теперь также должны быть засекречены. Как и про урожай арбузов. А он в этом году выдался в 2 раза больший, чем в прошлом – с одного гектара в Херсонской области (вот где настоящий арбузный рай - !) этим летом сейчас собирают 50 тонн этой ягоды против 20-25 тонн в прошлом году. То есть, могли бы собирать, но не могут собрать и с половины площадей, потому что логистики нет, за все время этого лета с Херсонщины удалось вывезти всего около 3 тысяч тонн. А цена на арбузы из-за этого в Херсонской области установилась на уровне 2 гривен за кг., хотя в прошлом цены плясали в диапазоне от 5 до 10 гривен. То есть для покупателей это, безусловно, подарок – ешь задарма, пока не слипнется. А фермерам остается лишь пожелать не болеть.

Но и это еще не все новости, которые явно не поднимут настроение украинской «просрочке». После ракетных российских ударов минувшей ночью по предприятию «Метинвест» в Запорожье полностью остановил свою работу гигант украинской металлургии завод «Запорожсталь», который с начала конфликта переквалифицировался на производство листового проката, служащего основой для создания защитных конструкций, фортификационных модулей, брони для военной техники и пластин для бронежилетов.

- Из-за повреждений энергетической и производственной инфраструктуры металлургический комбинат полностью остановил работу, а остальные предприятия группы в регионе работают с пониженной нагрузкой, - говорится в сообщении руководства предприятия. Но удары на самом деле были нанесены не только по энергетике, обеспечивающей работу завода, разрушены доменные печи, которые не подлежат восстановлению. Теперь их только строить с нуля. Что для Украины неподъемно.

Правда, стоит признать, что это уже не силы природы поработали, а силы российской армии. Впрочем, Зеленскому от этого явно не легче.

Одним словом, вместе с силами природных стихий, пришедших на помощь России, наша армия добьется победы раньше, чем без них. Это у нас уже такая традиция. Кто не верит, спросите у дедушки немецкого журналиста Михаэля Мартенса, размечтавшегося помогать украинцам «убивать русских», про то, как немцы страдали от «генерала Мороза».

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