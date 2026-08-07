«Пил из Днепра и ел только чайную заварку»: Боец СВО ради спасения своей группы две недели выживал на острове в одиночку

Шахтер провел на острове две недели Фото: предоставлено героем публикации.

Февраль 2026 года. Остров Змеиный на Херсонском направлении (не путать со знаменитым островом Змеиный в дельте Дуная). Всего 500 метров воды отделяют группу сержанта Романа с позывным «Шахтер» от позиций противника. Их задача — вести наблюдение, координировать работу беспилотников и минометного расчета. Тогда Роман и представить не мог, что совсем скоро он спасет товарищей, а после в одиночку проведет две недели на острове без еды, воды и связи. Подробностями этой истории боец поделился в разговоре с KP.RU.

НЕ СМОГЛИ ВЫВЕСТИ С ПОЗИЦИЙ

Роман родом из города Шахты Ростовской области. Контракт он заключил в августе 2023 года, став заместителем командира взвода 4-й гвардейской военной базы. До службы мужчина работал слесарем-наладчиком экспериментального оборудования.

— Работа была хорошей, жизнь — вполне устроенной. Вот только покоя не давало, что многие мои близкие рискуют жизнью, а я дома. Поэтому подписал контракт, — рассказывает Роман. — Жене изначально ничего не сказал. Она узнала обо всем уже тогда, когда я был на полигоне. Просто вот так я решил.

Все считали Шахтера пропавшим без вести Фото: предоставлено героем публикации.

В конце февраля 2026 года подразделение Романа выполняло боевую задачу в Херсонской области. Группа высадилась на острове Змеиный.

— Получили задачу вести визуальное наблюдение за противником и координировать работу наших «птичек». Нас с врагом разделяло всего 500 метров воды, — вспоминает боец. - Планировалось, что примерно через месяц группу выведут с острова. Но погода внесла свои коррективы, ребята задержались.

СПРЯТАЛСЯ В ВОДЕ И ОСТАЛСЯ НЕЗАМЕЧЕННЫМ

Изо дня в день бойцам приходилось непросто из-за постоянных налетов вражеских дронов.

- В один из дней к нам как обычно прилетел дрон, сделал несколько сбросов. Следом за ним появился второй. Мои парни как увидели «птичку», так сразу бросились врассыпную. Тогда я принял решение уводить ее за собой. Просто понимал: если сейчас она сбросит боеприпасы, все пацаны погибнут, — рассказывает Роман. — Поэтому вышел на открытую местность, чтобы меня было лучше видно, и решил отвлечь ее на себя.

И план сработал. Дрон переключился на Шахтера и начал преследование.

- Пока он за мной летал, успел сделать несколько сбросов, но ни один меня не зацепил. Дальше мне пришлось залезть по грудь в ледяную воду, чтобы дрон потерял сигнал. Они же с тепловизорами летают, — объясняет Роман. — В воде он сделал еще два сброса и только потом потерял меня из виду.

Казалось бы, самое страшное позади. Но почти сразу по месту, где находился боец, начал работать миномет.

— Я вообще чудом уцелел, - говорит он.

Чтобы спастись от дрона, Шахтер спрятался в воде Фото: предоставлено героем публикации.

ЕЛ ЧАЙНУЮ ЗАВАРКУ

После обстрела Роману пришлось перебраться на другую точку. Бойцы пытались найти его, но безуспешно. К вечеру их самих эвакуировали с острова на лодке. Сержант остался один.

- 2 марта я решил попробовать самостоятельно переплыть реку – это около 120 метров. Проплыл всего метров 40 и ужасно замерз. Силы начали покидать. Думал, что назад уже не доберусь и просто утону там.

Всего на острове он провел около двух недель.

- «Птички» не могли ничего скинуть из продовольствия. Так что я голодал две недели. Слава богу, остался хотя бы чай. Раз в три дня я съедал по ложке заварки, чтобы хоть что-то в желудок попадало. Пил воду из Днепра.

«СОБИРАЛ БУТЫЛКИ ПО ВСЕМУ ОСТРОВУ»

Все эти дни Шахтер думал, как ему выбраться с острова и в голову пришла идея.

— Мне кажется, я облазил весь остров. Собирал пятилитровые бутылки, потому что появилась мысль: если связать их вместе, получится что-то вроде плота. Всего нашел шесть, между ними сделал подобие сетки из провода и кусочков веревки. 10 марта я рискнул и смог на этой конструкции переплыть реку. Так добрался до своих союзников, доложил командованию, что я жив. Все были очень рады.

Оказалось, за время отсутствия, Романа уже объявили пропавшим без вести. Все думали, что он погиб. Семье тоже сообщили эту страшную новость.

— На самом деле, это просто у меня жена пробивная. Когда я перестал выходить на связь, она такую тревогу подняла, что дошла аж до командования. И вот там ей сообщили, что я пропал, — рассказывает боец. - На фоне переживаний ей стало плохо, случился микроинсульт. Ее успокаивала моя мама, говорила, что чувствует, будто я живой.

И уже через несколько дней боец вышел на связь сам.

- Жена была очень рада, долго плакала. Сказала, что я скоро с ума ее сведу. Ведь это не первый раз, когда со мной такие ситуации приключаются.

Из-за отсутствия продовольствия Роману приходилось есть чайную заварку Фото: предоставлено героем публикации.

«МЕЧТАЮ О СЫНЕ»

Сейчас 43-летний Роман Марченко продолжает службу в зоне СВО, но уже в тыловом районе Херсонской области. Он занимается доставкой продуктов питания на передовую.

Особых планов на жизнь после окончания спецоперации пока не строит. Говорит, что хотел бы вернуться к обычной жизни и прежней работе. Но у него есть заветная мечта.

- Мне очень хочется, чтобы у меня родился сын! Это главное, что мне надо успеть. Тогда точно все будет хорошо.

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