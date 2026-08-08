Служение продолжается

Для подростков из семей погибших героев двухдневный сплав на катамаране по реке Томь. Фонд «Защитники Отечества»

Ветераны боевых действий нередко становятся старшими товарищами и наставниками для подростков, объединяя их общими делами, делясь жизненным опытом и помогая обрести уверенность в себе.

ДВА ДНЯ НАСТОЯЩЕЙ ЖИЗНИ

В Кемеровской области соцкоординаторы фонда «Защитники Отечества» решились на смелый эксперимент - организовали для подростков из семей погибших героев двухдневный сплав на катамаране по реке Томь. Наставниками проекта выступили инструктор по первой помощи Российского Красного Креста, турист с 20-летним стажем Петр Шеянов и начальник караула пожарно-спасательной части, учитель ОБЖ лицея № 7 Иван Остраницын. Погрузившись в мир, где нет гаджетов и привычной спешки, ребята узнали, что такое настоящая жизнь и взаимовыручка. В походе они учились работать в команде: вместе собирали дрова и разводили костер, устанавливали палатки и осваивали навыки оказания первой помощи. Два дня на реке в мужской компании стали для ребят отличным опытом и подарили самые яркие воспоминания.

ПЛЕЧОМ К ПЛЕЧУ

Участниками важного для выработки командного духа состязания стали ветераны СВО и дети-сироты из Республики Татарстан. Фонд «Защитники Отечества» вместе с благотворительным фондом «Ният» организовал для них турнир по лазертагу.

Перед началом соревнований инструкторы центра «ВОИН» провели ребятам экскурсию и рассказали о тактической медицине и сложной работе оператора БПЛА. По ходу тактической игры ветераны, будучи опытными бойцами, давали юным товарищам по команде советы.

ВЫПРАВИТЬ ОЦЕНКИ И СВОЮ ЖИЗНЬ

Герои из Костромы взяли шефство над 11 трудными подростками в рамках проекта «Свои дети». Они проводили для ребят патриотические и спортивные мероприятия, ходили с ними на экскурсии в музеи и на предприятия, приглашали на встречи с психологами, правоохранителями и военными.

- Главное, что мы старались донести - у так называемой неблагополучной среды есть гораздо более привлекательная альтернатива. Есть все возможности для того, чтобы жить честно, принося пользу другим - и это безумно интересно и привлекательно, - отметил руководитель Ассоциации ветеранов СВО Костромской области Иван Пророков.

За несколько месяцев такой работы одни подростки определилась с будущей профессией и подали документы в колледжи, другие смогли выправить оценки и перейти в 10-й класс.

- Работа с трудными детьми для ветеранов СВО стала продолжением служения обществу в мирной жизни. Для многих ребят с непростой историей человек, прошедший боевые действия, является авторитетом. Здорово, что наши товарищи смогли этим правильно воспользоваться, - считает сопредседатель координационного совета Ассоциации ветеранов СВО Дмитрий Афанасьев.