Фото: Министерство обороны РФ.

Это уже довольно типичные видеокадры из Запорожской области: операторы ударных беспилотников группировки войск «Восток» гоняют по кустам лесополос разведывательно-диверсионные группы украинских боевиков и иностранных наемников.

На украинских кустах бананы не растут - не сельва Южной Америки. Боевикам приходится запрашивать по рации провизию, искать чистые источники воды. И системы российской акустической, радиоэлектронной разведки, а также беспилотники с тепловизорами не дают наемникам киевского режима скрыть свое передвижение.

Группы боевиков уничтожают с помощью ударов беспилотниками, артиллерией и авиацией. Поражают противника в лесополосах с помощью осколочно-фугасных боеприпасов РСЗО.

На Дружковском направлении расчеты ударных беспилотников «Южной» группировки войск также наносят высокоточные удары по укрытиям живой силы ВСУ. Операторы БПЛА группировки выявляют и поражают вражеские объекты.

Расчеты FPV-дронов соединения специального назначения группировки «Центр» сломали систему снабжения передовых отрядов ВСУ уничтожая наземные робототехнические комплексы (НРТК) на Добропольском направлении.

Операторы FPV-дронов круглосуточно мониторят логистические маршруты, уничтожая НРТК вместе с грузом. Такую же тактику используют операторы беспилотных систем «Южной» группировки войск в районе Краматорска.

Отличились также операторы FPV-перехватчиков группировки войск «Запад» уничтожили разведывательные и ударные БПЛА ВСУ на Краснолиманском направлении.

«Взаимодействуя с РЭБ и постами наблюдения, они ведут круглосуточный контроль и подавление вражеских дронов, успешно ликвидируя их в воздухе», - отмечают в военном ведомстве.

Расчеты БПЛА 11-го армейского корпуса группировки «Север» сосредоточились на уничтожении пунктов управления БПЛА и дронов R-18 в Харьковской области.

Как видите, по всей линии боевого соприкосновения наши воины избирают различную тактику истребления вооруженных формирований ВСУ. Где-то неделями отрезают противника от снабжения, а где-то позволяют оторваться от основных сил, покинуть населенные пункты, чтобы отрезать и уничтожить более мощными средствами поражения.