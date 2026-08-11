Тамара Глоба дала советы на 12 августа и пару дней после затмения: «Период для многих полон обманов»

Тамара Глоба Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ. Перейти в Фотобанк КП

Известный астролог Тамара Глоба дала советы как провести день 12 августа 2026 года. Астролог сообщила, что 12 августа мы с вами увидим парад планет, также — звездопад ночью, а вечером полное солнечное затмение.

Тамара Глоба предупреждает, что 12 августа 2026 года и еще пару дней после нужно быть внимательными: «В первую очередь надо побеспокоиться Львам, потому что могут быть проблемы со здоровьем вокруг дней затмения. Но многие знаки Зодиака, у которых будут затронуты их аспекты, тоже почувствуют его силу — поскольку тут еще парад планет. Весам нужно обратить внимание на дела, которые касаются личной жизни. Овнам нужно обратить внимание на то, что возможны какие-то обманы, переживания, непонимания — то, что касается окружающих. Этот период для многих полон обманов. Поэтому будьте очень внимательны в целом. И особенно внимательны к вопросам, которые касаются личной жизни. Могут быть обманчивые ситуации, проблемы связанные с переживаниями чрезмерными или надуманными. И, конечно, это время нужно пережить, потому что почти сразу после затмения придет более позитивный период».

Что еще можно и нельзя делать в период затмения (то есть в сам день и несколько дней вокруг затмения). Нельзя — загадывать желания, только если избавиться от каких-то пороков (пьянство), болезни сбросить.

Глоба напоминает общие правила поведения в период вокруг затмений. Чтобы подготовиться: позанимайтесь физическими упражнениями, но не перетрудитесь, чтобы не надорваться — выбирайте легкие упражнения, прогулки. Внимание питанию: не ешьте то, что может вызвать резкую реакцию организма — будь это сладкое или острое. В такой период, как затмение ни в коем случае нельзя перегружать желудок, поскольку это может негативно отразиться на организме.

В период затмения — если ругаетесь с кем-то постоянно, то постарайтесь в день затмения продумать эту ситуацию и избавиться от того, что тяготит. В этот период хорошо завершать дела, которые давно этого требовали. Но ни в коем случае не проявляйте агрессию, потому что ситуация может вернуться обратно еще с большей отдачей. Древние мудрецы ждали периодов затмений для того, чтобы понять, какие трудности, пороки, мысли их беспокоят и от чего нужно избавляться. Признайтесь себе, что пора подправить в своей жизни — вот это несовершенно или тяготит. Постарайтесь избавиться от трудностей, проблем, которые беспокоят путем продумывания, прорабатывания событий.

Астролог желает прожить период затмения с уверенностью в себе.

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