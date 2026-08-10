«Целевой капитал для НКО»: зачем он нужен, как его создать и как использовать

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Некоммерческие организации не создаются ради прибыли, но тоже нуждаются в деньгах. На помощь подопечным, на организационные расходы, на зарплаты и многое другое. Способов получения финансирования не так много. В основном благотворительные организации живут за счет перечислений физических или юридических лиц. Но фандрайзинг – штука неустойчивая. И требует постоянных усилий. Другое дело – целевой капитал. Что это такое? Как он позволяет повысить устойчивость деятельности третьего сектора? И как создать его правильно? Это и многое другое обсудили участники бизнес-конференции «Экономика добрых дел: почему важно инвестировать не только в помощь, но и в будущее».

УСТОЙЧИВАЯ «ВЕЧНАЯ» МОДЕЛЬ

Чтобы избежать провалов в финансировании, некоммерческим организациям важно иметь диверсифицированные источники поступлений средств. Это могут быть субсидии, гранты – как от государства, так и от крупных компаний. Но наиболее устойчивой моделью считается целевой капитал. Его размещают в различные финансовые инструменты (депозиты, акции и облигации надежных компаний). Как правило, тело целевого капитала не используется, а помощь осуществляется только на полученные проценты.

- Некоммерческим организациям важно выстраивать долгосрочные модели. Они позволят им решать не только сиюминутные задачи, но и выстраивать некий мост в будущее. Ведь в случае ухода того или иного жертвователя некоммерческие организации сталкиваются с ситуацией, что они вынуждены сворачивать проекты. При этом многие из них ориентированы на долгосрочную перспективу – 5-7 лет, - заявил Николай Слабжанин, первый заместитель председателя комиссии по развитию некоммерческого сектора Общественной палаты РФ, исполнительный директор благотворительной организации «Детские деревни SOS».

- Модель целевого капитала может быть очень важным кирпичиком в финансовой устойчивости некоммерческих организаций. Когда фонд доходит до определенного размера, ежемесячный доход от эндаумента (от англ. Endowment – пожертвование, дар, вклад. – Ред.) позволяет очень хорошо поддерживать операционную деятельность. Именно для этого они на западном рынке и создавались. Я думаю, что это наше будущее, - считает Антон Запольский, руководитель департамента по связям с общественностью ПАО «Совкомбанк».

По сути, это вечный капитал, который может работать бесконечно долго. И в России уже есть примеры того, как он создавался и используется. Причем масштабно.

- «Эндаумент фонда сформирован в 2022 году. С 2023 года мы регулярно получаем от него доход и направляем его на финансирование всех наших программ. Это позволяет выстраивать сложные финансовые модели, хотя переход на новую систему финансирования еще не завершен. Наша стратегическая цель — покрытие всех расходов фонда за счет целевого капитала», — пояснила Оксана Орачева, генеральный директор Фонда Потанина.

Фонд занимает доминирующее положение на рынке целевых капиталов с долей 60%. В денежном выражении его объем составляет 124 млрд рублей (на конец 2025 года). С 2022 года он вырос почти на 40 млрд рублей. При этом фонд активно продвигает тему целевых капиталов и осуществляет взносы в целевые капиталы других НКО.

БОГАТЫЕ И ЩЕДРЫЕ ВЫПУСКНИКИ

По сути, главные способы создания эндаумента – наличие крупных благотворителей или сообщества выпускников (с хорошим образованием, хорошими зарплатами), благодарных альма-матер за годы, проведенные в вузе. Именно по этому пути пошли в США, где крупнейшие эндаументы сформированы вокруг крупнейших вузов (Стэнфорд, Гарвард). В России целевые капиталы у образовательных организаций тоже стали появляться. При этом у каждого эндаумента свои цели, задачи и приоритеты.

- Мы выбрали путь развития сетевым образом. Это позволяет вовлекать небольшие сообщества или дарителей, которые объединены конкретным интересом. Тематика наших целевых капиталов (их 16) очень обширна. От общей поддержки МФТИ до спорта, стипендий, культуры. Те направления, которые откликаются конкретным донорам: кафедры или определенного направления в науке, по которому важно делать исследования и не останавливаться, - рассказала Светлана Красночуб, исполнительный директор Фонда целевого капитала МФТИ.

По ее словам, в распоряжении целевым капиталом важна гибкость. В те годы, когда доходы превышают расходы, излишки реинвестируются. А в кризисный период при необходимости можно залезть в тело целевого капитала. Но для этого важно общее понимание такого механизма у органов управления и дарителей. Самое главное – чтобы деньги работали и работали максимально эффективно.

- Для долгосрочных проектов нет необходимости сразу на год вперед переводить средства. Мы можем делать это траншами каждый месяц, а в это время основная часть денег продолжает работать на фондовом рынке. Такая долгосрочность и прозрачность приводят к тому, что постепенно вокруг всех эндаументов формируется сообщество и благотворителей, и грантополучателей, - поделилась Марина Петрова, директор эндаумент-фонда МГИМО.

По ее словам, у фонда порядка 500 жертвователей. Это не только выпускники, но и компании, заинтересованные в сотрудничестве с вузом. Работа выстроена таким образом. Каждый год все подразделения (студенты и сотрудники) приносят заявки на финансирование. А эндаумент формирует некое «меню» проектов, которое рассылают благотворителям.

-Очень важно создание культуры эндаумента, культуры пожертвований. Потому что, когда приходишь в те же институты, они говорят: у нас никто не жертвует, несколько человек приносят на юбилей вуза что-нибудь - и все. Это очень тяжелый, долгий путь, но он очень хорошо результируется в прекрасные показатели. Примеры МФТИ и МГИМО говорят, что все можно сделать, если достаточно упорно и последовательно этим заниматься, - добавил Антон Запольский.

ПОЧЕМУ ЦЕЛЕВОЙ КАПИТАЛ ЕСТЬ НЕ У ВСЕХ

О том, что целевой капитал нужен большинству средних и крупных НКО, очевидно всем. Тем не менее, как и во многих других сферах, третий сектор сталкивается с административными сложностями. Они приводят к тому, что руководство НКО откладывает эту идею в долгий ящик.

- На рынке сейчас 200 тысяч НКО. Из них только 454 имеют фонды целевого капитала. Почему инструмент не стал массовым? Три причины: сложность наполнения, создания и администрирования. Сопровождение фонда – это траты. Нужно нанять генерального директора, платить за бухгалтерское и юридическое сопровождение, создавать сайт, открывать кнопку публичного сбора, рассказывать об этом в нужную целевую аудиторию, - рассказала Юлия Ульянова, директор цифровой платформы целевых капиталов «Раз Два».

Поэтому на рынке действуют платформы-посредники, которые берут часть рутинных процессов на себя.

- Мы развиваем зонтичную модель эндаумента и помогаем крупным компаниям, меценатам и НКО создавать собственные целевые капиталы на базе фонда. При такой модели инициатор может сосредоточиться на формировании капитала и работе со своей аудиторией, а мы берём на себя административную составляющую. Сейчас, например, на базе Фонда «Кольский» формируется целевой капитал местного политехнического колледжа, для которого собирается необходимая стартовая сумма, - рассказала Мария Соловьева, исполнительный директор эндаумент-фонда «Кольский», работающего в Мурманской области.

Тем не менее есть примеры и совсем крохотных целевых капиталов. К примеру, Дмитрий Славецкий стал одним из учредителей специализированного общественно полезного фонда управления целевым капиталом «Циркуль». Вместе с коллегами он собрал минимально необходимую сумму в 3 млн рублей и уже этой осенью планирует распределить 450 тысяч рублей на проекты в нескольких школах Самарской области.

ЭНДАУМЕНТ – НАШЕ БУДУЩЕЕ

Тем не менее не все НКО могут позволить себе создать целевой капитал. И дело не только в деньгах, но и в организационных процедурах.

- Нас поддерживают наши промышленные гиганты. Это долгосрочные отношения. Но всегда стоит вопрос: «А что будет через 10 лет?» А что, если наши ресурсы закончатся? А если поменяется глава компании? И еще много вопросов, которые висят в воздухе. Поэтому нам бы тоже хотелось вечного союза. Надеюсь, что в скором будущем мы все-таки организуем эндаумент, - заявила Виктория Гусева, руководитель мурманского отделения Ассоциаций кольских саамов Мурманской области.

- У нас нет эндаумента. При том, что очевидным образом тема пожилых людей – это история вдолгую. Один из слоганов нашей организации: «Старость - наше будущее». Мне кажется, это очень про эндаумент. На наш взгляд, это возможность влиять на то, как мы готовим общество, как мы договариваемся с государством, насколько бизнес понимает, что это общая тема для всех игроков, которые есть в нашей стране, - рассказала Елизавета Олескина, член Общественной палаты РФ, директор фонда «Старость в радость».

По ее словам, экономика серебряного возраста будет развиваться и дальше. И здесь есть ниша не только для бизнеса, но и для благотворительных организаций. К примеру, не хватает инфраструктуры, которая должна закрыть базовые потребности. Например, дневных центров для поддержки пожилых родителей или качественной реабилитации после травм, инсультов и падений. Все это требует не только разовых вложений, но и постоянного финансирования - иначе люди останутся без помощи. Без целевого капитала решить эти вопросы будет сложно.

- Будущее у целевых капиталов, безусловно, есть. И очень хорошо, что появляются новые инструменты инфраструктурной поддержки создания эндаументов, - резюмировал Антон Запольский.

В частности, Совкомбанк запустил сразу несколько полезных для благотворителей сервисов. Во-первых, проект «Технологии Добра», где фондам оказывают инфраструктурную, цифровую поддержку для оптимизации их расходов на операционные расходы. Во-вторых, платформа сбора пожертвований «Совкомбанк про добро», где фонды могут собирать пожертвования. В-третьих, «Добрый счет» – специальный тариф банковского обслуживания для некоммерческих организаций, где все банковские услуги для фондов бесплатны. Кроме того, в ближайшее время появится еще один сервис – «Карта волонтера», который за счет повышенного кешбэка для благотворителей будет создавать «круговорот добра» и станет еще одним источником финансирования для НКО.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…

«Целевой капитал - вершина доверия донора»

Принято считать, что целевые капиталы пришли из западной практики. Но в России целевые капиталы были уже в… XVIII веке.

- В нашей истории уже были эндаументы или, как раньше мы их называли, вечные вклады, неприкосновенные капиталы. Первый такой капитал заложила ещё Екатерина II, а при императоре Александре I-м, в 1817 году был принят закон, который гласил, что никто не может открыть богоугодное заведение, «не обеспечив его надежным доходом от капитала или недвижимости, который позволил бы содержать подопечных. В XIX веке в Российской империи существовали тысячи неприкосновенных капиталов, причем не только в Москве или в Санкт-Петербурге, а в большинстве губерниях. Они приносили огромный вклад в благотворительность и исправно работали вплоть до 1918 года. Сейчас целенаправленным изучением нашего исторического наследия в области целевых капиталов занимается Национальная ассоциация эндаументов, - рассказала Елена Щетинина, операционный директор фонда целевого капитала «Истоки».

Она также поделилась опытом развития современных эндаументов на примере Фонда целевого капитала «Истоки», подчеркнув такой аспект, как качество публичной отчетности: «Некоммерческой организации, рассчитывающей привлечь средства доноров в целевой капитал, следует уделять этому особое внимание, ведь пожертвование в эндаумент – это вершина доверия донора».