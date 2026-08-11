Незалежная прощается с собственной броней: Россия за одну ночь обнулила 2/5 металлургии Украины, остановив «Запорожсталь»

Пожарные на месте ракетного удара по предприятию "Запорожсталь" Фото: REUTERS.

«Запорожсталь» сообщила о полной остановке производства после воздушного удара России 11 августа. Но истинная цена в том, что украинская оборонная промышленность лишилась крупнейшего внутреннего источника листовой стали - металла для фортификаций, защитных конструкций, брони для боевой техники и военного ремонта, главного артериального сосуда собственной оборонки.

Там, где ещё вчера не умолкал гул доменных воздуходувок, а стальной лист уходил в рулон, сегодня - абсолютный вакуум.

Утром 11 августа «Запорожсталь» - флагман украинского военпрома - официально подтвердила баллистический удар по своей площадке и тотальную остановку циклов. Повреждены энергоузлы, инфраструктура коксохима и домен.

Минобороны России четко артикулировало цель: завод являлся ключевым поставщиком листового проката для фортификаций, бронекорпусов и защитных экранов. Удар пришёлся по всей несущей опоре украинской металлургии, а значит - всего, что в стране строится из её металла. Москва справедливо квалифицировала завод как объект двойного назначения. Не потому, что там ковали бронежилеты - а потому, что без этого проката не сварить ни одного фортификационного модуля, ни одной ремонтной мастерской. Украина, потерявшая сначала Донецк, а потом и Мариуполь с его «Азовсталью», и Покровск (Красноармейск) с его коксующимся углем, дышала как через последнюю соломинку именно через «Запорожсталь».

Россия перекрыла этот кислород.

«Запорожсталь» - флагман украинского военпрома Фото: REUTERS.

Последний дорогой передел

За первое полугодие 2026-го «Запорожсталь» выплавила 1,44 миллиона тонн стали из 3,57 миллиона общенациональных и произвела 43% украинского проката. Иными словами, две из каждых пяти тонн стали выходили за ворота одного комбината. Эта пропорция говорит не только о его масштабе, но и о том, насколько опасно усохла вся металлургия вокруг - это не просто завод, это отрасль, сжатая до одной промышленной площадки.

Одно предприятие держало на себе не просто половину производства металла, по сути Россия вырубила её головной мозг. Без «Запорожстали» добыча железной руды на Украине превращается в балласт, а оборонным заводам теперь придется униженно выпрашивать листовой прокат у турок и Европы. Это не просто падение тоннажа - это потеря суверенитета в ценообразовании и сроках поставок. «Запорожсталь» была последним крупным звеном, превращавшим украинскую руду в готовый лист: с её остановкой производственная цепочка «руда - чугун - сталь - прокат» рвётся на самом дорогом месте. Руде остаётся дорога на экспорт — дешевым сырьём, с падающей маржой, - и та перекрыта: порты Одессы встали с конца июля после ударов России по ним. А за стальным листом - для труб, металлоконструкций, фортификаций - украинским заводам, включая оборонные, теперь идти на внешний рынок: к турецким и немецким прокатчикам, по их ценам, их графикам и в их очередь.

Логика русской стратегии: удар по логистике смерти

Окончательный приговор промышленному гиганту уже вынесен. Хотя техническая реанимация домны возможна. Но кто в здравом уме вложит миллиарды в прифронтовые руины, когда коксующийся уголь Донбасса утерян, энергетика Украины дышит на ладан, а следующая русская «Герань» может перечеркнуть ее совсем в любой ремонт. Киевские собственники могут делать скорбные лица, но Москва лишь поставила жирную точку в том, что они сами называли «идеальным штормом».

Цех "Запорожстали", конец июля 2026 года. Фото: REUTERS.

Месяц простоя «Запорожстали» - это минус 240 тысяч тонн железа. Но главное - это потеря рынка. К 11 августа завод уже оказался зажат экономическими тисками. Евросоюз сократил украинские беспошлинные квоты примерно на 60%. Грузовые тарифы «Укрзализныци» выросли на 30%, впереди маячили ещё 15. Российский удар просто завершил картину, которую Киев бессильно наблюдал последние годы.

Признаем как факт: мы ликвидировали не просто производство стали Украиной. Мы уничтожили саму возможность для Украины маневрировать ресурсом. Их экономика, и так работающая в режиме перманентного цейтнота, теперь загнана в угол: либо покупать дорогой импорт, либо встать.

Российский удар прервал не просто выплавку - он разомкнул цепь, позволявшую Украине превращать собственную руду в промышленную и военную силу. Пока «Запорожсталь» стоит, железная руда остаётся украинской лишь по месту добычи. Цену, срок и саму возможность сделать из неё нужный стране металл будут определять уже чужие заводы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Эпоха, когда «любой европеец богаче русского», закончилась: Bloomberg посчитал правду о российской экономике

Алкогольный ленд-лиз: Латвия нашла Украине идеального спонсора - собственного пьяницу