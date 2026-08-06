Ирина Шейк похвасталась фигурой в нескромном бикини

Ирина Шейк. Фото: GLOBAL LOOK PRESS.

Многие уверены, что у Ирины Шейк – работа мечты: манекенщица летает по всему миру и постоянно снимается в пляжных фотосессиях. В своем блоге модель поделилась свежими кадрами, сделанными на море и у бассейна. Судя по всему, 40-летняя звезда вновь снимается в каком-то райском уголке планеты.

На нескольких фото Ирина позирует в ярко-оранжевом бикини, демонстрируя свою точеную фигуру. На другом снимке она делает селфи, стоя у зеркала в белом купальнике. На многих кадрах компанию ей составили четвероногие приятели – собаки разных пород.

Модель сделала фото в оранжевом бикини. Фото: соцсети.

«Жаркий летний четверг», - подписала Ирина серию кадров.

Недавно стало известно, что у модели появился новый поклонник: ей приписывают роман с игроком НБА Девином Букером. Пару застали вместе в дорогом нью-йоркском ресторане. Пока известно, что это был только ужин, но западные таблоиды уже раструбили, что у них любовь. Девин на 11 лет младше Ирины, он – бывший парень модели Кайли Дженнер.

По словам инсайдеров, пара мило общалась за столиком. Ирина ушла из ресторана с черного входа, чтобы не попасться на глаза папарацци вместе с игроком клуба «Финикс Санз».

А потом похвасталась фигурой в белом купальнике. Фото: соцсети.

До Девина Ирина встречалась с бывшим мужем супермодели Жизель Бундхен футболистом Томом Брэди. Они расстались после нескольких месяцев отношений.

Модель воспитывает дочку Лею, которую она родила от голливудского актера Брэдли Купера. Купер и Шейк были вместе с 2015 по 2019 годы. На днях появилась новость о тайной свадьбе звезды фильма «Мальчишник в Вегасе». По слухам, Брэдли женился на своей подруге – манекенщице Джиджи Хадид. Папарацци сфотографировали актера и модель на улице с обручальными кольцами на пальцах. Пока что молодожены не дали никаких комментариев.

Модель снимается на море. Фото: соцсети.

Воспитывать дочь Лею Ирине помогает мама. Ольга Шайхлисламова переехала из Челябинской области в Нью-Йорк, чтобы растить внучку. Лея с пеленок изучает русский язык – раньше она ходила в русский детский сад.

Папарацци то и дело снимают девочку на улице, когда она идет из школы то с мамой, то с папой. Оба родителя заботятся о наследнице, и когда кто-то из них занят на съемках, они подменяют друг друга.

На многих кадрах она позирует с собаками. Фото: соцсети.

До Купера Ирина встречалась с футболистом Криштиану Роналду. Пара была вместе пять лет. Они познакомились в 2010 году во время совместной рекламной съемки и расстались в 2015 году.

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