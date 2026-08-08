Во многом успех определила специальная подготовка, которую бойцы проходят перед штурмовыми действиями.

СЕМЬ - ВЕРНОЕ ЧИСЛО

Бойцы «Севера» освободили Новую Сечь, Могрицу, Малую Слободку в Сумской области. А также Юрченково, Белый Колодезь, Веровку и Устиновку в Харьковской области.

В Минобороны сообщили:

- Новую Сечь и ее окрестности ВСУ использовали как единый опорный пункт. Противник там размещал расчеты ПВО. А также артиллерию и пункты управления БПЛА. Установление контроля над данным населенным пунктом расширяет полосы безопасности вдоль российской границы.

Освобождение Могрицы стало стратегическим успехом Российской армии. Оно открывает новые возможности для развития наступления. Так заявил министр обороны России Андрей Белоусов. Глава оборонного ведомства поздравил командование и личный состав 22-го и 41-го мотострелковых полков с этим успехом.

Взятие под контроль Веровки создает проблемы для ВСУ со снабжением в глубине обороны, полагает военный эксперт Андрей Марочко.

- Установление контроля над Веровкой затрудняет снабжение ВСУ в глубине обороны, что заставляет националистов отступать дальше от границы России, - считает подполковник запаса.

Что касается освобождения Малой Слободки, то вместе с Могрицей это расширяет зону контроля вдоль границы и создает условия для дальнейшего продвижения вглубь обороны противника.

ВПЕРЕДИ ДОБРОПОЛЬЕ

Подразделения «Центра» выбили противника из Шевченко, Торского, Красного Кута, Светлого и Красноярского в ДНР.

В Минобороны России сообщили:

- Освобожденный населенный пункт Красноярское имеет важное тактическое значение для дальнейшего продвижения штурмовых подразделений группировки войск «Центр» на Добропольском направлении и освобождения территории ДНР.

«ВОСТОК» НА СТЫКЕ

Подразделения группировки войск «Восток» освободили Коммунаровку в Днепропетровской области и Любицкое в Запорожской области.

Подразделения «Востока» при освобождении Коммунаровки преодолели заминированные подступы к поселку. Штурмовики использовали обнаруженные подземные ходы для выхода к позициям ВСУ.

В Минобороны России отметили, что перед штурмом наши бойцы провели разведку. Выявили огневые позиции. Вычислили места размещения личного состава ВСУ и заминированные подходы. Враг укрепил укрытия в жилых домах. Засел в подвалах. Использовал скрытые переходы между зданиями.

Штурмовик с позывным «Ром» рассказал, что бойцы нашли под диваном в одном из домов крышку, ведущую в подпол. Найденный там лаз соединял ряд зданий. Это позволило российским бойцам выйти сразу к позициям украинских вооруженных формирований.

«Ром» рассказал:

- Мы прошли по нему и вышли прямо на позиции противника. Они не ожидали, что мы обнаружим этот ход...

Разведчик с позывным «Бикет» поведал, что нашей разведгруппе пришлось заходить в Коммунаровку через заболоченный и заминированный участок. Бойцы по ходу движения обнаружили растяжки, противопехотные и противотанковые мины, сигнальные устройства.

«Бикет» уточнил:

- Впереди шел сапер и осматривал маршрут. Мы прошли опасный участок, заняли первый дом и закрепились.

Часть боеприпасов российские бойцы обезвредили. А остальное обозначили для следующих штурмовых групп.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук отметил:

- Освобождение Коммунаровки позволило подразделениям «Востока» расширить зону контроля севернее Терноватого и нарушить устойчивость обороны ВСУ на данном участке.

Это создает условия для продвижения «Востока» в Днепропетровской и Запорожской областях.

ЧЕТКИЙ ЮГО-ЗАПАД

В эти же дни стало известно, что подразделения «Запада» подняли российские флаги над Ольговкой в Харьковской области, а бойцы «Южной» группировки войск освободили Стенки в ДНР.