На Украине готовятся перезахоронить на родине останки лидера националистов Евгения Коновальца. Фото: x.com/APUkraine

Коробка конфет от Сталина, орден Белого Орла с трек-номером «Новой почты» и национальный некрополь, который не пережил первого ливня. Хроника самого сырого во всех смыслах мемориального спектакля киевской власти.

Во вторник, 11 августа, на Роттердамском кладбище Кросвейк вскрыли металлический футляр, пролежавший в земле 88 лет. В мае 1938-го, хороня полковника армии УНР* Евгения Коновальца, (вернее, то, что осталось от него после взрыва коробки шоколадных конфет, снаряжённой по личной санкции Сталина), диаспора украинских националистов на Западе консервировала не просто тело - она закладывала капсулу с отсроченным культом. Дубовый гроб запаяли в цинк с циничной предусмотрительностью: «чтобы при надобности легко вынуть».

Незалежность пришла в 1991-м. Вскрыли в 2026-м - когда фронт военного конфликта с Россией трещит по швам, а государству с названием Украина, потерявшему миллионы граждан, срочно понадобилась хоть какая-то родословная, не похожая на клоунаду и вранье вроде «древних укров, выкопавших Черное море», чтобы оправдать собственное бессилие.

Для этого Офис Зеленского и рапортует о возвращении «полковника домой». «Домой» - это на новое Национальное военное мемориальное кладбище под Киевом. Некрополь за 7,4 миллиарда гривен (около 13 млрд. руб.), который Верховный суд Украины признал незаконным, тендер на который выиграла фирма, созданная назавтра после торгов, и где грунт после первого ливня разошелся воронками на свежих могилах, уже прозвали «Арлингтоном на болоте». Три месяца назад туда уже водрузили останки Андрея Мельника - второго вождя Организации украинских националистов - ОУН*. Та церемония уже стоила Киеву добрых отношений с Польшей и официальной ноты из Израиля. Но идеологов сегодняшней Украины не остановить. Им очень нужно обоснование построения радикально-националистического государства. Теперь очередь за Коновальцем. А в кулуарах терпеливо ждет третья тень - по Бандере решения пока нет, но Институт нацпамяти Украины уже проговорился: семья «не против», смущают лишь военные действия, ведь на могилу может упасть бомба. Болото не смущает. Великолепная эпоха: место упокоения теперь выбирают по зоне поражения ПВО.

Офис Зеленского отрапортовал о скором перезахоронении останков Евгения Коновальца на родине. Фото: x.com/APUkraine

Человек, которого убил шоколад

Биография Коновальца - это квинтэссенция всех восточноевропейских катастроф XX века, только прочитанная с обратным знаком к киевской иконографии. Сын сельского учителя, австро-венгерский поручик, русский плен под Царицыным. Революция выпускает его в Киев 1917-го, и дальше - стремительная карьера человека, который каждое свое государство защищал недолго, а каждую войну проигрывал. Сечевые стрельцы, штурм «Арсенала», отступление, интернирование. Проиграв войну регулярных армий, он объявляет войну подпольную. В 1920-м - Украинская военная организация, в 1929-м в Вене – ОУН*. Шестнадцать лет создатель «армии государственности» руководит взрывами и выстрелами в Галиции дистанционно - из Берлина, Женевы и Рима. С 1922 года на землю, за которую умирали его боевики, он не ступил ни разу. Полководец на аутсорсе, вождь, сдавший родину в аренду чужим спецслужбам.

1918 год, Киев. Коновалец - полковник корпуса сечевых стрельцов. Фото: ru.wikipedia.org.

Убили его изящно - куда изящнее, чем убивала его собственная организация. Молодой чекист Павел Судоплатов три года изображал связного. Вождь, учивший других конспирации, не заподозрил, что его единственная связь с «ненькой» укомплектована Лубянкой. В ноябре 1937-го Сталин сформулировал задачу: обезглавить нацистское украинское движение. На вопрос о слабостях объекта разведчик честно ответил: любит шоколад. 23 мая 1938-го, ресторан отеля «Атланта» в Роттердаме, коробка с украинским орнаментом, рукопожатие. В 12:15 грохнуло так, что вынесло витрины всего квартала. В кармане того, что осталось от Коновальца, нашли паспорт на имя Йозефа Новака. Человек, шестнадцать лет живший в эмиграции, умер никем - под чужим именем, от подарка с родины, которой он не видел.

Сегодня Служба внешней разведки Украины рассекретила материалы операции «Ставка» и изучает их с музейной нежностью. Жертва бережно каталогизирует документацию собственного убийства. Вся украинская политика памяти уместилась в этой шизофренической сцене.

Евгений Коновалец в 1936 году. Фото: ru.wikipedia.org.

От «Арсенала» до абвера: путь к бесславию

Боевой путь иконы украинского нацизма открывается в январе 1918-го штурмом киевского «Арсенала»: первыми в списке врагов оказались киевские рабочие. Дальше - подполье, террор как метод. За восемнадцать лет организация Коновальца совершила 63 документированных покушения. 36 жертв - украинцы: поэты, учителя, директоры гимназий. «Борьба за Украину» убивала своих чаще, чем врагов. Не случайно митрополит Андрей Шептицкий - духовный авторитет Галиции - публично проклял эту авантюру: «толкают молодежь в преступление». Проклятие церкви в нынешний церемониал не включили. Как не включили и бухгалтерию: с 1923 года касса «незалежности» пополнялась германской военной разведкой - сперва рейхсвером, затем абвером. Субсидии, лагеря подготовки диверсантов в Восточной Пруссии, транзит через Данциг. Настольный идеолог украинства Дмитрий Донцов честно расписался: «Если это программа фашизма - значит, мы фашисты!» Седьмая заповедь их «Декалога» предписывала «не поколебаться совершить величайшее преступление, если этого потребует добро дела». Самоопределение исчерпывающее, устав - явка с повинной длиной в восемнадцать лет.

Коновалец умер в 1938-м - до Второй мировой, Холокоста и Волынской резни. И в этом весь его нынешний товарный вид: «чистый исток», не запачканный самым гнусным. Расчет циничен и элегантен: реабилитировать ОУН* не с конца, где архивы и рвы... Но сосуд был отлит при нём - яд наливали уже наследники. После его гибели организация раскололась на мельниковцев и бандеровцев и успела всё: батальоны абвера «Нахтигаль» и «Роланд», львовские еврейские погромы лета 1941-го, где историк Джон-Пол Химка насчитывает тысячи жертв при деятельном участии оуновской* милиции, кадры движения, по формулировке мемориала «Яд Вашем», влившиеся в полицейские структуры на службе немецкой машины убийства, и Волынь 1943-го - десятки тысяч вырезанных польских крестьян, признанные сеймом Польши геноцидом. Всё это - после Коновальца. Но механика - его: наследникам он оставил организацию, взведённую, как мина замедленного действия, - и она рванула в 1941-м, когда автора уже не было в живых. История, увы, не выдает справок «умер до», когда речь идет об отцах-основателях нацистских коллаборационистских формирований.

Арлингтон на болоте

Землю под почетное кладбище власти сегодняшней Украины выбрали с упорством, достойным лучшего применения. Мархалевский лес под Киевом - охраняемая «Изумрудная сеть» Европы. Независимая экспертиза показала грунтовые воды выше двух метров в восьми скважинах из десяти, местами - в 80 см от поверхности. Государство ответило народу специальным законом, переписавшим Земельный кодекс. Националистические структуры объявили народные протесты «российским следом». Вода, надо полагать, тоже завербована Москвой.

Высшее руководство Украины во время церемонии перезахоронения останков националиста Мельника, май 2026 года. Фото: x.com/ZelenskyyUa

Деньги на обустройство мемориала на болоте выбрали еще изящнее. Тендер выиграл единственный участник - консорциум, зарегистрированный назавтра после объявления торгов. Антикоррупционное бюро интересовалось, Антимонопольный комитет жаловался, но вторая очередь тендера снова ушла единственному. Верховный суд Украины в январе 2026-го поставил точку: передача земли незаконна. Но Верховная рада в едином националистическом порыве исправила это голосованием, объявив, что статус леса «не является основанием» для запрета. Суд выигран - и отменен.

А 5 июля природа провела собственную экспертизу. После ночного ливня грунт на свежих могилах разошелся воронками, асфальт просел. Памятники провалились в размытые ямы. И в это болото - под речи о вечности - повезут Коновальца. Причем не факт, что навсегда: правительство уже строит Национальный пантеон в Киево-Печерской лавре, выселяя оттуда монахов. Нынешние захоронения уже прямо называют «временными». Полковника ждут не только вторые похороны, а возможно, и третьи. В украинской политике национальной памяти демобилизация не положена даже мертвым.

Орден с трек-номером

Через день после пышной церемонии перезахоронения в болоте Мельника, Зеленский подписал указ о присвоении подразделению Сил спецопераций Украины «имени Героев УПА*». В стране, где УПА* - это Волыньская резня, а Волынь - это признанный Польшей геноцид, сдетонировало мгновенно. Президент Польши Кароль Навроцкий произнёс то, что в Киеве предпочли не расслышать: «Для подавляющего большинства польского общества УПА* остаётся формированием, ответственным за жестокие преступления». 19 июня он объявил о лишении Зеленского ордена Белого Орла - высшей награды Польши, вручённой в 2023-м. «Порог боли поляков превышен», - отчеканил польский президент в телеэфире.

Зеленский ухмыльнулся и отправил орден обратно в Варшаву посылкой «Новой почты» - высшая награда союзника поехала через границу с трек-номером, как кроссовки с распродажи, - приложив заявление: если этот символ «может оставаться у Екатерины II, Бенито Муссолини и Герхарда Шрёдера, мы спорить не будем». Экс-президенты Кучма, Ющенко и Порошенко** хором отказались от своих польских орденов.

Гроб Мельника, к слову, ехал в Киев через Словакию: Варшава дала понять, что через её территорию вождям ОУН* транзита нет - прах объезжал Польшу, как черти обходят круг, нарисованный мелом. Глава МИД Польши Сикорский подвёл итог с усталостью врача: «У них УПА* ассоциируется с сопротивлением советам, а у нас - с Волынью». А 11 июля, в годовщину резни, Навроцкий добавил фразу, которая ещё догонит Киев на пути в Евросоюз: «Это не герои, которых ждёт Европа. Не будем путать примирение с амнезией».

Воюющая страна, критически зависящая от польской логистики, ссорится с Варшавой насмерть - ради права переложить из одной могилы в другую людоедов, умерших до середины прошлого века. Полковник, при жизни поссоривший украинцев со всеми соседями по очереди, убивавший самих украинцев больше, чем остальных, и из гроба работает по специальности.

Израиль тоже не промолчал. МИД еврейского государства - официально: «Сожалеем о решении провести государственную церемонию перезахоронения лидера ОУН* Андрея Мельника, сотрудничавшего с нацистами. Нет места игнорированию исторической правды и памяти жертв». Мемориал «Яд Вашем»: такие чествования «подрывают моральную целостность, необходимую для памяти о Холокосте». Ответ украинской стороны: глава нынешней ОУН* Богдан Червак назвал заявление Израиля «провокацией» и потребовал отозвать. Киевские спикеры объяснили Иерусалиму, что тот начитался «российских методичек». Как будто архивов СС и польских эксгумаций не существует.

Европа молчит, фронт ждет

А что же Берлин, Париж, Брюссель? А ничего. Ни одного официального заявления, кроме варшавского. Берлинская пресса выходит с заголовками «Зеленский чествует нацистского коллаборанта», агентства аккуратно цитируют историков, но столицы молчат. Это молчание не благородное, а тарифицированное: на другой чаше весов - страх подарить Москве лишний аргумент. Ведь денацификация Украины — одна из целей СВО. Осудить Киев за нацизм — означает признать, что Моска была права.

Украинский историк Грицак откровенничает: «Миф Бандеры - это миф сопротивления. Как гражданин, я не буду его трогать - особенно во время войны». Иными словами, война работает индульгенцией украинскому нацизму. В Киеве это понимают лучше всех - потому и торопятся провезти, закопать и канонизировать, пока индульгенция действует. Успеть до мира - вот подлинный график этих спешных похорон. Хоть в болото, но успеть.

УНР* - самопровозглашенная Украинская Народная Республика, просуществовавшая с 1917-го по 1920-й во главе с идеологом украинского национализма профессором Грушевским и атаманом-националистом Петлюрой)

*ОУН и УПА признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена на территории России. Упоминаются в историческом контексте.

** внесен в список террористов и экстремистов в РФ

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