Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+18°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика8 августа 2026 12:47

Служение продолжается

Герои спецоперации учат школьников взаимовыручке, ответственности и работе в команде
Татьяна БАДАЛОВА
Для подростков из семей погибших героев двухдневный сплав на катамаране по реке Томь. Фонд «Защитники Отечества»

Для подростков из семей погибших героев двухдневный сплав на катамаране по реке Томь. Фонд «Защитники Отечества»

Ветераны боевых действий нередко становятся старшими товарищами и наставниками для подростков, объединяя их общими делами, делясь жизненным опытом и помогая обрести уверенность в себе.

ДВА ДНЯ НАСТОЯЩЕЙ ЖИЗНИ

В Кемеровской области соцкоординаторы фонда «Защитники Отечества» решились на смелый эксперимент - организовали для подростков из семей погибших героев двухдневный сплав на катамаране по реке Томь. Наставниками проекта выступили инструктор по первой помощи Российского Красного Креста, турист с 20-летним стажем Петр Шеянов и начальник караула пожарно-спасательной части, учитель ОБЖ лицея № 7 Иван Остраницын. Погрузившись в мир, где нет гаджетов и привычной спешки, ребята узнали, что такое настоящая жизнь и взаимовыручка. В походе они учились работать в команде: вместе собирали дрова и разводили костер, устанавливали палатки и осваивали навыки оказания первой помощи. Два дня на реке в мужской компании стали для ребят отличным опытом и подарили самые яркие воспоминания.

ПЛЕЧОМ К ПЛЕЧУ

Участниками важного для выработки командного духа состязания стали ветераны СВО и дети-сироты из Республики Татарстан. Фонд «Защитники Отечества» вместе с благотворительным фондом «Ният» организовал для них турнир по лазертагу.

Перед началом соревнований инструкторы центра «ВОИН» провели ребятам экскурсию и рассказали о тактической медицине и сложной работе оператора БПЛА. По ходу тактической игры ветераны, будучи опытными бойцами, давали юным товарищам по команде советы.

ВЫПРАВИТЬ ОЦЕНКИ И СВОЮ ЖИЗНЬ

Герои из Костромы взяли шефство над 11 трудными подростками в рамках проекта «Свои дети». Они проводили для ребят патриотические и спортивные мероприятия, ходили с ними на экскурсии в музеи и на предприятия, приглашали на встречи с психологами, правоохранителями и военными.

- Главное, что мы старались донести - у так называемой неблагополучной среды есть гораздо более привлекательная альтернатива. Есть все возможности для того, чтобы жить честно, принося пользу другим - и это безумно интересно и привлекательно, - отметил руководитель Ассоциации ветеранов СВО Костромской области Иван Пророков.

За несколько месяцев такой работы одни подростки определилась с будущей профессией и подали документы в колледжи, другие смогли выправить оценки и перейти в 10-й класс.

- Работа с трудными детьми для ветеранов СВО стала продолжением служения обществу в мирной жизни. Для многих ребят с непростой историей человек, прошедший боевые действия, является авторитетом. Здорово, что наши товарищи смогли этим правильно воспользоваться, - считает сопредседатель координационного совета Ассоциации ветеранов СВО Дмитрий Афанасьев.