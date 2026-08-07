Фото: Министерство обороны РФ.

Утром 7 августа Объединенная группировка войск ВС РФ продолжила операцию, направленную на блокирование морских портов Одесской и Николаевской областей, используемых ВСУ для доставки с Запада оружия и военной техники.

В результате были подбиты три сухогруза, которые перевозили военные грузы для украинских вооруженных формирований. Согласно данным российского Министерства обороны, за прошедшую неделю было поражено 34 морских судна, включая 31 сухогруз и три буксира, задействованных в интересах ВСУ.

Помимо этого, российское военное ведомство усилило контроль за переброской вооружений ВСУ железнодорожными путями. Были опубликованы кадры, на которых беспилотники «Герань» останавливают составы с западной военной техникой ВСУ в районах Лозовой (Харьковская область) и Вишневого (Днепропетровская область). В Вишневом военный эшелон ВСУ был сначала остановлен реактивным снарядом, а затем добит оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер». Также были представлены кадры успешных ударов российских истребителей-бомбардировщиков Су-34 авиабомбами ФАБ-500 по командным пунктам двух бригад ВСУ в Доброполье и Братенице.

С 1 августа российская армия провела два массированных и 12 групповых ударов высокоточным оружием по объектам ВСУ, включая морские порты, цеха и склады. За неделю подразделения группировки войск «Север» ликвидировали 1640 украинских военнослужащих, «Запад» — 1495, «Южная» — 1335, «Центр» — 2375, «Восток» — 2505, «Днепр» — 250.

Кроме 9600 украинских боевиков и иностранных наемников, нашими подразделениями были уничтожены пять танков, 93 бронемашины, 77 орудий и 668 автомобилей.

За прошедшую неделю уцелевшие части ВСУ драпали из восьми населенных пунктов: Белый Колодезь, Устиновка, Бакшеевка, Рыжевка, Анискино, Ольговка, Любицкое и Зарница.

Напомним, что за первую неделю командования главы ВСУ Драпатого украинские боевики бежали из 12 населенных пунктов и потеряли в боях 9635 сослуживцев и 700 единиц различной техники.

Силы ПВО за неделю сбили 91 управляемую авиабомбу, 11 реактивных снарядов HIMARS и 6575 ударных беспилотников. Черноморский флот уничтожил пять безэкипажных катеров ВСУ.

Удары по объектам противника с помощью авиации, реактивных дронов и ракетных комплексов.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции по состоянию на 7 августа 2026 года уничтожены:

673 - самолета.

284 - вертолета.

200 093 - дрона.

669 - ЗРК.

30 478 - танков и бронемашин.

1 768 - РСЗО.

36 076 - орудий.

68 607 - единиц спецтехники.