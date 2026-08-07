Байки после заявлений об украинских дронах из Литвы: правда ли глава Калининградской области попросил Путина о защите портов и нефтебаз

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных. Фото: Александр Мелехов/ТАСС

В мессенджерах распространяют информацию о том, что из эфира программы «Вести» вырезали отрезок интервью с губернатором Калининградской области Алексеем Беспрозванных. Там он обращается к Владимиру Путину с просьбой направить в регион дополнительные федеральные силы для защиты топливной инфраструктуры. Журналисты «Комсомольской правды» в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на отсеивание лжи в Сети, разобрались в ситуации и выяснили, что речь идет о дипфейке.

«Удаленный» фрагмент как раз и стал основой этих публикаций. Беспрозванных якобы просит там о защите морских портов, АЗС, нефтебаз, топливных терминалов и крупных АЗС. Но уже по роботизированной речи, размытым рукам, неестественным движениям рта спикера становится понятно - что-то здесь не так. Система аудиовизуального мониторинга «Зефир» подтвердила - ролик сделан с помощью нейросети. Оригинал авторы взяли из выпуска программы «Вести Калининград» от 4 июля, где настоящий Беспрозванных говорит о морском транспорте и субсидировании авиабилетов.

Да и в целом, сообщения о проблемах с бензином и топливом в Калининграде звучат натянуто. В конце июня местные СМИ писали про сбои с поставками на АЗС, но в региональном правительстве тогда объяснили, что они были вызваны искусственным ажиотажем:

«У крупных операторов топливо в наличии есть - 92-й, 95-й и дизельное топливо, но, учитывая сложившийся ажиотаж и очереди, своевременно и оперативно доставлять его по всем АЗС компании не успевают. Отгрузки на июль согласованы, с учетом договоренностей губернатора с федеральным центром», - комментировали власти.

Нельзя сказать и о том, что киевский режим терроризирует топливную инфраструктуру региона. Последние угрозы беспилотных атак здесь объявлялись только в мае. С тех пор инцидентов не происходило.

Сам вброс появился сразу после появления заявлений из Литвы о запуске там производства украинских дронов. Вероятно, таким образом жителей приграничной территории решили запугать. Об этом свидетельствует и тот факт, что распространили фальшивку по каналам, выдающим себя за калининградские и регулярной тиражирующие фейки.

Наконец, с опровержением выступила пресс-секретарь главы региона Мариам Башкирова:

«Внимание, фейк! В Telegram-каналах распространяется сгенерированное видео, на котором губернатор Алексей Беспрозванных обращается к президенту России с просьбой направить в регион дополнительные федеральные силы для охраны морских портов, нефтебаз, топливных терминалов и крупных АЗС. Видео сгенерировано из недавнего интервью губернатора», - заявила она.

Пользователей просят быть осторожнее и доверять только проверенным источникам. Особенно в условиях развития искусственного интеллекта, когда подделки становится все более сложно отличить от правды. Впрочем, не в этом случае.