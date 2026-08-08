Искусство быть вместе

На мастер-классах взрослые и дети учатся традиционным ремеслам. Фонд «Защитники Отечества»

Семьи ветеранов спецоперации из Астраханской области стали активными участниками масштабного семейного проекта «Культ.Выход». Его создали в партнерстве министерство культуры и филиал фонда «Защитники Отечества».

КУЛЬТУРА - УНИКАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ

На мастер-классах взрослые и дети учатся традиционным ремеслам. Фонд «Защитники Отечества»

Суть проекта - бережно интегрировать семьи бойцов в жизнь региона. Дважды в месяц для них организуют специальные программы с учетом возраста и интересов взрослых и детей. В течение выходного дня участники посещают лучшие площадки, совмещая отдых с познавательным досугом. Это тематические мастер-классы, экскурсии, выставки, кинопоказы и театральные постановки. Такие совместные выезды помогают женам, детям и родителям военнослужащих отвлечься от повседневных тревог, провести время с близкими, почувствовать искреннюю заботу и крепкую поддержку общества, найти новые увлечения и единомышленников.

- Культура обладает уникальной терапевтической силой, - отметила руководитель регионального филиала фонда Ольга Панова. - Проект «Культ.Выход» - это не просто посещение мероприятий, а создание единого поддерживающего пространства, где каждая семья чувствует себя частью большой и дружной семьи.

ВЫХОДНЫЕ СО СМЫСЛОМ

Одно из первых событий прошло в Доме ремесел Астраханского центра народной культуры. Семьи героев осмотрели выставочный зал, побывали в русской народной избе и ремесленных мастерских. После знакомства с традиционными промыслами для них организовали мастер-класс по ручному ткачеству.

В другой раз подопечные фонда стали гостями Дома-музея Б. М. Кустодиева. Озорная экскурсия завершилась мастер-классом по созданию открытки с фрагментом работы художника и презентацией проекта «Ожившие картины» с использованием мультимедийного оборудования.

Еще одним запоминающимся событием стала интерактивная экскурсия по залам Астраханского краеведческого музея. Гости узнали о богатом прошлом родного края, археологических находках и культурных традициях. Самым трогательным моментом стало открытие: частью экспозиции и культурного наследия региона оказалась семейная реликвия ветерана СВО Самата Усагалиева. По удивительному совпадению во время экскурсии он сам находился в этом зале.

- Когда экскурсовод проводила нас по одному из залов и рассказывала об экспозиции, мы увидели наш медальон, - поделился Самат Усагалиев.. - Это не просто предмет, это часть истории. Испытываешь особую гордость за то, что найденный моей семьей декоративный медальон теперь в музее, его видят люди, он стал частью большого рассказа про наш край.

Мозаичный медальон времен Золотой Орды он обнаружил в земле во время строительства дома и решил передать в музей.

КРЕМЛЬ, ТЕАТР И СЕМЕЙНОЕ ТЕПЛО

На интерактивной экскурсии по Астраханскому кремлю детей и взрослых ждало настоящее погружение в историю.

- Дети с огромным интересом поднимались по древним ярусам, рассматривали уникальные экспозиции и слушали рассказы экскурсовода о казачьей доблести, старинном оружии и секретах обороны южного форпоста России, - поделились участники. - Даже взрослые слушали, затаив дыхание. Со смотровой площадки башни открылся потрясающий панорамный вид на Волгу и Астрахань.

Помимо знакомства с историей края, ветераны и их семьи регулярно посещают постановки театра оперы и балета, драматического театра и ТЮЗа. Благодаря проекту «Культ.Выход» выходные, проведенные с близкими, становятся для защитников и их родных по-особенному теплыми и полными замечательных открытий. Такие дни помогают эмоционально перезагрузиться, отвлечься от повседневных забот и наполниться душевным теплом в кругу семьи.