«Спекулянты» и «живопырки»: публицист Леонтьев — о независимых АЗС

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В эфире радио «Соловьёв Live» публицист Михаил Леонтьев выступил с резкой критикой так называемых независимых автозаправочных станций. Поводом стала колонка в «Коммерсанте» некоего Дмитрия Прокофьева, защищающего интересы частных автозаправщиков. По словам публициста, эта позиция отражает опасные настроения. Топливный кризис в значительной степени купирован, однако проблема никуда не делась, и в контексте продолжающейся специальной военной операции из неё необходимо извлекать уроки.

БОЛЬШИЕ АППЕТИТЫ

Михаил Леонтьев обратил внимание на ключевую цифру: независимые АЗС составляют 72% всех заправок в стране, но на их долю приходится менее 30% объема реализации топлива. То есть большинство из них — это, по его выражению, «живопырки». При этом, подчеркнул публицист, самые низкие цены и самые высокие объемы продаж — у сети «Роснефть».

«По сути, это перекупщики, которые перекупают с целью получить маржу. В советское время их называли "спекулянтами"», — заявил Леонтьев. Он признал, что в условиях конкурентного рынка спекулянт — существо легитимное, однако отметил, что независимые заправщики не добывают и не перерабатывают нефть, не платят соответствующие налоги и акцизы (эксперт напомнил, что акцизы платит потребитель). Самое главное — они не несут никакой нагрузки по восстановлению нефтеперерабатывающих заводов, которые противник продолжает атаковать и наносить им немалый ущерб.

Эксперт сообщил, что рентабельность торговли топливом во всём мире очень низкая, иногда нулевая. При этом цены у независимых АЗС выше в среднем на 15–30%, чем у вертикально интегрированных.

КУКИШ В КАРМАНЕ?

Особое возмущение Михаила Леонтьева вызвала фраза из колонки Дмитрия Прокофьева о том, что у правительства «не было задачи обеспечить выживание независимых АЗС», а была задача «обеспечить топливом приоритетный правительственный сектор».

«Откуда такая лексика? Вот зачем эта двусмысленная лексика? Скользкая она. Это такой кукиш в кармане. "Приоритетный правительственный сектор" — это для правительства приоритетный сектор или это сектор правительства?» — задался вопросом публицист. По его словам, в нынешних условиях подобные формулировки могут подпасть под действия компетентных органов.

БИРЖЕВЫЕ МАНИПУЛЯЦИИ

При этом Михаил Леонтьев заявил, что биржевая торговля топливом требует серьёзной перенастройки. По его словам, вокруг биржи традиционно крутятся люди, связанные с ней, и существует огромное количество манипуляций: «В том виде, в котором биржа существует сейчас, она назад вернуться не должна».

При этом публицист напомнил, что независимые АЗС могли получать топливо по прямым контрактам с переработчиками, однако многие этого не делали. В качестве примера он привёл «Костромскую топливную компанию» (КТК) и её владельца Александра Моисеева. До кризиса эта компания ничего не брала у переработчиков напрямую, а работала через трейдеров.

«Что такое цепочка трейдеров? Это способ перераспределить маржу в интересах заинтересованных лиц. При этом маржу ещё надо создать — то есть повысить цену», — пояснил Леонтьев. Когда у трейдеров объёмы исчезли в силу кризиса, они побежали к нефтяным компаниям и начали требовать топливо. При этом цены на заправках у Моисеева достигали 130 рублей за литр.

ВЛАДЕЛЬЦЫ ИЗ БАРСЕЛОНЫ

Публицист привёл и более резонансный пример. В Иркутской области, по его словам, сложилась одна из худших ситуаций. Две компании — «Нефтемаркет» и «ОМНИ» — доминируют на местном рынке, при этом их владельцы постоянно проживают в Барселоне.

«Эти вот конкретные ребята просто финансируют практически нашего противника», — заявил Леонтьев. Он добавил, что обычно такие сети имеют позиции в местном истеблишменте, что позволяет им через различные схемы и трейдеров получать объёмы нефтепродуктов.

В завершение программы Михаил Леонтьев предупредил, что топливный кризис стал одной из первых «удач» противника в социально-политической сфере. И подобных попыток будет больше.