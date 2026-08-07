Маша Распутина покупает хлеб за 500 рублей и не пользуется туалетной бумагой

Маша Распутина. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ. Перейти в Фотобанк КП

Маша Распутина стала известной на всю страну еще в 90-е. С тех пор певица ведет жизнь состоятельной звезды и может позволить себе не считать деньги. О своих богатых причудах 62-летняя артистка рассказала в шоу «PROпуск».

В беседе с ведущим программы Герой Иващенко Маша призналась, что покупает только дорогой хлеб – по 500 рублей за буханку. Артистка посетовала, что ей приходится тратить много денег на запись новых песен. Несмотря на это, певица не привыкла экономить на повседневных расходах.

«Записать песню дорого сейчас. Мне приходится платить, правда, скидку делают. Это стоит сейчас не меньше 500 тысяч. Я на большой сцене уже 37 лет. На метро в последний раз ездила в 1989 году. Больше туда я не заходила. Я всегда езжу на машинах. А вот бензин сейчас это дорого, в стране такая проблема с бензином. А хлеб стоит, наверно, 500-600 рублей. Я говорю про хороший хлеб, где нет ГМО!» - сообщила Распутина.

Ведущий шоу поинтересовался у звезды: знает ли она, сколько сейчас стоит туалетная бумага? В ответ Маша сообщила, что не пользуется ею.

Артистка также пожаловалась, что у нее слишком маленькая пенсия. Когда певица узнала размер своей выплаты, настолько возмутилась, что отказалась ее получать.

«Мне дали такую позорную пенсию, что я сказала: товарищи, когда в стране будут уважать своих граждан, тогда я и буду требовать пенсию», - заявила Маша.

Недавно супруг Распутиной, бизнесмен Виктор Захаров рассказал журналистам, что пенсия Маши составляет 8 тысяч рублей.

«Приходит бумага, что Марии пенсия действительно начислена. Знаете, в каком размере? Восемь тысяч рублей! А ведь она 37 лет выступает на большой сцене, объехав несколько раз всю Россию с концертами вдоль и поперек!», - возмущался предприниматель.

Вместе с супругами живет старшая дочь Маши Лидия, имеющая инвалидность. По словам Захарова, ее пенсия по инвалидности и то больше пособия, которое начислили Распутиной. Супруг артистки тоже пенсионер, он получает среднюю выплату - 19 тысяч рублей.

Ранее Маша Распутина выиграла судебный процесс за свой дом на Рублевке. На роскошную недвижимость в элитном подмосковном поселке Таганьково претендовала бывшая жена ее мужа Виктора Захарова. Несмотря на то, что Маша уже 20 лет живет в этом доме вместе с Захаровым и их общей дочерью Марией, экс-супруга предпринимателя грозилась забрать у него половину особняка.

О том, что она не привыкла экономить на себе, Маша рассказывала еще в 2021 году в шоу Леры Кудрявцевой. Певица тогда подчеркнула, что не отказывает себе во всевозможных приятных тратах даже в мелочах. Лера Кудрявцева поинтересовалась у Распутиной, сколько денег она тратит на маникюр. Певица сообщила, что платит за эту процедуру порядка 20 тысяч рублей. Эта сумма сильно удивила телеведущую. Сама же Маша считает, что это нормальная цена за маникюр.