Ястребы-республиканцы тянут Трампа в антироссиийское болото

Президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS.

Недавняя внезапная кончина сенатора Линдси Грэма* оставила огромную брешь в рядах республиканских ястребов в американском Сенате. Кто займет место этого ярого защитника Украины и злейшего врага России? У кого есть его уникальные возможности – харизма, энергия, повсеместные связи, в том числе среди демократов, а главное – доверительные отношения с президентом Трампом?

РУСОФОБСКИЙ ХОР

«К сожалению, уход Линдси* оставляет пустоту, которую придется заполнять еще довольно долго», - сказал Politico сенатор-республиканец Джон Кертис. - «И, вероятно, это будут не один человек, а несколько». Грэм* был уникален по целому ряду причин, объяснил изданию один из стратегов Республиканской партии. Среди нынешних сенаторов не так много тех, кто разделяет «страсть покойного к Израилю, к Украине и готовность использовать военную мощь США, чтобы способствовать достижению тех или иных внешнеполитических целей».

Так что вместо одного сенатора-русофоба мы услышим на Капитолийском холме целый хор новых голосов, предсказывает The Hill.

Среди возможных кандидатов на роль «коллективного Грэма*» называют сенаторов-республиканцев Теда Круза, Кэти Бритт и Билла Хагерти. Последний является активным членом сенатского комитета по международным отношениям и известен своим опытом в сфере внешней политики. Бритт прославилась умением налаживать связи с тех пор, как пришла в сенат, а Круз является председателем влиятельного сенатского комитета по торговле. У всех троих достаточно тесные отношения с президентом.

Сенатор Билл Хагерти Фото: EAST NEWS.

Понять, как настроены эти персонажи к нашей стране, можно на основе их же слов и дел. Тед Круз еще два года назад заявлял, что он был одним из первых, кто жестко выступил против России и принимал меры против нее, особенно в сфере энергетики. Кэти Бритт в прошлом году была одним из соавторов законопроекта о внесении РФ в американский список государств-спонсоров терроризма, составляемый госдепом. Билл Хагерти резко критиковал предыдущую администрацию США за то, что принятые ею против России санкции все равно позволяли Москве продавать свои энергоносители на мировом рынке. Очевидно, что это трио легко споется.

СОЛО НА САНКЦИОННОМ КОНТРАБАСЕ

Вести сольную проукраинскую и антироссийскую арию способен, по мнению сотрудника Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Максима Черкашина, сенатор-республиканец, известный «неокон» Том Коттон. Он считается одним из самых жестких критиков России в сенате и входит сразу в несколько влиятельных комитетов – по разведке, по вооруженным силам, по энергетике и природным ресурсам. Коттон горой стоит за Украину и горячо поддерживает все антироссийские санкции.

Сенатор Том Коттон. Фото: CNP/AdMedia, Global Look Press

- Но у Коттона нет таких хороших отношений с Трампом, ранее у них случались трения. И ему, конечно, не хватает той харизмы, которая, как утверждают практически все, кто с Грэмом* работал и встречался, была у покойного сенатора, - уточняет Черкашин.

Если не ограничиваться только сенаторами, то своеобразной заменой Грэму*, считает эксперт, можно считать известную крайне протрамповскую блогершу и журналистку Лору Лумер. Еще совсем недавно она позволяла себе даже критиковать Трампа из-за его войны в Иране, но очень быстро переориентировалась на Украину. В июле неожиданно оказалась в Киеве, где взяла большое и комплиментарное интервью у Зеленского. Некоторые источники утверждают, что всего-то за несчастные два миллиона долларов.

- Есть версия, - продолжает Черкашин, - что, так как Трамп слушает Лумер и она с ним в хороших отношениях, блогерша пытается позиционировать себя как «новый Грэм*». Но не забудем, что это просто журналистка. Но в слегка жидкой среде американской политики и она может иметь некое влияние. Вопрос - насколько большое? На мой взгляд, ее потуги, скорее всего, ничем не закончатся.

АУ, ПРАГМАТИКИ!

А есть ли среди американских законодателей люди, которые выступают с прагматичных позицией в отношении России?

Таковым можно считать конгрессмена-республиканеца Томаса Масси, отвечает эксперт. Именно он в 2019 году был единственным, кто не поддержал антироссийскую резолюцию по Крыму, а в 2022-м был одним из трех конгрессменов, кто проголосовал против поддержки суверенитета Украины. Он поддерживал российские заявления о биологических лабораториях на Украине, был против вступления Финляндии и Швеции в НАТО. Но он недавно проиграл праймериз в своем штате Кентукки и скоро сложит полномочия.

- Прагматичных конгрессменов подавляющее большинство, - продолжает Черкашин. - Другой вопрос, как в их голове выглядит прагматизм. Пока набирать очки на санкционной политике в отношении России им выгодно с точки зрения укрепления своих позиций у избирателей, подавляющее большинство будет этим заниматься. Это реальность, которую нужно принять.

ПЕНТАГОН - ЛОББИСТ САНКЦИЙ

Действительно, какая может быть заинтересованность у конгрессменов и сенаторов в защите нормальных отношений с Россией, если в экономическом плане их избирателей это вообще не волнует. По данным торгового представительства США, американский импорт из России в 2025 году составил всего 3,8 миллиарда долларов. Это практически ничто. А называемые цифры потерь американского бизнеса из-за антироссийских санкций – от 200 до 300 миллиардов долларов – это, прежде всего, оценка упущенных возможностей, а не реальных убытков.

- Силы, которые заинтересованы в санкционной политике, двигают не только очевидные экономические интересы или отсутствие их, - указывает эксперт. - Например, Пентагон ежегодно тратит очень много денег на всякие доклады и отчеты, которые заказывает известным мозговым центрам. А они, в свою очередь, уже приходят со своими аналитическими материалами в Конгресс и говорят там то, что нужно, чтобы запросы Пентагона удовлетворялись законодателями. Казалось бы, где министерство войны США, а где экономические интересы? Но связь тут прямая, потому что от этого зависит бюджет Пентагона. Как только возникает речь о том, что его нужно урезать, сразу возникают разные лоббисты, которые под видом экспертов из аналитических центров или даже не прикрываясь ими, приходят к конгрессменам и рассказывают, что, если вы сейчас срежете оборонные расходы, то в вашем округе резко возникнут проблемы с рабочими местами. Как только возникает такая ситуация, сразу возникают новые угрозы. Или вспоминают хорошо забытые старые, вроде России. Такая самовоспроизводящаяся структура. И пока у американцев есть возможность извлекать геополитическую ренту из своего положения, как финансового центра мира, никаких структурных предпосылок для ее изменения я не вижу.

КСТАТИ

А что же демократы?

Среди них русофобов – тоже пруд пруди. Но, по определению, они не имеют доступа к уху президента-республиканца, который к тому же поносит их чуть ли не каждый день. Но если понадобиться поучаствовать в новых антироссийских санкционных инициативах, поддержка со стороны демократов обеспечена. Сенатор-демократ Ричард Блюменталь был соавтором законопроекта Грэма*, который назвали «санкционной кувалдой» для России.

*Признан в РФ террористом и экстремистом.

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