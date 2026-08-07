В ДОМ.РФ рассказали, как крупным компаниям эффективно реализовывать ESG-стратегию

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Во время презентации ESG-отчета ПАО «Полюс» эксперты в области устойчивого развития обсудили актуальные вызовы. Выступая с оценкой текущей ситуации, директор по устойчивому развитию и международному сотрудничеству компании ДОМ.РФ Марина Слуцкая подчеркнула, что интеграция «зеленой» повестки представляет собой принятие взвешенных долгосрочных решений, доказавших свою социально-экономическую эффективность.

В условиях стремительно меняющейся рыночной конъюнктуры и оптимизации затрат перед крупным бизнесом встает вопрос сохранения фокуса на принципах устойчивого развития при решении сиюминутных задач.

«Одним из ключевых направлений партнерства стало развитие инвестиционной грамотности населения в рамках масштабного обучающего проекта “МыСчитаем”. В этом году ДОМ.РФ совместно с компанией “Полюс” запустили интерактивный урок “Рынок золота”, где были раскрыты особенности устройства мирового рынка драгоценных металлов, факторы ценообразования и роль золота как защитного актива», — поделилась Марина Слуцкая.

Образовательный проект показывает высокую практическую отдачу и имеет общий охват игры более чем 300 тысяч человек, из которых порядка 99 тысяч пользователей присоединились в 2026 году. Финансовый эффект инициативы подтверждается ростом доли пользователей, умеющих грамотно распределять бюджет, с 38 до 78%, а 97% игроков зафиксировали прогресс в достижении личных финансовых целей.

Кроме того, в рамках партнерства с компанией в поселке Нижний Куранах Республики Саха (Якутия) введен в эксплуатацию второй арендный дом на 85 квартир, что позволило улучшить жилищные условия сотрудников «Полюс Алдан». При этом 73 квартиры были предоставлены для постоянного проживания специалистов и их семей, а 12 объектов вошли в гостиничный фонд компании. Успешная реализация проекта, включающего ранее сданную первую очередь (35 квартир), привела к запуску масштабного третьего этапа, который предусматривает строительство трех жилых домов на 291 квартиру.

Как отметила Марина Слуцкая, прямые инвестиции в человеческий капитал, повышение финансовой культуры, создание комфортной городской среды и управление экологическими и социальными рисками формируют надежную основу для стабильной работы бизнеса и устойчивого социально-экономического развития регионов в условиях любых экономических вызовов.