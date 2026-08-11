Герой спецоперации «Z» Руслан Ахметсаразев отвлек врага на себя

Сержант Роман Смирнов и ефрейтор Руслан Ахметсаразев

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий в зоне специальной военной операции: рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, которые проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Кто храбр — тот жив. Кто смел — тот цел. Кто напуган — наполовину побит», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А воинам повторял: «Не бойся смерти, тогда наверное победишь. Двум смертям не бывать, а одной не миновать».

ВЫВЕЛ ГРУППУ ИЗ-ПОД УДАРА

Сержант Роман Смирнов

Сержант Роман Смирнов в должности командира отделения выполнял задачу по выводу на передовые позиции операторов расчетов ударных беспилотных летательных аппаратов. Во время передвижения группа попала под огневое воздействие со стороны украинских боевиков. Противник сбросил взрывное устройство с БПЛА и направил FPV-дроны для уничтожения группы Романа. Проявив высокий профессионализм, Смирнов быстро оценил обстановку и незамедлительно вывел группу из-под удара, используя складки местности и естественные укрытия, заняв позицию огнем из гладкоствольного ружья уничтожил два приближающихся FPV-дрона противника. После уничтожения воздушной угрозы группа продолжила движение и успешно заняла обозначенные позиции.

Благодаря решительным и профессиональным действиям сержанта Романа Смирнова боевая задача была выполнена без потерь в личном составе.

ОТВЛЕК ВРАГА НА СЕБЯ

Ефрейтор Руслан Ахметсаразев

Ефрейтор Руслан Ахметсаразев действуя в составе подразделения, выполнял боевую задачу по прикрытию штурмовых групп. В ходе выдвижения подразделение Руслана попало под пулеметный огонь противника. Ахметсаразев выявил пулеметную точку противника, заняв огневую позицию, беспокоящим огнем отвлек внимание украинских боевиков от подчиненных. Отвлекающий маневр Руслана позволил штурмовой группе приблизиться к пулеметной позиции и уничтожить ее вместе с расчетом.

Благодаря решительным действиям ефрейтора Руслана Ахметсаразева штурмовой группе удалось выбить противника с занимаемых позиций.