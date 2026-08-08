Культурная реабилитация

Летний фестиваль народного артиста России Дениса Мацуева является крупнейшим в стране фестивалем классической музыки под открытым небом. Фонд «Защитники Отечества»

МОЩНЫЙ ИМПУЛЬС ДЛЯ РАЗВИТИЯ

В Суздаль приехали семьи ветеранов боевых действий из Центрального федерального округа с детьми, а также победители и призеры олимпиад по искусству, лауреаты творческих конкурсов. Вместе с родителями они посетили II Летний фестиваль народного артиста России Дениса Мацуева. Участие в крупнейшем в стране празднике классической музыки под открытым небом для них организовал фонд «Защитники Отечества».

Для семей подготовили насыщенную программу: экскурсии по Суздалю и Владимиру, знакомство с историческими и культурными достопримечательностями. А затем дети и их родители стали гостями фестиваля «Восходящие звезды - новые имена». На сцене прошли восемь концертов академического и джазового направлений с участием всемирно известных солистов, лауреатов международных конкурсов, восходящих звезд и самого Дениса Мацуева. Ребята услышали произведения великих композиторов и пообщались с артистами, которые рассказали о своем творческом пути.

- Такие поездки помогают детям раскрывать способности, расширять кругозор, вдохновляют их на новые достижения, - заявила статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева. - Уверена, что знакомство с выдающимися мастерами и талантливыми сверстниками станет для ребят мощным импульсом для творческого развития.

Как отметил участник фестиваля дирижер Олег Худяков, классическая музыка обладает уникальной способностью объединять эпохи, пробуждать глубокие чувства и становиться духовной опорой для слушателей любого возраста.

ВОЗМОЖНОСТЬ ОКУНУТЬСЯ В МИР ВЫСОКОГО ИСКУССТВА

Многодетная мать Оксана Осипова и ее дочь Серафима приехали в Суздаль из Мурома. Девочка занимается в цирковой студии «Веселая рампа», поет в ансамбле «Вдохновение». Именно поэтому такая поездка была для нее особенно важна.

- Суздаль - небольшой, но очень гостеприимный город с удивительной историей, - поделились впечатлениями Оксана и Серафима Осиповы.

- Здесь много интересных мест, о которых так увлекательно рассказали экскурсоводы. В нашей семье трое детей, все они творческие - занимаются вокалом, танцами, цирковым искусством, рисуют. Мы благодарны фонду за эту поездку и возможность окунуться в мир высокого искусства.

Надежда Булавская и Владислав Матошкин из школы искусств рассказали, что в программе поездки были обзорная экскурсия по Суздалю, посещение Спасо-Евфимиева монастыря, прогулка по улице Ленина через Зарядье к Суздальскому Кремлю. Ребятам очень понравился мастер-класс по созданию традиционного оберега в Музее деревянного зодчества. Но самым ярким событием для них стал концерт «Восходящие звезды - новые имена». Юных зрителей восхитили выступления совсем юных музыкантов, которые виртуозно и профессионально исполняли длинные, технически сложные классические произведения.