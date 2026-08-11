Печальные подробности смерти Натальи Трубниковой: тяжелая болезнь изменила звезду "31 июля"

Наталья Трубникова умерла, сидя на диване. Фото: кадр из фильма "31 июня"

В Москве умерла актриса и балерина Наталья Трубникова. Редкой красоты женщина скончалась на 72-м году жизни. Тело одинокой артистки в ее квартире в центре столицы нашла соседка. Знаменитсть умерла, сидя на диване.

Наталья Трубникова в последние годы тяжело болела. Звезда сказки "31 июня" помимо хронических недугов страдала болезнью Паркинсона. Жила одна после смерти мужа. Танцовщик, режиссер-балетмейстер и педагог Анатолий Кулаков был старше актрисы на 10 лет.

Актриса тяжело болела перед смертью. Фото: кадр видео

"Нас свела работа. В революционном балете «Прозрение» нас поставили в пару. Не думаю, что это повлияло: партнерство на сцене не имеет никакого отношения к реальным эмоциям. Балетных в этом смысле можно сравнить со спортсменами: какие у тяжеловесов отношения со штангой? Но мы начали общаться. Он всякий раз приезжал за мной на новом автомобиле, чтобы не ударить в грязь лицом перед балетными. Толя красиво ухаживал: потом я узнала, что он постоянно занимал деньги, пытаясь перекрутиться. Чем сразил окончательно - фантастически водит машину. Путешествовали в Таллин, Ленинград и Сочи", - делилась актриса.

Детей у них не было. "Сейчас у балерин по нескольку детей, а тогда очень редко кто из моих коллег отваживался завести малыша. Разве что после 40. У меня не вышло", - признавалась Наталья Евгеньевна.

Она танцевала в Театре Станиславского. После смерти мужа в 2022 году от бронхоспазма работала с молодыми артистами, пока позволяло здоровье.

Татьяна Анциферова, которая озвучила героиню Трубниковой в сказке "31 июня", рассказала, что артистка с годами стала мало похожей на себя прежнюю. "Я подумала: «Ой, разве это она? Она ведь такая была… Так изменилась»", - цитирует "СтарХит" Татьяну Владимировну.

Трубникова сильно сдала незадолго до смерти. Она получила серьезную травму и не могла ходить, поэтому нуждалась в помощи. За ней присматривала соседка. Когда артистка перестала отвечать на звонки и стук в дверь, вызвали экстренные службы. Войдя в двухкомнатную квартиру, нашли звезду мертвой. Она скончалась, сидя на диване.

Трубникова умерла в одиночестве. Фото: кадр видео

Несметных богатств актриса не нажила. Помимо небольшой "двушки" за 40 миллионов рублей у нее была дача в Одинцовском районе, которую оценивают в 20 миллионов.

Похоронами Трубниковой сейчас занимается жена ее брата Виктора, который умер в 2009 году. Женщине помогает 35-летний племянник актрисы. По предварительным данным, Наталью Евгеньевну похоронят на Ваганьковском кладбище.