Клава Кока и Дима Масленников поделились фотографиями со свадьбы, которая прошла 5 августа в исторической подмосковной усадьбе Середниково. Фото: Федор Бородин

Вчера Клава Кока и Дима Масленников поделились фотографиями со свадьбы, которая прошла 5 августа в исторической подмосковной усадьбе Середниково. Там же снимали известный сериал «Закрытая школа». Молодожены выбрали традиционные свадебные образы: Клава белое приталенное платье со шлейфом и длинную фату, а Дмитрий — светлый костюм. Интернет-пользователи внимательно изучили образ Коки и удивились.

Фолловеры обратили внимание на туфли Клавы — светлые лодочки, декорированные бусинами. А инфлюенсер из Перми по имени Анжелика и вовсе записала ролик, в котором удивилась, что у Коки такие же туфли, как у нее. При этом, девушка отметила, что ее обувь от известного российского масс-маркет бренда стоит всего 1699 рублей. Да быть не может, что у певицы такие же туфли!

Фото: Федор Бородин

Впрочем, блогерше довольно быстро разъяснили, что у нее копия от Kari, а у Клавы, вероятно, Jimmy Choo за 103 000 рублей. Если не приглядываться, то туфли, действительно, очень похожи. Хотя при детальном рассмотрении отличий, конечно, много.

Блогер Анжелика из Перми записала ролик с туфлями за 1699 рублей Фото: Кадр видео.

Блогер Анжелика из Перми записала ролик с туфлями за 1699 рублей

Не секрет, что масс-маркет регулярно заимствует идеи у люкса. Зато у обычных людей тоже есть возможность прикоснуться к прекрасному.

Хочу/могу: Jimmy Choo (103 000 рублей)/Kari (1699 рублей)

«Ничего плохого не вижу в копии. Зато большинство обычных девушек тоже могут выглядеть красиво. Туфли классные», «Тоже такие же себе на роспись взяла», «Я так кокошник на свадьбу заказала на ВБ. Потом смотрю у Надежды Кадышевой такой же», — поддержали Анжелику из Перми интернет-пользователи.

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