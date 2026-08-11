Экс-возлюбленная Данилы Козловского Ольга Зуева потребовала от него в суде алименты на дочь

Сейчас Данила Козловский счастлив в браке с актрисой Оксаной Акиньшиной. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС.

Бывшая возлюбленная Данилы Козловского Ольга Зуева вновь подала в суд иск с требованием взыскать с актера алименты на их общую дочь – шестилетнюю Оду-Валентину. Как сообщает РИА Новости, вскоре в одном из московских судов пройдет рассмотрение дела «о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетних детей».

Ранее 38-летняя Ольга уже обращалась по этому поводу в суд. Модель пошла на этот шаг в мае после того, как стало известно о рождении сына у Козловского и его нынешней жены Оксаны Акиньшиной. Однако тогда иск Зуевой был возвращен ей. Теперь же заседание состоится.

Ольга Зуева живет в США и одна растит дочь. Фото: соцсети.

Оксана Акиньшина и Данила Козловский стали родителями 6 мая: у них родился сын Лео. 6 августа мальчику исполнилось три месяца. В честь этого события Данила решил впервые показать малыша в соцсетях. На своей странице 41-летний актер поделился снимком Оксаны с ребенком на руках. Актриса смотрит в камеру и нежно улыбается мужу. Сидящий у нее на руках малыш Лео одет в белый комбинезончик и синюю панамку. Лицо мальчика Козловский скрыл смайликом.

«Три месяца сегодня», - написал счастливый отец.

Оксана Акиньшина с сыном Лео. Фото: соцсети.

39-летняя Оксана рожала в элитном клиническом госпитале «Лапино» в Подмосковье, который выбирают многие звезды. Данила оплатил для любимой женщины ВИП-палату и лучших врачей. Перед родами Козловский и Акиньшина поженились.

«Смысл есть во всем и всегда, но никогда не ощущаешь его так остро, как после рождения ребенка. Оксана, спасибо тебе за это чудо, за эти руки, которыми можно теперь обхватить небо. 06.05.2026. Наш крохотный львенок, наша безусловная любовь. Как же мы долго тебя ждали. Лео Данилович Козловский. Добро пожаловать в этот мир!» - написал Козловский в соцсетях после рождения наследника.

Об отношениях Данилы и Оксаны стало известно в 2020 году. Роман между ними вспыхнул во время съемок в фильме «Чернобыль». В тот период они оба были несвободны. Оксана еще была замужем за продюсером Арчилом Геловани, а Данила только-только стал отцом.

Ради Акиньшиной актер оставил мать своей дочери Ольгу Зуеву. Пара жила вместе с 2015 года. В феврале 2020 года Ольга родила Даниле дочь Оду-Валентину. Однако уже месяц спустя Козловский оставил гражданскую жену и новорожденную дочку в Нью-Йорке, а сам вернулся в Россию на съемки «Чернобыля». После расставания с Зуевой Козловский продолжает заботиться о дочке и навещает ее в Нью-Йорке.

Акиньшина и Геловани поженились в 2012 году, а спустя шесть лет совместной жизни объявили о расставании. Супруги воспитывают 9-летнюю дочь Эмми и 13-летнего сына Константина. По слухам, муж поставил актрисе условие: дети будут жить с ним в Грузии. Сын и дочь навещают Акиньшину на каникулах.

У Оксаны есть старший сын – 17-летний Филипп. Актриса родила его в браке с продюсером Дмитрием Литвиновым. Мальчик с рождения живет в Санкт-Петербурге, где о нем заботятся бабушка и дедушка – родители Оксаны. В 2018 году Акиньшина подтвердила, что её старший ребенок не совсем здоров, и ему требуется особый уход.