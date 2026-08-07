Замминистра пригласил мать контрактника на рабочее совещание

В Минобороны России рассматривалось обращение матери контрактника, касающееся порядка поступления ее сына в высшее учебное заведение Фото: Минобороны РФ.

Замминистра обороны России – руководитель Аппарата МО РФ Виталий Шулика провел рабочее совещание с представителями приемных комиссий военных округов и флотов.

Основной темой встречи стало рассмотрение личных обращений граждан - контрактников и членов их семей, которые имеют льготы при поступлении в военные и гражданские вузы.

Фото: Минобороны РФ

На совещании Шулика акцентировал внимание на необходимости строгого соблюдения законодательства при решении вопросов, затрагивающих военнослужащих и их семей.

Генерал-полковник подчеркнул недопустимость любых незаконных действий по отношению к военнослужащим, их близким и обращающимся гражданам, обязав подчиненных защищать их законные интересы и оказывать всестороннюю помощь в преодолении трудностей.

Замминистра обороны России – руководитель Аппарата МО РФ Виталий Шулика Фото: Минобороны РФ.

Особое значение в ходе обсуждения было уделено цифровизации процессов, включая усовершенствование личного кабинета граждан и увеличение числа онлайн-обращений. Шулика отметил, что стандартизация подходов к рассмотрению запросов, разработка нормативной базы, а также внедрение целевых планов и операционных стандартов "способствовали ускорению получения обратной связи и оптимизации работы сотрудников на всех уровнях".

В ходе совещания Виталий Шулика также провел личный прием граждан. Одним из рассмотренных вопросов стало обращение матери контрактника, касающееся поступления ее сына в высшее учебное заведение.

Фото: Минобороны РФ

По поручению Шулики, специалисты Главного управления кадров Минобороны оперативно разъяснили заявителям действующие правила и сроки зачисления военнослужащих по контракту в различные вузы, а также предоставили список доступных военных учебных заведений и специальностей для обучения до 1 сентября.