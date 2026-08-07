Вскрывают гаражи в поисках транспорта для СВО: киевские пропагандисты врут о мародерстве российских властей в Запорожье

Новость о том, что будут вскрывать гаражи, оказалась вбросом. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Очередной вброс пытается распространить представители ЦИПсО среди жителей Запорожской области. Якобы руководство Токмакского округа разрешило вскрывать гаражи в кооперативе «Первенец», чтобы найти брошенный транспорт и изъять его на нужды СВО. Журналисты «Комсомольской правды» в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», целью которого является выявление лжи в Сети, выяснили, что это фейк.

В качестве доказательства представлен снимок соответствующего постановления за подписью главы района. Тиражируют информацию проукраинские каналы и в частности бывший советник назначенного Киевом мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Именно от него исходят обвинения России в мародерстве в этом случае.

На самом же деле, это просто очередная провокация киевской пропаганды. На сайте администрации в реестрах нормативных актов такого документа не найти, в том числе и в указанную авторами дату его опубликования.

Неверный и шаблон оформления. Так, в оригинальных вариантах нет приписки обычным текстом «Администрация Токмакского муниципального округа постановляет», а сразу идет тема распоряжения, выделенная жирным шрифтом и уже дальше основная информация. Кроме того, в актах за подписью главы района значится, опять же, выделяющаяся пометка «Постановляю», которой в фальшивке нет. Некорректно поставлена и печать - по центру, а не ближе к левому краю, как в правильных правовых актах.

Наконец, районная администрация уже выступила с официальным опровержением.

«Уважаемые жители Токмакского муниципального округа! Доводим до вашего сведения, что данное Постановление Главы Токмакского муниципального округа "О проведении обследования и инвентаризации транспортных средств, размещенных на территории гаражного кооператива "Первенец" является ложным и не соответствует действительности!» - прокомментировали там.

Жителей округа призывали проверять источники распространяемых сведений, не поддаваться на провокации и ориентироваться только на официальные сообщения.