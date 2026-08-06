Сержант Роман Павлов и Ефрейтор Дмитрий Стракулин

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе: рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, которые проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Молись Богу — от Него победа. Бог наш генерал, Он нас и водит», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А воинов наставлял так: «Там, где пройдет олень, там пройдет и русский солдат. Там, где не пройдет олень, всё равно пройдет русский солдат».

СПАС ЖИЗНЬ БОЕВОМУ ТОВАРИЩУ

Сержант Роман Павлов

Сержант Роман Павлов в составе эвакуационной группы выполнял задачу по оказанию первой медицинской помощи раненым военнослужащим на линии боевого соприкосновения.

Получив сведения о местонахождении раненого военнослужащего из состава штурмовой группы, Роман незамедлительно выдвинулся к нему для оказания медицинской помощи.

Несмотря на вражеский артиллерийский обстрел, Павлов в кратчайший срок добрался к раненому боевому товарищу.

Роман оказал ему первую медицинскую помощь и обеспечил его эвакуацию в безопасное укрытие, после чего организовал транспорт в полевой госпиталь.

Благодаря мужеству и самоотверженности сержанта Романа Павлова была спасена жизнь российского военнослужащего.

ДОСТАВИЛ ДО ПЕРЕДОВОЙ ГРУЗ БОЕПРИПАСОВ

Ефрейтор Дмитрий Стракулин

Ефрейтор Дмитрий Стракулин выполнял боевую задачу по доставке провизии и материальных средств передовым мотострелковым подразделениям.

В ходе движения на мотовездеходе Дмитрий попал под атаку FPV-дрона противника.

Стракулин резким маневром увел транспортное средство от удара, после чего занял укрытие и огнем из личного стрелкового оружия подбил вражеские дроны.

После этого Дмитрий продолжил движение и доставил груз для подразделений.

Благодаря мужеству и грамотным действиям ефрейтора Дмитрия Стракулина поставленная боевая задача была выполнена.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

СВО может закончиться в октябре 2026 года