Сутулая спина – для работы беда: ученые объяснили, почему из-за однотипной позы возникают проблемы

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Замечали, что человек с прямой спиной и расправленными плечами неосознанно вызывает уважение и желание также распрямить спину? И это не только привилегия аристократов, а просто-таки жизненная необходимость.

Одно из последних исследований доказывает, что от правильной осанки зависит не только, какое впечатление мы производим, но и продуктивность работы.

В новом эксперименте добровольцы, поделенные на две группы, сдавали когнитивные тесты. Первые сидели или стояли ровно, а вторые усиленно сутулились и горбились. В таком положении участники решали сложные задачи, а также проходили психологические тесты и даже сдавали анализы на уровень гормонов стресса в слюне. Что выяснили:

* Люди с ровной спиной чувствовали себя лидерами и легче принимали сложные решения.

* В тестах люди с прямой спиной значительно дольше пытались решить невыполнимые задачи, проявляя настойчивость. Сутулые участники бросали дело почти сразу, чувствуя упадок сил.

* Интересный антистресс-эффект – именно расправленная спина придает уверенности. Так что, если нервничаете, не зажимайтесь, а сядьте ровно и выпрямите спину, расправив плечи.

* И еще важный момент – поза «побитой собаки» заставляет вспоминать неудачи. А поза «победителя» запускает позитивные воспоминания.

Учитывая, что большинство офисных работников проводит в неподвижном (и часто сутулом состоянии) до 80% дневного времени, такой фактор, как ровная и здоровая спина становится ключевым моментов продуктивной работы.

НАПРЯЖЕНИЕ БЬЕТ ПО ПОЗВОНОЧНИКУ

Это только на первый взгляд офисная работа кажется безопасной: никаких тяжелых грузов, токсичных испарений или риска производственных травм.

– Однако неподвижное положение вызывает ослабление мышц, застой крови в сосудах и нарушение работы внутренних органов, – комментирует профессор кафедры безопасности жизнедеятельности ПНИПУ, доктор медицинских наук, профессор Нина Вишневская. - Эти сбои становятся мощным источником стрессовых сигналов для нервной системы, которая вынуждена постоянно компенсировать дисбаланс. К этому добавляется многозадачность, информационный шум, дедлайны, необходимость длительно удерживать внимание, скопление людей и ненормированный рабочий график – то есть психоэмоциональное давление.

От правильности осанки зависит не только здоровье, но и продуктивность работы. Фото: monshtein/Shutterstock/Fotodom

- С возрастом добавляются и физиологические изменения, - продолжает старший научный сотрудник ПНИПУ, кандидат медицинских наук Валерий Литвинов. – Чаще всего можно услышать «остеохондроз позвоночника», но это собирательный термин, за которым могут скрываться как естественные возрастные изменения в хрящах и суставах позвоночника, так и миофасциальный синдром (длительное напряжение или воспаление мышц), а также протрузии и грыжи дисков, которые сдавливают нервы. Именно они и являются прямой причиной боли в шее, спине и пояснице, с которыми обращаются пациенты.

«Длительное пребывание в одной позе, то есть с выдвинутой вперед головой и сутулой спиной, создает постоянное напряжение плечевого пояса, шеи и поясницы. Мышцы не получают возможности расслабиться, и без регулярной физической активности это перерастает в воспаление и спазм», - объясняет ученый.

7 ПРОСТЫХ УПРАЖНЕНИЙ, КОТОРЫЕ ВЕРНУТ ГИБКОСТЬ

- Гибкость и мобильность позвоночника напрямую связана с процессом старения человека, - объясняют эксперты НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России в своем видео на Rutube. - А здоровье позвоночника обеспечивается за счет подвижности в соединительных тканях и межпозвоночных дисках.

И предлагают специальный комплекс упражнений «гибкий позвоночник», который можно выполнить где угодно. По мнению экспертов, если давать организму постоянную, пусть и простую нагрузку в виде растяжки, то независимо от возраста, улучшается психическое и физическое самочувствие. Тем более, что этот комплекс снимает напряжение и способствует хорошей осанке.

Неподвижное положение вызывает ослабление мышц, застой крови в сосудах и нарушение работы внутренних органов. Фото: CrizzyStudio/Shutterstock/Fotodom

Выберите устойчивый (не крутящийся) стул и поехали.

1. Сидя на стуле, спина прижата к спинке, руками держитесь за сиденье по бокам. Активно потянитесь макушкой вверх, помогая распрямить тело руками (сиденье не отпускайте!). Повторяем 3-4 раза.

2. Руки в замке за головой, локти слегка сведены вперед. Потянитесь руками вверх, полностью распрямив локти и вывернув сцепленные в замок руки. На раз-два выпрямляем руки, потом возвращаемся в исходное положение. Повторяем 5-6 раз.

Почувствовали, как растянулся позвоночник?

3. Положите кисть левой руки на правое плечо, так чтобы локоть был вровень с плечом. Правой рукой аккуратно надавливайте на локоть левой, с пружинистой, но аккуратной силой, без рывков. Повторите в другую сторону. Повторяем 5-6 раз.

4. Сядьте на стуле ровно, спина прижата к спинке, ноги расставлены на ширину плеч. Обхватите руками локти согнутых рук перед собой. И начинайте пружинистые наклоны вниз, так чтобы голова была в наклоне чуть ниже колен. Повторяем 5-6 раз.

5. Сядьте на край сиденья, руками хорошо держитесь по бокам, вытяните ноги вперед. Опираясь пятками на пол, приподнимайте таз над сиденьем, помогая одновременно и руками, и ногами. Повторяем 5-6 раз.

6. Сидя, ноги вместе, руки над головой в «замке». Аккуратно отводите руки назад, прогибая позвоночник, параллельно поднимая правую ногу. Потом левую. Повторяем 4 раза.

7. Свободно свесьте руки вниз «плетями» и аккуратное повращайте плечами назад. Можно выполнять как стоя, так и сидя.

Этот комплекс рекомендуется выполнять без пауз. Количество повторов упражнений зависит от физической подготовки: можно начать с двух-трех раз, постепенно доведя до восьми-десяти.