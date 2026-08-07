Если бы не конь, меня бы не было: Боец СВО признался, что спасло его в схватке с медведем, когда в него ударила молния

Боец выжил после удара молнии и встречи с медведем

Какова вероятность выжить, если на тебя напал медведь? И в это же время тебя поразила молния? Эта невероятная история произошла с бойцом СВО с Алтая, который приехал к себе домой в отпуск.

Об удивительных приключениях бойца рассказали в региональном Минздраве. Мужчина вступил в схватку с медведем на лошади. И в этот момент был поражен ударом молнии. То, что он выжил, медики уже назвали чудом.

Историю тут же начали сравнивать с фильмом «Выживший», который основан на реальных событиях. Правда, там герой Леонардо ДиКаприо бился лишь с медведем, без молний. Сайт KP.RU нашел бойца и узнал, что помогло ему выжить.

Боец лежал в реанимации Фото: министр здравоохранения Республики Алтай Дмитрий Хубезов

Им оказался 26-летний Валерий, он профессиональный морпех. С самых первых дней служит на СВО. Двое его братьев героически погибли. Сам он продолжает служить. Домой на Алтай приехал в отпуск. Отдыхал у себя во дворе, когда и заметил хозяина тайги.

- Медведь пошел на моих яков, мне надо было его спугнуть, - поделился с KP.RU Валерий. – Я прыгнул на лошадь и помчался к нему. Спугнул. И в этот момент молния, удар в дерево, потом в меня – и в коня. Конь получил большую часть заряда и погиб, но это меня спасло. Я потерял сознание и лежал в отключке. Пришел в себя от того, что у меня нога горит в резиновом сапоге. Попытался двинуться и понял, что зажат между лошадью и бревном. Ноги парализовало, руку тоже. Сердце сильно болело, я начал себе делать массаж. Вскоре ритм восстановился.

Боец с трудом вылез из-под лошади, но идти не мог. Пришлось ползти, работая одной лишь рукой. До ближайшей дороги был километр…

- Ползти с одной рукой было тяжело, даже не понял, как я это преодолел, - признается Валерий. – Там меня заметил дядя, который прискакал на лошади. Он меня подхватил, бросил на коня и довез до реки. Там меня уже встречал друг, который на лодке перевез на другой берег, а потом на машине доставил в больницу.

Бойца отправили сразу же в реанимацию. Первое время его ноги были парализованы, по всему телу были ожоги. К счастью, сейчас он уже пришел в норму.

Боец получил ожоги Фото: министр здравоохранения Республики Алтай Дмитрий Хубезов

- Парень выжил благодаря навыкам, которым его обучили командиры, - объяснил министр Хубезов. – Я хотел к нему еще раз зайти. Но он уже покинул больницу. Собрал вещи и просто ушел, пока его врач делал операцию другому пациенту.

ДОСЛОВНО

- То, что боец выжил – случай уникальный. В подобных ситуациях выживают редко. Все начинают говорить бойцу, как это удивительно. Сам он парень скромный и говорит: «Я же не герой, ничего такого не произошло». При этом добавляет, что боевая подготовка все-таки пригодилась», - сообщают в региональном Минздраве.