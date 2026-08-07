Полина Диброва и Светлана Бондарчук в летних образах августа Фото: социальные сети.

Лето, как обычно, пролетает незаметно. Не верится, что уже наступил август. Впрочем, еще до конца сентября можно будет выгуливать яркие и легкие наряды. Показываем и рассказываем, какие образы выбирают звезды.

Образы звезд комментирует журналист KP.RU, дипломированный стилист Ольга Родина. В костюме от Bella Potemkina. Фото: Екатерина Фролова

Полина Диброва

Полина Диброва. Фото: Екатерина Фролова

Яхта, парус и алое платье. Что еще нужно летом? Именно так и подумала Полина Диброва, которая организовала речные покатушки с членами своего женского клуба. На палубе Полина продемонстрировала эффектное платье с декольте и разрезом по ноге, которое подчеркнуло ее красивую женственную фигуру. Губы Диброва также выделила алой помадой, которая ей, кстати, очень идет. Плюс солнцезащитные очки.

Светлана Бондарчук

Светлана Бондарчук Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Светлана демонстрирует розовый атласный костюм с юбкой мини, которая эффектно подчеркнула бесконечные ноги журналистки. Комплект от российского бренда Fantome (жакет 60 000 рублей, юбка 33 000 рублей) Бондарчук сочетала с шелковым мятным топом от отечественной марки Botrois (12 900 рублей) и кокетливыми туфлями от грузинского бренда (от 100 тысяч рублей). Завершила образ с помощью сумки и браслета от Prada.

Ксения Собчак

Ксения Собчак Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Ксения Анатольевна раздает стиля в желтой рубашке с принтом от Dior в ультрамодном стиле ципао (традиционное китайское платье), атласных темно-синих брюках и вьетнамках. Ну, и, конечно, глаз не оторвать от сумочки в виде ореха со стразами от Chanel. Точная цена неизвестна, но предположу, что «орешек» стоит более 600 тысяч рублей. В общем, все дорого-богато и необычно. Как любит Ксения.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Лиза Моряк

Лиза Моряк Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Лиза Моряк, находящаяся на девятом месяце беременности, ведет активный образ жизни и посещает светские мероприятия. Так, на премьере сказки «Последний богатырь. Колобок» Лиза продемонстрировала яркий образ с летним кружевным сарафаном в пол, который дополнила алой лаковой курткой с сумкой-клатчем с пайетками.

«Сарафан я купила на итальянском курорте Позитано. Сумочка и Таормины. Куртка российского бренда, но не помню название. А серьги — это Zara», — рассказала KP.RU Моряк.

Татьяна Брухунова

Татьяна Брухунова Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Кто бы что ни говорил, но Татьяна умеет обыграть даже самые нелепые вещи. Как, например, шорты в красно-белую клетку. Казалось бы, кому такая неоднозначная вещь пойдет? Тем временем Брухунова скомбинировала клетчатые шорты с объемной розовой футболкой, балетками Chanel (в районе 200 тысяч рублей) и сумкой Miu Miu (~160 тысяч рублей). Получилось вполне симпатично.

Мода, стоп!

Фото: chanel.com

Кажется, у вас сумка убежала! Дом моды Сhanel покреативил и представил традиционную модель «конверт» в новой интерпретации. У сумки «выросли» ноги, вернее, копыта, а также голова. Трудно сказать, какое это животное, но похоже на антилопу. Цена по запросу.

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