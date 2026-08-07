15 минут или больше - сколько времени положено на прием пациента: Минздрав дал разъяснения

Минздрав высказался о времени приема у врача Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Накануне министр здравоохранения России Михаил Мурашко дал интервью радио «Комсомольская правда», в котором, в частности, прокомментировал время на прием пациента в поликлиниках.

Эта тема вызвала живой отклик и множество вопросов у наших читателей. С разъяснениями выступила заместитель директора по организации здравоохранения Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава РФ Татьяна Богданова. Ее комментарий есть в распоряжении KP.RU.

Сколько времени отводится на прием пациентов

Эксперт отметила, что на федеральном уровне строгий норматив длительности визита к врачу отсутствует.

"На федеральном уровне норматив продолжительности приема врача не установлен, — показатель в 15 минут является усредненным ориентиром при расчете времени в каждом конкретном учреждении, а не строгим правилом для всех. Продолжительность приема устанавливает руководство каждой медорганизации с учетом, в том числе, мнения профсоюза, исходя из локальных условий. Такой подход позволяет учитывать разные клинические потребности: одному пациенту достаточно краткой консультации, тогда как другому требуется тщательный осмотр и детальный сбор анамнеза", - пояснила она.

Михаил Мурашко в студии Радио «Комсомольская правда» Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

О роли опросников пациентов

Рационально распределять время на прием пациентов помогают опросники:

"Внедрение предварительных опросников, как это сейчас происходит в экспериментальном режиме в некоторых медорганизациях, позволяет заранее распределить время рационально, а также дает врачу возможность подготовиться до встречи с пациентом. Отказ от жестких временных рамок соответствует современным стандартам персонализированной медицины. И мы видим, что такая оптимизация времени дает разумное перераспределение ресурсов в зависимости от сложности каждого случая", - говорит Богданова.

Подобная вариативность крайне важна, поскольку клиники сильно различаются по структуре прикрепленных граждан, кадровому составу и сезонной нагрузке. В районах с преобладанием пожилого населения врачи чаще сталкиваются с хроническими патологиями, требующими комплексного внимания, тогда как в других местах пациенты моложе и обращаются с разовыми жалобами, поэтому единый шаблон здесь неэффективен.

"Усредненный норматив (15 минут) не может одинаково эффективно работать в столь разных условиях, тогда как гибкая система позволяет учитывать локальную специфику и адаптировать продолжительность приема к реальной потребности конкретного учреждения", - говорит Татьяна Богданова.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью радио «Комсомольская правда» назвал продолжительность приема усредненным нормативом для тех, кто пришел на повторный прием, и тех, кто обратился первично и кому нужен осмотр. Он отметил, что сам по себе жесткий норматив в 15 минут бессмыслен. По его словам, сейчас продолжительность приема более пластична.

Напомним, Мурашко в интервью радио «Комсомольская правда» также рассказал о ликвидации дефицита кадров, внедрении ИИ в лечение и новом качестве терапевтов.

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