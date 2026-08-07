Школьная сборная России в третий раз стала чемпионом Международной олимпиады по ИИ

Фото: предоставлено Центральным университетом.

Национальная сборная России в третий раз подряд стала абсолютным чемпионом Международной олимпиады по искусственному интеллекту (IOAI). Соревнования, завершившиеся безоговорочным триумфом наших ребят, проходили в столице Казахстана - городе Астана - со 2 по 7 августа.

Команда из России завоевала 8 медалей — 7 золотых и 1 бронзовую — на Международной олимпиаде по искусственному интеллекту (IOAI) среди старшеклассников, которая проходила в Казахстане со 2 по 7 августа. Член сборной России также стал абсолютным победителем IOAI. Сборная России стала абсолютным лидером, на втором месте оказалась команда из Китая, на третьем — из Польши.

Олимпиада проводится в третий раз, и каждый год национальная сборная становится чемпионом. Команду традиционно готовили эксперты Центрального университета и Альянса в сфере искусственного интеллекта (ИИ).

IOAI - ведущий мировой чемпионат по искусственному интеллекту среди талантливой молодежи. В этом году финал олимпиады собрал 473 участников из 106 стран, включая Австралию, Китай, Нидерланды, Корею, Швецию, Швейцарию, ОАЭ, Великобританию и США. Он длился на протяжении двух дней и состоял из двух индивидуальных туров. Первый был посвящен работе с аудио, управлению роботами в виртуальной среде и смысловому поиску слов. В рамках второго ребятам предложили провести adversarial-атаку на искусственный интеллект (скрытно изменить ее входные данные), создать алгоритм для обнаружения «нейротекстов» и сгенерировать логотип олимпиады в разных вариациях.

Российскую команду для участия в олимпиаде собирали несколько месяцев: сначала определили лучших из лучших на отборочных этапах, потом провели с ними усиленную подготовку к международным соревнованиям по индивидуальной программе, разработанной ведущими экспертами Центрального университета. Состав команды для участия в IOAI был определен в рамках отборочной олимпиады Northern Eurasia OAI 2026 (NEOAI) на площадке СберУниверситета.

Глава Т-Банка Станислав Близнюк, обратившийся к ребятам с поздравительным словом, отдельно отметил, что столь громкая победа демонстрирует миру потенциал всей страны, уровень развития ее технологий и образовательной системы.

- Для нас же это вклад в развитие профессионального сообщества молодых специалистов, которые уже сегодня способны решать задачи мирового уровня и укреплять технологический суверенитет России, - рассказал Близнюк. - Мы видим, насколько быстро развивается искусственный интеллект, и уверены, что эти школьники в ближайшие годы будут создавать новые технологии. Поздравляю ребят и надеюсь, что эта победа станет началом большого пути в науке, технологическом предпринимательстве и профессиональной карьере.

С победой команду поздравил также заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко.

- Сборная Россия стала лучшей среди представителей более 100 стран. Наши медалисты доказали мастерство на мировом уровне. Особенно значимо, что награды получены в гостеприимном Казахстане – важность гуманитарных связей с ним, особенно в образовании, подчеркивает Президент Владимир Владимирович Путин, - подчеркнул Чернышенко. - Отмечу, что сегодня искусственный интеллект стал надежным помощником человека – и именно таким талантам, как победители и призеры олимпиады, предстоит двигать технологии вперед. Со своей стороны Правительство продолжит создавать условия для реализации молодежи в этой сфере благодаря мерам национальных проектов «Молодежь и дети» и «Экономика данных и цифровая трансформация государства.

Также по итогам Международной олимпиады по искусственному интеллекту было объявлено, что в 2027 году Центральный университет совместно с Альянсом в сфере искусственного интеллекта проведет в России Азиатско-Тихоокеанскую олимпиаду по искусственному интеллекту. Это первый случай в истории олимпиады, когда страна примет участников соревнований на своей площадке — ранее она проводилась в онлайн-формат.