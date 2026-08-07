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Звезды7 августа 2026 12:43

«Впервые в жизни»: Ирина Безрукова рассказала о проблемах со здоровьем после появления в инвалидной коляске

Актриса Ирина Безрукова опубликовала фото из машины скорой помощи
Кирилл МИШИН
Актриса Ирина Безрукова выложила кадры из машины скорой помощи

Актриса Ирина Безрукова выложила кадры из машины скорой помощи

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

На днях стало известно, что Ирина Безрукова передвигается в инвалидной коляске. Актрису заметили на вокзале в Москве: ей помогали пиар-директор и Станислав Влайку, который встретил ее на перроне и помог пересесть из вагона.

Позже стало известно, что причиной такой ситуации стала травма. Левая нога артистки была зафиксирована в гипсе, а сама Безрукова не могла опираться на нее. Представители актрисы тогда не стали раскрывать подробности произошедшего. Станислав Влайку попросил отнестись к ситуации с пониманием и отметил, что Ирине Владимировне сейчас нужны спокойствие и восстановление.

Теперь сама Безрукова решила рассказать о случившемся. Актриса опубликовала кадры из кареты скорой помощи и призналась, что впервые в жизни столкнулась с переломом. «С возрастом все реже случается что-то впервые. Но у меня случилась необычная «премьера». Впервые в жизни я что-то себе ломаю», — написала Ирина.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

По словам артистки, травма произошла неожиданно и стала результатом обычной случайности. Оказавшись на земле, Безрукова сначала пришла в себя, а затем ее актерская память сразу подсказала знакомую цитату из фильма «Бриллиантовая рука». «Ничего не предвещало беды — элементарная случайность. Сижу я на земле, прихожу в себя, и вот он — актерский мозг. Первая мысль: «Поскользнулся. Упал. Закрытый перелом. Потерял сознание. Очнулся — гипс». Та самая крылатая фраза героя Семена Горбункова, которого сыграл Юрий Никулин в фильме «Бриллиантовая рука», — поделилась актриса.

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