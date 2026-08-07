«Впервые в жизни»: Ирина Безрукова рассказала о проблемах со здоровьем после появления в инвалидной коляске

Актриса Ирина Безрукова выложила кадры из машины скорой помощи Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

На днях стало известно, что Ирина Безрукова передвигается в инвалидной коляске. Актрису заметили на вокзале в Москве: ей помогали пиар-директор и Станислав Влайку, который встретил ее на перроне и помог пересесть из вагона.

Позже стало известно, что причиной такой ситуации стала травма. Левая нога артистки была зафиксирована в гипсе, а сама Безрукова не могла опираться на нее. Представители актрисы тогда не стали раскрывать подробности произошедшего. Станислав Влайку попросил отнестись к ситуации с пониманием и отметил, что Ирине Владимировне сейчас нужны спокойствие и восстановление.

Теперь сама Безрукова решила рассказать о случившемся. Актриса опубликовала кадры из кареты скорой помощи и призналась, что впервые в жизни столкнулась с переломом. «С возрастом все реже случается что-то впервые. Но у меня случилась необычная «премьера». Впервые в жизни я что-то себе ломаю», — написала Ирина.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

По словам артистки, травма произошла неожиданно и стала результатом обычной случайности. Оказавшись на земле, Безрукова сначала пришла в себя, а затем ее актерская память сразу подсказала знакомую цитату из фильма «Бриллиантовая рука». «Ничего не предвещало беды — элементарная случайность. Сижу я на земле, прихожу в себя, и вот он — актерский мозг. Первая мысль: «Поскользнулся. Упал. Закрытый перелом. Потерял сознание. Очнулся — гипс». Та самая крылатая фраза героя Семена Горбункова, которого сыграл Юрий Никулин в фильме «Бриллиантовая рука», — поделилась актриса.

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